IBM iX® 隶属于 IBM Consulting，是您的全球体验设计合作伙伴。我们致力于业务、设计和技术的交叉领域，帮助全球最具影响力的公司创造体验、产品和服务，以便重塑他们与客户和员工的关系。

凭借在 60 家工作室组成的全球网络中跨越战略、设计、开发和运营的体验能力与合作伙伴关系，我们以人为本的业务设计方法有助于加速大规模创新和转型。