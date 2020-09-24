驾驭数字客户体验这一战略力量的公司对其品牌承诺拥有更强的控制力，对其业绩具有更清晰的了解，并拥有更多的机会来推动增长。IBM iX 基于 SAP CX 产品套件（原 SAP C/4HANA）为一些全球结构最为复杂的企业设计和部署以体验为主导的解决方案。这种经过精心编排的生态系统可以创造新的收入流，并为企业交付市场领先的客户体验。