ITIL 即信息技术基础架构库。这个缩写词的于 20 世纪 80 年代首次使用，当时英国政府的中央计算机和电信局 (CCTA) 总结并推广了数十条 IT 服务管理领域的最佳实践。然而，ITIL 已不再指代“信息技术基础架构库”，并于 2013 年成为一个独立的术语。

ITIL 自 20 世纪末作为一套 30 余卷的书籍面世以来，已日臻成熟。2000 年，ITIL 第二版通过将这些出版物按 IT 管理、服务和应用等不同领域进行分类，实现了内容的精简和结构的优化。大约在这个时候，Microsoft 对 ITIL 进行了标准化，以帮助开发其 Microsoft Operations Framework。自此之后，ITIL 的后续版本已推出，以应对与当前 IT 环境相关的挑战，并满足不断变化的业务需求。