驾驭数字客户体验这一战略力量的公司对其品牌承诺拥有更强的控制力，对其业绩具有更清晰的了解，并拥有更多的机会来推动增长。IBM iX 基于 SAP CX 产品套件（原 SAP C/4HANA）为一些全球结构最为复杂的企业设计和部署以体验为主导的解决方案。这种经过精心编排的生态系统可以创造新的收入流，并为企业交付市场领先的客户体验。
IBM 荣膺 2022 年 SAP 全球 SAP 客户体验合作伙伴“走向市场”卓越奖。
利用 SAP 和 IBM 共同创建的此加速器，通过直观的合同捆绑、产品、服务、订阅和可选服务附加功能，激活卓越的用户加入和生命周期体验。
利用 SAP CX 为零售商提供可持续发展加速器，以客户洞察为动力，包括基于可持续发展的个性化服务、来自可信来源的可持续发展验证成果，以及以可持续发展为导向的搜索结果推荐。
无缝的汽车零售体验可激活新的收入来源，提高客户的平均终身价值，并提供优质的品牌体验，从研究到购买再到拥有。
我们的解决方案可为销售团队赋能，助其适应不断变化的市场需求，引导客户完成从销售到服务的旅程，以实现企业的品牌承诺并培养客户忠诚度。
IBM iX Experience Orchestrator 助力企业在多个客户和员工接触点上提供协同一致的品牌传播内容，同时打造可实现业务成果的智能体验。
我们通过 SAP 客户数据平台连接线上和线下的客户数据，帮助客户创造相关度更高、可信度更好，且更加个性化的体验。
我们提供特定于各行业的解决方案，并管理 SAP CX 整个业务组合（销售、服务、营销、商务和客户数据云）中的复杂集成运营。
IBM 是 SAP 全球首要合作伙伴，IBM iX 训练有素的 SAP CX 顾问可帮助客户大规模、快速地创建数据驱动的个性化体验。
IBM 拥有许多市场领先的资产，包括 IBM iX Experience Orchestrator，它可以为您的业务注入智能并加速 SAP CX 解决方案的开发。
Wadih 是 IBM iX 负责 SAP CX Global GTM 部署的主管，20 年来拥有执行 20 多次全球数字化转型和电子商务历程的经验，其中包括两个全球最大的 B2C 和 B2B 实施项目。
Erik 是 IBM Consulting 的高级 SAP CX 和 BRIM 交付主管，专注于为客户推动成果和实现价值，在 SAP 系统集成和客户交付方面拥有 20 多年的成功经验。
作为 IBM Consulting 的 Digital Commerce 全球领导者，Rich 和他的团队负责通过与战略合作伙伴的积极合作，为客户提供建议、解决方案并实现其目标。
IBM iX 助力全球最具影响力的企业打造各种体验、产品和服务，重塑企业与客户和员工的关系。
IBM iX 提供咨询、设计、实施、统筹协调和运营咨询等商务转型服务，成功打造和策划无缝式全渠道购买体验。
IBM 提供端到端咨询，旨在通过实施 SAP S/4HANA 来完成关键任务型业务系统的转型。
IBM 提供下一代 SAP 咨询服务，旨在定义并实现 SAP 数字化转型，通过商业案例的论证，帮助企业实现智能化转型。