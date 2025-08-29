IBM Cloud 免费套餐

免费 IBM Cloud 帐户是一种即用即付帐户，用户可通过免费套餐享用 50 多种产品的访问权限。用户只需为超出免费套餐范围的内容付费。无需任何费用或预付承诺，可随时取消。
获取 Lite 套餐，访问 40 多种永久免费的产品，其中包括 IBM Watson API。这些产品永不过期，且无需任何费用。
您将获得首笔价值 200 美元的积分，可用于我们提供的应用程序和服务。本积分可用于试用任何 IBM Cloud 产品，有效期 30 天。
在托管式无服务器平台上运行企业应用程序、批处理作业或容器。
提取事件，在 IBM Cloud 的服务和应用程序之间建立连接并分发事件流。
通过免费套餐体验灵活、实惠的存储的强大功能：可无缝评估和扩展您的存储！
为 Web、移动设备、物联网和无服务器应用程序配置一个可扩展的 JSON 文档数据库。
部署一个具备增强型 IBM Db2 引擎的完全托管式云 SQL 数据库。
在应用程序中添加自然语言界面，自动与用户展开交互活动。
将文本转换成自然语音。
将 AI 和机器学习融入业务。使用自有数据创建定制模型。
构建分析模型和神经网络，使用自有数据进行训练，然后在应用中部署使用。
发现、编目并安全共享企业数据。
利用低延迟的流式转录方式。
在完全托管式专用注册表中管理 Docker 容器镜像。
通过 ANSI SQL 在 IBM Cloud Object Storage 中读取、分析和存储数据。
通过在云端使用 Git、问题跟踪、CI/CD 管道和 Eclipse Orion Web IDE，为 DevOps 最佳实践提供支持。
将 Terraform 作为服务应用，以便在各种环境中自动配置和管理 IBM Cloud 资源。
在业界最安全的基于 Linux 的平台 IBM LinuxONE 上创建并运行虚拟服务器。
通过内置分析，获得有关 API 使用情况的深入洞察。
记录、搜索并提醒您在 IBM Cloud 中的活动。
促销码：VPC1000
2024 年 12 月 31 日失效
价值 1,000 美元的积分，有效期 180 天，可用于 IBM Cloud Virtual Server for VPC、IBM Cloud Block Storage for VPC 和 IBM Cloud Image Service for VPC 产品。
价值 1,000 美元的积分，有效期 180 天，可用于 IBM Cloud Bare Metal Server for VPC，包括服务器、存储系统和负载均衡器。
促销码：SERVERLESSARC
2024 年 12 月 31 日失效
价值 500 美元的积分，IBM Cloud Code Engine 和 MongoDB 的新用户可用。
促销码：DSFREE250
2024 年 12 月 31 日失效
价值 250 美元的积分，有效期 30 天，可用于 IBM Cloud Databases for PostgreSQL、Databases for MongoDB、Databases for Elasticsearch、Databases for Redis、Databases for MySQL、Databases for EnterpriseDB、Databases for etcd、Messages for RabbitMQ、IBM Cloud Event Streams 和 Cloudant on IBM Cloud。
您的 IBM Cloud 免费帐户可授权您访问 40 多款设置 Lite 定价套餐的产品。这意味着相关套餐永久免费。您无需为该套餐付费，并且该套餐永不过期。
如需开始在 IBM Cloud 上进行构建，首先您需要使用电子邮件地址创建一个帐户（电子邮件地址不得与现有帐户关联）。
需要预先提供付款详细信息，但在您使用收费服务之前，我们不会向您收取费用；但为了验证其真实性，我们会象征性地登记您的卡片信息。
输入信用卡信息后，屏幕上将显示一条费用确认消息。金额由商家决定，但通常在 1.00 美元左右。
如果您愿意，可登记将这些信息用于无缝过渡到即用即付套餐。
永久免费 - 这些永不过期的 Lite 套餐产品。这些产品旨在让您无需有任何顾虑，可自由处理项目，避免产生意外账单。Lite 套餐的配额依据使用量配备，且永不过期，并可以按月续订或一次性使用。查看所有 Lite 套餐产品。
免费试用 - 可将这些产品视为高级试用版；但它们需要即用即付或订阅帐户。根据产品的不同，配额可在特定的时间段或使用基础上生效，或者永不过期。若超出免费套餐的使用量，某些产品将开始产生费用。查看所有免费套餐产品。
达到 Lite 套餐实例的任何配额限制后将暂停该月的服务。配额限制按组织计算，而非按实例计算。同一组织中创建的新实例可以反映先前实例的所有使用情况。配额限制将在每个月的第一天重置。
您可以前往控制台的管理 > 账单和使用情况，然后选择 “使用情况”来查看使用情况。更多相关信息，请参阅查看使用情况。
IBM Cloud 试用账户可供经认证有资格授予学位的学术机构的教职员工和学生使用。如需获得试用账户的使用资格，请访问 IBM® SkillsBuild 软件下载并验证您的机构凭证。有关创建账户的详细说明可在此处查看（链接位于 ibm.com 站外）。
在试用账户中添加信用卡时，您的账户将升级为即用即付账户，且不能切换回试用账户。此外，教育功能优惠码不能在即用即付账户中使用。有关教育试用账户的更多信息，请参阅 IBM SkillsBuild 软件下载常见问题解答。