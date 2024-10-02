ITIL 框架由 34 项最佳实践组成，用于管理和改进 IT 支持和服务交付。ITIL 的主要目标是帮助企业通过让 IT 服务与业务目标保持一致，从中获取最大价值。
ITIL 即信息技术基础架构库。这个缩写词的于 20 世纪 80 年代首次使用，当时英国政府的中央计算机和电信局 (CCTA) 总结并推广了数十条 IT 服务管理领域的最佳实践。然而，ITIL 已不再指代“信息技术基础架构库”，并于 2013 年成为一个独立的术语。
ITIL 自 20 世纪末作为一套 30 余卷的书籍面世以来，已日臻成熟。2000 年，ITIL 第二版通过将这些出版物按 IT 管理、服务和应用等不同领域进行分类，实现了内容的精简和结构的优化。大约在这个时候，Microsoft 对 ITIL 进行了标准化，以帮助开发其 Microsoft Operations Framework。自此之后，ITIL 的后续版本已推出，以应对与当前 IT 环境相关的挑战，并满足不断变化的业务需求。
ITIL 其中一个最重要的部分是配置管理数据库 (CMDB)，为 IT 服务管理的中央枢纽，可统一管理所有组件，包括服务、软件、IT 组件、文档、用户和硬件。CMDB 可跟踪这些资产和流程的任何变化及其位置，以及它们的属性和相互关系。
如前所述，ITIL 版本多年来一直在不断发展。每次的修订都基于之前的版本指导。
英国政府开发并于 1989 年发布了 ITIL 的原始版本。
ITIL v2 由英国政府商务办公室 (OGC) 于 2000 年发布，并于当年兼并了 CCTA。
OGC 于 2007 年发布了 ITIL v3。相比 ITIL 版本 2，第三版的升级包括：引入了流程改进机制，强化了生命周期方法，并新增了更多流程以协调业务和 IT。ITIL v3 引入了 5 个阶段（服务战略、服务设计、服务转换和持续服务改进），包括 26 个 ITIL 流程。
2014 年，ITIL 成为内阁办公室和 Capita PLC 的合资企业 AXELOS 的财产。
AXELOS 于 2019 年发布了 ITIL 4。2022 年，AXELOS（于 2021 年被 PeopleCert 收购）终止使用 ITIL 3，并将其服务生命周期阶段和流程集成到 ITIL 4 的类别和实践中。
ITIL 4 于 2023 年全面推出，代表基础版的重大改革，重点关注以价值为中心的端到端服务。这个最新版本的核心是在数字化时代中，促进数字化转型；而这样的数字化时代，是由云计算、混合云、人工智能 (AI) 等技术主导的。ITII 4 还提供了注重价值并与敏捷 DevOps 开发运维理念相符的整体方法。
ITIL 4 包含七项持续改进指导原则1：
ITIL 4 由 34 项实践组成，分为 3 个 类别：
ITIL 4 一般管理实践适用于整个组织，已超出 IT 服务范围，包括以下 14 项实践：
ITIL 4 服务管理实践侧重于提供 IT 核心服务，包括以下 17 项实践：
ITIL 4 技术管理实践涵盖 IT 技术服务的提供，包括以下三个实践：
ITIL 明确区分了“事件管理”和“问题管理”。
问题管理研究问题的根本原因、应采取的行动以及哪些资源有助于防止问题再次发生。
问题管理步骤如下：
ITIL 是 IT 服务管理 (ITSM) 中使用的最佳实践库，IT 服务管理是规划、实施、管理和优化信息技术服务的实践，旨在满足用户需求并帮助组织实现其业务目标
ITSM 可系统性地加速服务请求、IT 支持、IT 资产管理和变更管理等任务。ITSM 可以帮助企业改善用户体验，并从 IT 基础架构中获得更高的生产力。ITSM 还可通过将控制措施嵌入到 IT 服务设计、交付和管理来帮助组织推动业务战略、实现合规性并降低风险。
有几款 ITSM 工具都融合了前面提到的 ITIL 实践。这些工具可以让服务管理流程自动化运行，并提供相关分析，以便您可以查看服务级别，并调整资源，以满足服务级别协议 (SLA)。ITSM 工具还能帮助组织管理大量数据和快速变化的动态环境。
如需在组织内实施 ITIL，需要获得 ITIL 认证。AXELOS 通过战略合作伙伴提供 ITIL 认证培训和考核。ITIL 基础证书是评估和实施 ITIL 所需的最低认证。
ITIL 证书有效期为三年，到期后需要通过 AXELOS 认可的合作伙伴进行续期。每项 ITIL 考试的费用约为 300 美元。
ITIL 认证可以使 IT 专业人员成为公司更有价值的资源，并/或帮助改善他们的就业前景。ITIL 是一个备受推崇的框架。许多公司在招聘 IT 专业人员时，会优先考虑那些掌握了 ITIL 方法论并通过相关认证考试的人。
ITIL 4 认证计划可根据个人和组织的学习要求进行调整。该认证使用模块化的分层方法，支持用户开发服务管理的综合视图，或专注于特定的知识领域。2
ITIL 4 基础可提供基础知识，并引入端到端的运营模型来创建、交付和不断改进由技术支持的产品和服务。
基础认证完成后，ITIL 将提供以下四个认证流程。
ITIL 4 管理专业人员认证由四个模块构成，提供成功运行由 IT 支持的产品和服务的关键技能。
ITIL 战略领导者流程由两个模块组成，可帮助 IT 领导者了解数字时代的复杂性，并为数字化转型做好准备：
实践管理者流程提供更简短、更灵活的培训。它还可以与其他模块捆绑。
ITIL 4 扩展模块是由四个模块组成的流程，为新兴技术及其对运营的影响提供指导。
大师认证是 ITIL 认证计划的最高成就。它要求候选人已达到实践经理、管理专业人士和战略领导者认证级别。
遵守 ITIL 指导原则可帮助企业快速找到问题的根本原因，并有助于防范于未然。ITIL 可提供诸多优势，包括：
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