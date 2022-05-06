IT 资产管理 (ITAM) 是对 IT 资产的端到端跟踪和管理，以确保每项资产在其生命周期结束时得到正确使用、维护、升级和处置。
ITAM 涉及使用财务、合同和库存数据来跟踪 IT 资产并制定相关决策主要目标是确保 IT 资源得到有效利用。ITAM 还可以通过减少正在使用的资产总数并延长这些资产的使用寿命来帮助优化成本，从而避免昂贵的升级。ITAM 的一个重要部分是了解总拥有成本并寻找优化资产使用的方法。
信息技术 (IT) 资产是组织在其业务运营过程中使用的任何信息、软件或硬件。硬件资产包括物理计算设备，例如 数据中心的物理服务器、台式计算机、移动设备、笔记本电脑、键盘和打印机。另一方面，软件资产包括通常按用户或机器发放许可证的应用程序，以及利用开放源代码资源构建的软件系统和数据库。软件资产还包括基于云的资产，例如软件即服务 (SaaS) 应用程序。
IT 资产管理 (ITAM) 流程通常包含以下步骤：
每个 IT 资产都有有限的生命周期。IT 资产管理 (ITAM) 是指管理资产的生命周期以确保最大的生产力。尽管各组织可能定义独特的生命周期阶段，但 IT 资产生命周期通常包含以下阶段：
高效的 IT 资产管理 (ITAM) 可助力组织做出更明智的商业决策。主要优点包括以下几点：
随着组织 IT 资产的增长，通过手动、纸质或电子表格系统对其进行管理变得很麻烦。IT 资产管理 (ITAM) 软件是用于资产生命周期管理和跟踪的集中式应用程序。
IT 资产管理软件解决方案通常包含以下功能，帮助企业更好地掌控其 IT 环境，并实现本地与云端资产的全面追踪：
IT 资产管理是指管理 IT 资产的整个生命周期，而 IT 服务管理 (ITSM) 是指管理和交付 IT 服务。
IT 服务管理是指组织中对各项 IT 服务进行统筹的过程。它包括许多组成部分，从规划和实施 IT 服务到监控和审核，以确保服务顺利高效地运行。IT 服务包括求助帮助台和帮助台支持（如指导用户如何更改密码）以及变更管理程序，其中涉及有效处理 IT 基础设施的变更。
IT 服务管理的目标是提供可靠、优质的 IT 服务，满足企业及其最终用户（包括客户、员工和业务合作伙伴）的需求。ITSM 旨在提高用户体验和服务质量。
IT 基础设施库 (ITIL) 被视作实施 ITSM 的最佳方法。该库为高效实施 ITSM 提供了最佳实践与框架。最新的 ITIL 版本 ITIL 4 由五个部分组成，即服务战略、服务设计、服务转换、服务运营和持续服务改进，详细介绍了 34 个 ITSM 实践。
从某种意义上说，ITSM 包括了 ITAM。资产和配置管理属于众多 ITSM 流程之一，而 CMDB（专用于此流程的工具）是组织 IT 资产及其之间关系的集中存储库。
