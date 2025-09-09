哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院 Calmon 实验室走在负责任 AI 研究的前沿，正致力于应对 AI 领域最紧迫的挑战之一。他们试图将大语言模型 (LLM) 与人类价值观和安全标准相结合。其工作重点在于通过应用推理时间协同方法，提高 DeepSeek-R1 和 Llama 等常用模型的思维链 (CoT) 推理性能。

然而，其工作进度受制于基础设施的局限性。运行最先进的模型需要访问多个 NVIDIA H100 GPU，如此庞大的需求致使哈佛的聚类不堪重负。这些延误严重限制了其通过大模型高效开展实验的能力，进而拖慢整体研究工作的进程。