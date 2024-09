优势 100+ 已为印度国家银行 (SBI) 实施完成 100 多个数字旅程。我们以体验为主导的解决方案可转化为更高的获客率、更高的转换率和更多的收入。 阅读印度国家银行的成功案例 2,000+ 2000 多用户通过 Southwire 全新的在线门户,以自助服务的方式获得实时订单信息。通过 AI 和自动化,效率渗透至商务生态系统的各个方面。 3 3 周内,就可为 Tag Heuer 开发一个全新的在线购买旅程,其中应用了加速设计与交付的方法,以及 IBM iX Experience Orchestrator 等差异化资产。 阅读 Tag Heuer 成功案例

功能 商务体验 设计和部署深具吸引力的商务体验,建立客户忠诚度。 商务现代化 通过现代化架构和生态系统方法,实施、整合并协调适当的平台 个性化和参与 通过切实可行的洞察,以深具吸引力的个性化商务体验,加倍提升品牌的相关性。 订单和库存智能化 通过库存可见性、订单统筹和智能承诺建立信任。 商业模式扩展 通过订阅、DTC、市场、IoT 商务、社交商务等增加收入并扩大影响。 可持续型商务 通过可持续型商务提升参与度和盈利能力。

利用 IBM Garage™ 实现共同创新 利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案,其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作,应用各种突破性的技术,从而快速实现价值成果。 了解更多信息

IBM iX 帮助我们迅速建立了全渠道商务模式,若非如此,我们现在或已失去大量市场份额。 CIO and CDO Manufacturing Company The Total Economic Impact™ of IBM iX’s Digital Commerce Services Forrester Consulting, November 2022 深入了解 Forrester 研究报告

战略合作伙伴关系 借助 SAP 实现企业级体验 借助 SAP Customer Experience (CX) 和客户关系管理 (CRM) 解决方案,在由实时业务数据推动的整个客户旅程中,打造互相关联的商务、营销、销售和服务体验。 浏览我们的 SAP 服务 借助 Adobe 实现更智能的个性化客户体验 作为 Adobe 的咨询合作伙伴,我们已与其建立了 20 多年的合作关系,注重帮助客户设计和提供能够培养消费者忠诚度和信任度的个性化体验。 详细了解我们的 Adobe 功能 借助 Salesforce 提供以人为本的体验 我们与 Salesforce 携手合作,不只是创造商业价值。我们将 Salesforce 的强大优势与开放式新兴技术、深厚的行业经验、以人为本的设计能力以及所需的数据洞察成果等紧密结合,为企业带来积极影响。 详细了解我们的 Salesforce 功能

成功案例 Boots UK 为拥有 173 年创新成果的医疗保健公司 Boots UK 打造现代化商务生态系统。 TAG Heuer IBM iX 为 TAG Heuer 设计并部署了直接面向消费者的解决方案,开辟了新的商业渠道。

专家团队 Rich Berkman Rich 担任 IBM Consulting 的 IBM iX 数字商务全球主管,他负责带领团队与战略合作伙伴合作,为客户提供建议和解决方案,协助实现客户目标,同时发展 IBM 自身的数字商务及更广泛的客户转型业务。 Shantha Farris Shantha 担任 IBM Consulting 的 IBM iX 全球商务战略与产品负责人,凭借在业务和管理方面的专业知识,她助力企业成功将数字创新成果转化为战略增长和卓越运营的机会。 Julien Bidet Julien 担任 IBM Consulting 的 IBM iX EMEA 数字商务主管,在咨询和软件实施领域以及金融、统一商务/全渠道/电子商务领域拥有丰富的经验,经常在国际和多文化环境中工作。 Eric Buss Eric 担任 IBM Consulting 的 IBM iX 美洲商务实践主管,专注于推动美洲市场和客户的业务增长,在待上市产品中创造差异化优势,与我们的 ISV 合作伙伴协同制定战略,并持续培养我们商务团队的技能和能力。