让我们直面现实：商务具有复杂性。当前，强大的电子商务和全渠道商务体验是所有企业实现增长的关键动力。IBM iX 为客户提供全套咨询类专业知识和世界级生态系统合作关系，范围涵盖战略、设计、实施、整合和运营。我们帮助企业充分利用数据和 AI 的强大功能、丰富的行业知识和深具创新实力的 IBM iX Experience Orchestrator 加速器（我们成熟的开源组件和连接器框架）促成市场领先的业务成果。这便造就了以洞察力为主导，以结果为导向的客户体验，这种体验继而为企业建立信任，并在盈利的前提下增强企业的影响力和相关性。
2022 年，市场咨询机构 Forrester 在这项受委托开展的总体经济影响 (Total Economic Impact™) 研究中，认为 IBM iX 数字商务服务 (Digital Commerce Services) 在三年内实现了 5,077 万美元的收益，成本仅为 1,959 万美元，投资回报率高达 159%。
已为印度国家银行 (SBI) 实施完成 100 多个数字旅程。我们以体验为主导的解决方案可转化为更高的获客率、更高的转换率和更多的收入。
2000 多用户通过 Southwire 全新的在线门户，以自助服务的方式获得实时订单信息。通过 AI 和自动化，效率渗透至商务生态系统的各个方面。
3 周内，就可为 Tag Heuer 开发一个全新的在线购买旅程，其中应用了加速设计与交付的方法，以及 IBM iX Experience Orchestrator 等差异化资产。
设计和部署深具吸引力的商务体验，建立客户忠诚度。
通过现代化架构和生态系统方法，实施、整合并协调适当的平台
通过切实可行的洞察，以深具吸引力的个性化商务体验，加倍提升品牌的相关性。
通过库存可见性、订单统筹和智能承诺建立信任。
通过订阅、DTC、市场、IoT 商务、社交商务等增加收入并扩大影响。
通过可持续型商务提升参与度和盈利能力。
借助 SAP Customer Experience (CX) 和客户关系管理 (CRM) 解决方案，在由实时业务数据推动的整个客户旅程中，打造互相关联的商务、营销、销售和服务体验。
作为 Adobe 的咨询合作伙伴，我们已与其建立了 20 多年的合作关系，注重帮助客户设计和提供能够培养消费者忠诚度和信任度的个性化体验。
我们与 Salesforce 携手合作，不只是创造商业价值。我们将 Salesforce 的强大优势与开放式新兴技术、深厚的行业经验、以人为本的设计能力以及所需的数据洞察成果等紧密结合，为企业带来积极影响。
为拥有 173 年创新成果的医疗保健公司 Boots UK 打造现代化商务生态系统。
IBM iX 为 TAG Heuer 设计并部署了直接面向消费者的解决方案，开辟了新的商业渠道。
Rich 担任 IBM Consulting 的 IBM iX 数字商务全球主管，他负责带领团队与战略合作伙伴合作，为客户提供建议和解决方案，协助实现客户目标，同时发展 IBM 自身的数字商务及更广泛的客户转型业务。
Shantha 担任 IBM Consulting 的 IBM iX 全球商务战略与产品负责人，凭借在业务和管理方面的专业知识，她助力企业成功将数字创新成果转化为战略增长和卓越运营的机会。
Julien 担任 IBM Consulting 的 IBM iX EMEA 数字商务主管，在咨询和软件实施领域以及金融、统一商务/全渠道/电子商务领域拥有丰富的经验，经常在国际和多文化环境中工作。
Eric 担任 IBM Consulting 的 IBM iX 美洲商务实践主管，专注于推动美洲市场和客户的业务增长，在待上市产品中创造差异化优势，与我们的 ISV 合作伙伴协同制定战略，并持续培养我们商务团队的技能和能力。