数字化转型将由客户推动、数字优先的方法应用于企业的所有方面，包括业务模式、客户体验以及流程和运营。 它采用 AI、自动化、混合云以及其他数字技术，借助数据推动智能化工作流程，更迅速，更智慧地做出决策，实时响应市场颠覆性事件。 最终，数字化转型可以改变客户期望，创造出新的商机。

虽然许多组织都经历过数字化转型，以应对单一的竞争威胁或市场变化，但数字化转型并不是一次性的活动。 《MIT 斯隆管理学院评论》 （链接位于 ibm.com 之外）指出：“数字化转型最恰当的定义就是持续适应不断变化的环境。”它的目标是建立技术和运营基础，以最恰当的方式不断发展和响应不可预测、持续变化的客户期望、市场状况以及当地或全球的事件。

还值得注意的是，虽然数字化转型是企业的任务，但其影响并不止于企业。 正如 Red Hat® 的一位专家所说：“通过软件让生活更美好 - 这就是数字化转型的意义 （链接位于 ibm.com 外部）。 这样定义它怎么样？” 这是一个充分的定义，特别是如果您认为"更好的生活"包括世界上的工作和活动，创造出新的机遇，让人们更方便、更有弹性地应对变化。

正是由于数字化转型，如此多的商业和生活领域与 20 年前相比发生了根本性的变化。 这也是为什么从一定程度上而言，我们现在生活在数字时代。