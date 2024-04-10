数字化转型将由客户推动、数字优先的方法应用于企业的所有方面，包括业务模式、客户体验以及流程和运营。 它采用 AI、自动化、混合云以及其他数字技术，借助数据推动智能化工作流程，更迅速，更智慧地做出决策，实时响应市场颠覆性事件。 最终，数字化转型可以改变客户期望，创造出新的商机。
虽然许多组织都经历过数字化转型，以应对单一的竞争威胁或市场变化，但数字化转型并不是一次性的活动。 《MIT 斯隆管理学院评论》 （链接位于 ibm.com 之外）指出：“数字化转型最恰当的定义就是持续适应不断变化的环境。”它的目标是建立技术和运营基础，以最恰当的方式不断发展和响应不可预测、持续变化的客户期望、市场状况以及当地或全球的事件。
还值得注意的是，虽然数字化转型是企业的任务，但其影响并不止于企业。 正如 Red Hat® 的一位专家所说：“通过软件让生活更美好 - 这就是数字化转型的意义 （链接位于 ibm.com 外部）。 这样定义它怎么样？” 这是一个充分的定义，特别是如果您认为"更好的生活"包括世界上的工作和活动，创造出新的机遇，让人们更方便、更有弹性地应对变化。
正是由于数字化转型，如此多的商业和生活领域与 20 年前相比发生了根本性的变化。 这也是为什么从一定程度上而言，我们现在生活在数字时代。
客户期望始终是数字化转型的主要推动力量。 它始于一系列新技术的推出，使人们能够以全新方式获取全新类型的信息和能力，例如：
像亚马逊 (Amazon) 和奈飞 (Netflix) 这样的企业既充当了
先驱者，也成为颠覆者，他们通过采用这些技术开展以下活动，从竞争对手那里抢占市场份额：
竞争对手进行调整，提供更多功能和便利（否则他们只能苦苦挣扎，甚至彻底消失）。 如今，客户希望无论何时何地，使用何种设备，都能够完全以数字方式开展业务，可以即时获得所有支持信息和内容。
归根结底，数字化转型就是为了满足这些不断提升的期望。 但通常，组织的切入点是可以解决特定问题的数字化转型计划，例如：
添加 AI 和自动化能力，更好地为客户服务，开展更高价值的工作。 他们创建智能化工作流程，以简化运营模式，提高生产力，帮助员工更快做出更明智的决策。
数字化转型实施各种技术和最佳实践，旨在快速创建产品，打造全新客户体验，建立新型业务模式，以响应竞争威胁、市场趋势和客户期望的变化。
在该过程中，可对原有技术进行现代化改造，以便能够在现代基础架构中运行，并与现代应用实现互操作。 它将弹性融入系统和流程中，并吸收消化来自并购的应用和数据。
数字化转型帮助企业尽可能广泛地采用来自生态系统合作伙伴、行业解决方案领军企业以及多个云服务提供商的解决方案和服务。
2020 年，新冠病毒疫情让每个组织都清楚地了解自己在数字化转型方面的工作和进度（或缺失情况）。 制造商发现自己能够以多快多有效的方式将新产品推向市场。 零售商努力为顾客提供更安全的购物方式。 雇主采用或扩展技术，以支持员工在家工作。
在运营工作流程中，供应链暴露在风险的最前沿。 供应链总是脆弱的；根据 McKinsey Global Institute 的研究，每隔 3.7 年，供应链就会中断持续一个月或更长时间 1。 但在疫情开始后不久，美国从主要贸易伙伴的进口量突然减少了近 50% 2。 企业被迫经历在几周或几个月内完成原本需要几年甚至几十年才能完成的供应链转型。
影响是持久的。 在最近的一项调研中，Twilio 表示新冠病毒疫情是“影响十年的数字加速器”。在疫情之前的 2019 年 10 月，行业分析机构 IDC 预测到 2023 年，全球数字化转型的支出将达到 2.3 万亿美元 3。 而到了 2020 年 12 月，也就是疫情爆发后的第八个月，IDC 将预测开支提高了近两倍，达到 6.8 万亿美元 4。
几乎任何数字技术都可以在组织的数字化转型战略中发挥作用。 但在目前以及不远的将来发挥核心作用的技术包括：
人工智能 (AI) 技术（例如机器学习）支持计算机或机器模拟人类大脑的能力。 AI 从示例中学习，识别对象，做出决策，等等。 与自动化技术结合后，AI 可以将智能和实时决策融入任何工作流程中。 数字化转型可以成为有力的推动力量：推动创新型智慧产品，推动日益个性化的客户和用户体验，推动优化的工作流程以支持供应链管理、变化管理等方面。
混合云是云计算基础架构，借助统筹、管理和应用可移植性等功能，将本地 IT、公有云和私有云资源连接起来。 通过创建灵活、最优的单个云以运行每一个工作负载，而不是将组织锁定在单个平台或供应商，混合云提供持久数字化转型成功所需的敏捷性、可扩展性和弹性。
微服务是云原生应用架构，单个应用由多个松散耦合、可单独部署的组件构成。 通过与敏捷或 DevOps 方法结合，微服务就成为创造和对抗数字颠覆大潮的引擎。 它使企业能够每天部署新软件或产品功能，有时每天可部署成百上千次。
物联网 (IoT) 是配备传感器的物体和设备，通过互联网收集和传输数据。 IoT 设备是数字技术与实体现实交汇之处。 包括供应链物流和自动驾驶汽车之类的应用生成实时数据，然后由 AI 和大数据分析应用将其转变为自动化操作和决策。
区块链是分布式、永久性和不可改变的电子交易账本或记录。 对于需要访问记录的人，区块链提供总体交易透明度，对于不需要访问的人，则不允许访问。 组织将区块链作为超级弹性供应链和跨境金融服务转型的基础。
数字化就是将基于纸面的信息转化为数字数据。 也许人们觉得数字打印的信息是一种比较"古老"的做法，但它却是几乎所有行业或领域的数字化转型工作的一个组成部分。 它也是医疗保健行业（电子病历 (EMR)）、政府机构和教育行业的基础性转型计划的基石。
100 个详细制定数字化转型战略的组织可能会产生 100 个不同的路线图。 尽管如此，大多数成功的数字化转型都与企业的业务战略契合，并遵循两个原则：
企业首先设想他们的产品和品牌将带给客户的体验，确保他们长久地成为自己的客户。 要实现这个数字化转型目标，他们必须分析市场以及技术趋势，以预测客户的需求或期望将如何改变，并发现可以掀起颠覆大潮的机会。
然后，组织确定如何端到端地转变数字业务，包括基础架构、产品开发、运营和工作流程。 最后，他们创造新的客户体验，并且不断改进以应对商机和变化。
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¹"Risk, Resilience and Rebalancing in Global Value Chains"（链接位于 ibm.com 外部）。 McKinsey Global Institute，2020 年 8 月
²Covid 19 Digital Engagement Report（链接位于 ibm.com 之外）。 Twilio, Inc.，第 5 页
³根据一项新的 IDC 开支指南，到 2023 年，全球在数字化转型方面的开支将达到 2.3 万亿美元，超过所有 ICT 开支的一半（链接位于 ibm.com 之外）。BusinessWire.com，2019 年 10 月 28 日