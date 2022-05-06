标签
业务运营

什么是 IT 资产管理 (ITAM)？

工厂技术员正在监控控制面板

作者

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education

什么是 IT 资产管理？

IT 资产管理 (ITAM) 是对 IT 资产的端到端跟踪和管理，以确保每项资产在其生命周期结束时得到正确使用、维护、升级和处置。

ITAM 涉及使用财务、合同和库存数据来跟踪 IT 资产并制定相关决策主要目标是确保 IT 资源得到有效利用。ITAM 还可以通过减少正在使用的资产总数并延长这些资产的使用寿命来帮助优化成本，从而避免昂贵的升级。ITAM 的一个重要部分是了解总拥有成本并寻找优化资产使用的方法。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

什么是 IT 资产？

信息技术 (IT) 资产是组织在其业务运营过程中使用的任何信息、软件或硬件。硬件资产包括物理计算设备，例如 数据中心的物理服务器、台式计算机、移动设备、笔记本电脑、键盘和打印机。另一方面，软件资产包括通常按用户或机器发放许可证的应用程序，以及利用开放源代码资源构建的软件系统和数据库。软件资产还包括基于云的资产，例如软件即服务 (SaaS) 应用程序。

AI 学院

利用混合云实现 AI 就绪

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
转到视频集

IT 资产管理流程概述

IT 资产管理 (ITAM) 流程通常包含以下步骤：

  1. 资产识别： IT 资产管理的第一步是创建所有 IT 资产的详细清单。这便于快速识别资产，并能优化冗余资产，从而提升效率。

  2. 跟踪： 这包括使用 ITAM 工具或系统持续监控 IT 资产。为跟踪每项资产而收集的信息包括财务（资产成本）、合同（保修、许可和服务级别协议 (SLA)）和库存数据（实物资产的位置和状况）。

  3. 保养： IT 资产根据其 生命周期阶段进行维护。维护包括资产维修、升级和更换。对 IT 资产执行的所有维护活动都会记录为 ITAM 流程的一部分，以便可以使用数据来评估资产的性能。

IT 资产生命周期的各个阶段

每个 IT 资产都有有限的生命周期。IT 资产管理 (ITAM) 是指管理资产的生命周期以确保最大的生产力。尽管各组织可能定义独特的生命周期阶段，但 IT 资产生命周期通常包含以下阶段：

  1. 计划： 这涉及就组织所需的资产、资产的预期用途以及如何收购这些资产做出决定。组织还考虑有竞争力的替代方案，并对所有可能的选项进行成本效益和 TCO（总拥有成本）分析，同时规划资产收购。

  2. 采购/购置： 资产可通过购买（含软件即服务）、自建、许可授权或租赁方式获取。

  3. 部署： 资产部署可能涉及安装、与其他工具集成、提供用户访问权限以及提供技术支持。

  4. 维护： 资产部署后，应制定定期维护、升级和维修的规定，以优化其使用并实现价值最大化。这将延长其生命周期，最大限度地降低成本并降低风险。

  5. 报废： 当资产开始折旧且不再可执行维护时，资产即告报废。即当维护变得愈发频繁，且组织投入的资源超出往常时，就意味着该 IT 资产已达到其生命周期的终点。如果市场上有更好的选择，组织也可以决定报废资产。资产报废涉及处置旧资产、更新资产信息、终止支持和许可协议以及制定过渡到新资产的计划。

IT 资产管理的优点

高效的 IT 资产管理 (ITAM) 可助力组织做出更明智的商业决策。主要优点包括以下几点：

  • 集中化资产数据库/清单： 当资产分散记录在不同系统中时，管理将变得异常困难。不准确和无序可能会导致效率低下和业务决策失误。建立单一可信数据源能使资产追踪更轻松高效。组织可以在一个位置看到哪些资产需要丢弃、升级或优化，以实现最大生产力。

  • 优化资产利用： IT 资产管理可以有效利用资源、降低风险、最大限度地减少浪费并降低成本。通过建立 ITAM 流程，组织可以获得有关其所有资产状态的实时数据，并可以就资产使用做出明智的决策。

  • 软件许可证合规： 使用第三方软件许可证的组织常需接受软件供应商的审计，这些审计旨在确保企业遵守许可证条款与条件。违反这些协议可能会导致巨额罚款。因此，组织使用 ITAM 软件自动监控其网络上所有计算机上安装的所有软件，并确保它们遵守相关许可协议。

  • 明智决策： ITAM 数据有助于评估既往的采购与部署成效，从而指导后续行动。ITAM 可以改进 IT 资产采购和业务流程。

IT 资产管理软件

随着组织 IT 资产的增长，通过手动、纸质或电子表格系统对其进行管理变得很麻烦。IT 资产管理 (ITAM) 软件是用于资产生命周期管理和跟踪的集中式应用程序。

ITAM 软件功能

IT 资产管理软件解决方案通常包含以下功能，帮助企业更好地掌控其 IT 环境，并实现本地与云端资产的全面追踪：

  • 自动检测：大多数 IT 资产管理系统会自动检测组织计算机网络上安装的所有硬件和软件。

  • 许可证管理：ITAM 软件存储 IT 资产许可证。系统会将其与相关库存数据进行交叉比对，若存在授权不足面临违约风险，或授权过剩导致软件闲置情况，将向组织发出警报。该功能还可跟踪许可协议的到期日，并向组织发出相应通知。

  • 版本和补丁管理：资产管理软件可跟踪新软件补丁和版本的部署情况，以确保组织的计算机套件安全、及时更新并顺利运行。

  • 请求管理：某些 ITAM 软件可以跟踪所有 IT 资产请求，并允许组织定义资产请求工作流程。他们评估这些资产的许可证要求并管理采购和部署过程。

  • 库存管理：ITAM 工具保存组织使用的所有资产的记录。库存记录包含资产名称、许可协议类型及版本等数据。

  • 配置管理数据库 (CMDB)：CMDB 是一个集中式数据库，用于存储有关组织的 IT 资产以及资产之间关系的信息。

  • 固定资产管理：大多数 ITAM 工具都有用于管理固定资产数据的专用存储库。固定资产主要包括硬件。

  • 数字资产管理：ITAM 软件的这一功能涉及数字版权和富媒体（例如，视频、音乐和照片等多媒体内容）的管理。

选择 ITAM 软件或资产管理解决方案时的考量因素

  •  
 

选择 ITAM 软件时的考量因素

  • 目标：企业应明确引入 ITAM 软件的需求及其希望通过资产数字化管理达成的目标。若条件允许，管理层应召集所有相关 IT 部门召开会议征集意见。

  • 成本：当组织确定符合其目标与期望的软件产品后，下一步需将报价与预算进行比对。了解每个套餐在此价格下包含与未包含的内容或会有所助益。决定购买前不妨先充分利用免费试用期。

  • 技术支持：组织应选择能随时提供技术支持的软件供应商。支持形式包括自助服务平台、在线用户社区、应用程序内或网页机器人聊天、电话支持，或通过社交媒体与客服人员实时沟通。

  • 用户评价：在第三方网站（如应用程序商店和软件评级机构）参阅当前及过往用户对软件的评价，有助于组织做出明智选择。

IT 资产管理 (ITAM) 与 IT 服务管理 (ITSM)

IT 资产管理是指管理 IT 资产的整个生命周期，而  IT 服务管理 (ITSM)  是指管理和交付 IT 服务。

IT 服务管理是指组织中对各项 IT 服务进行统筹的过程。它包括许多组成部分，从规划和实施 IT 服务到监控和审核，以确保服务顺利高效地运行。IT 服务包括求助帮助台和帮助台支持（如指导用户如何更改密码）以及变更管理程序，其中涉及有效处理 IT 基础设施的变更。

IT 服务管理的目标是提供可靠、优质的 IT 服务，满足企业及其最终用户（包括客户、员工和业务合作伙伴）的需求。ITSM 旨在提高用户体验和服务质量。

 IT 基础设施库 (ITIL)  被视作实施 ITSM 的最佳方法。该库为高效实施 ITSM 提供了最佳实践与框架。最新的 ITIL 版本 ITIL 4 由五个部分组成，即服务战略、服务设计、服务转换、服务运营和持续服务改进，详细介绍了 34 个 ITSM 实践。

从某种意义上说，ITSM 包括了 ITAM。资产和配置管理属于众多 ITSM 流程之一，而 CMDB（专用于此流程的工具）是组织 IT 资产及其之间关系的集中存储库。
相关解决方案
IT 资产管理软件

借助 IBM  Maximo Application Suite，了解集成化 IT 服务管理与 IT 资产生命周期管理解决方案。

 深入了解 IT 资产管理软件
运营咨询服务

利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。

 深入了解运营咨询服务
资产生命周期管理 (ALM) 软件和解决方案

利用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。

 深入了解 ALM 解决方案
采取下一步行动

通过自助服务、自动化服务管理以及基于最佳实践的集成服务台功能来降低成本、延长资产生命周期并提高用户满意度。

 深入了解 Maximo Application Suite 查看产品导览