根据严格的定义，客户体验 (CX) 是客户在与企业或品牌的所有互动中产生的感知和感受的总和。 X 公司提供了始终如一的出色客户体验，或者 Y 公司笨拙的 Web 站点破坏了他们的整体客户体验，诸如此类的措辞体现了客户体验一词的这种含义。

不过，客户体验也经常被用作为客户体验管理 (CXM) 的简写，后者是指通过为与公司互动的任何人创造理想体验来提高业务成果的策略、技术和实践。 这个词的第二种含义体现在以下措辞中，比如我在我们公司的客户体验团队工作或者我们聘请了一位客户体验顾问。

客户体验旨在根据人为因素（例如公司客户对获得的理解、服务和对待的感受）而不是通过产品或服务特性、性能、定价和交付来将公司及其价值主张与竞争对手区分开。 这种差异化优势的目标是与客户形成情感纽带，最大限度地提升客户的终身价值 — 这是公司将从获得的每一位客户身上实现的最终利润。

良好或出色的客户体验可以加深客户忠诚度，提高客户保留率以及增加对客户的销售额，从而最大限度地提升客户的终身价值 (CLV)。 企业也可以通过现有客户的口碑相传和线上品牌宣传来获得新客户，从而推动业务增长。

如今，客户体验的重要性不容小觑。 据行业分析机构 Gartner 称，三分之二的公司基于客户体验开展竞争（链接位于 ibm.com 外部）。 标准普尔对 IT 高管的研究（2021 年）发现，改善客户体验被认为是数字化转型最重要的推动因素（链接位于 ibm.com 外部）。 行业分析机构 IDC 公司预测，2022 年客户体验技术的支出将达到 6410 亿美元（链接位于 ibm.com 外部）。