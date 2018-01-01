IBM iX® 隶属于 IBM Consulting，是您的全球体验设计合作伙伴。我们致力于业务、设计和技术的交叉领域，帮助全球最具影响力的公司创造体验、产品和服务，以便重塑他们与客户和员工的关系。
凭借在 60 家工作室组成的全球网络中跨越战略、设计、开发和运营的体验能力与合作伙伴关系，我们以人为本的业务设计方法有助于加速大规模创新和转型。
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我们是全球最大的体验设计实践之一，拥有近 60 个设计工作室，以及由策略师、设计师、开发者、技术专家和数据架构师组成的全球网络，同时拥有深厚的行业和 ISV 专业知识。
作为 IBM 的组成部分，我们提供真正的端到端功能，大规模覆盖企业的各个方面，从体验战略直至设计、交付与优化各种员工和客户体验，均涵括其中；我们籍此深入运用数据、工具和技术等，发挥企业潜力，努力实现转型目标。
我们与多元化的生态系统合作伙伴开展合作，通过卓越的员工和客户体验来创造价值，并实现差异化优势。
我们提供涵盖销售、服务、营销和商务的客户体验咨询和平台实施。我们可帮助客户制定战略，按需选择最佳平台，并加快实现价值的时间。
IBM Consulting 可帮助设计和提供以人为本的体验，从而通过由数据驱动的洞察和智能工作流程满足不断变化的员工需求。
IBM 可帮助企业构建和部署智能产品和服务，从而推动行业转型、提高忠诚度并创造新的收入来源。
为拥有 173 年创新成果的 Boots UK 打造数字化商务体验。
通过全新的数字化营销平台，助推营收增长并提升客户忠诚度。
通过提升数字体验，加深驾驶员与品牌的联系以及对品牌的忠诚度。
创建超快速的应用程序交付管道，为英国应对疫情所实施的关键服务提供有力支持。
IBM 与 Adobe 的营销转型从根本上简化了我们的营销组织和技术堆栈。
我们已确定将在未来三年内塑造世界的七大商业趋势，以及为从中受益而值得下注的七个赌注。
帮助客户顺利完成买家旅程，并在此过程中吸引各方参与，打造快乐体验，为客户提供激励措施等；这就需要在整个业务流程中周到、统筹协调地运用各种技术。
通过更具战略性和响应更快的联络中心和简化的现场服务战略，最大限度地提高价值和收入，满足不断增长的客户和员工期望。
HFS 在其 2022 年榜单中指出，IBM 的“生态系统、适用于所有技术的方法和完全嵌入式的员工体验功能，可显著增强共同创新和协作方面的运营实力”，最终可帮助组织顺利满足各类员工体验需求。
随着消费者元宇宙在发展规律周期中的不断推进，通过探索元宇宙为零售商创造切实成果的 5 种方式来抓住机遇。