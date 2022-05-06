IT 资产管理是指管理 IT 资产的整个生命周期，而 IT 服务管理 (ITSM) 是指管理和交付 IT 服务。

IT 服务管理是指组织中对各项 IT 服务进行统筹的过程。它包括许多组成部分，从规划和实施 IT 服务到监控和审核，以确保服务顺利高效地运行。IT 服务包括求助帮助台和帮助台支持（如指导用户如何更改密码）以及变更管理程序，其中涉及有效处理 IT 基础设施的变更。

IT 服务管理的目标是提供可靠、优质的 IT 服务，满足企业及其最终用户（包括客户、员工和业务合作伙伴）的需求。ITSM 旨在提高用户体验和服务质量。

IT 基础设施库 (ITIL) 被视作实施 ITSM 的最佳方法。该库为高效实施 ITSM 提供了最佳实践与框架。最新的 ITIL 版本 ITIL 4 由五个部分组成，即服务战略、服务设计、服务转换、服务运营和持续服务改进，详细介绍了 34 个 ITSM 实践。

从某种意义上说，ITSM 包括了 ITAM。资产和配置管理属于众多 ITSM 流程之一，而 CMDB（专用于此流程的工具）是组织 IT 资产及其之间关系的集中存储库。