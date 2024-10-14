数字化转型是一种经过全面改革的数字优先企业运营方法。数字世界正在迅速发展，新产品和数字技术层出不穷，需要大力开展数字化转型。数字化转型的主要目标是在企业的各个方面使用新的数字技术并改进业务流程。通过使用 AI、自动化和混合云等，组织可以推动智能工作流，简化供应链管理，并加快决策速度。
与典型的业务转型不同，实施数字化转型不是一次性的解决方案。相反，它是寻求跟上新技术并与不断变化的外部世界一起发展的企业新基础的开始。
客户期望和市场条件随时可能发生变化。您的企业需要做好应对此类事件的准备。与时俱进是数字化转型的好处之一。通过更新旧系统，您的企业正在接受数字创新和新的业务模式。
数字化转型可能是一项冒险举措，但如果做得好，它可以简化您的业务，走上通往更美好、更智能未来的道路。IBM 商业价值研究院最近的一项分析询问公司高管“[…]他们如何使用数据来创建绩效基线，并了解如何应用技术（例如云、AI、生成式 AI）来实质性地提高业务中产生收入部分的绩效。”他们发现，10 个组织中有 9 个接受了“[...]没有办法表示他们如何端到端地提供最重要的产品和服务，也没有创建基线以提高该性能所需的性能数据。（如果迫于压力，他们可能会这样做，但没有人要求他们这样做）。”
Amazon 是经历重大零售转型的公司的一个例子，它改变了消费者购买日常用品的方式。各行各业都有一些成功实现数字化转型的例子或案例研究。这些现实世界的例子让利益相关者和企业领导者可以一窥数字化转型的过程。
在深入了解数字化转型示例之前，了解可用的各种数字技术非常重要。企业越来越依赖数据分析和自动化技术来实现盈利能力和客户满意度。根据业务需求，许多不同的数字技术可能在组织的数字化转型战略中发挥作用。具体来说，一些数字工具正在不断发展，并表明它们将成为未来数字化转型的固定内容。
人工智能 – 人工智能或 AI 是一种使用计算机和机器来模仿人类大脑能力的数字技术。AI 可以从其看到的环境中学习，与自动化相结合时，可以将智能和实时决策融入任何工作流程。AI 技术推动了智能产品的创新，以及对客户和用户体验的更加关注。一个例子是机器学习，它使计算机或机器能够模仿人类思维。另一种是增强现实技术，它使用算法来模拟数字信息并理解物理环境。
混合云 – 混合云环境为公有云、私有云和本地部署基础设施创建单一的最佳云。它将组织的本地部署数据纳入私有云基础设施，然后将其连接到由公有云供应商托管的公有云环境。示例包括 AWS®、Google Cloud Services®、IBM® Cloud 和 Microsoft Azure®。
云计算基础设施弥补了云资源的缺口，使企业能够更轻松、更可扩展地运行各种工作负载。此操作模型可提高运营效率并能更好地整理大数据。组织不会被混合云的单一平台所束缚，混合云为组织的成功数字化转型奠定了基础。
区块链 - 区块链是一种数字分布式公共分类账或电子交易记录。区块链的主要好处是那些需要它的员工完全透明，并且其他不需要访问的人可以确保安全。这种类型的信任是区块链如何在内部和外部培养更强大的社区的一个例子。
其他技术包括：
零食巨头 Frito-Lay 决定利用 Salesforce 优化整个系统的生产力并改善对零售商的服务。Frito-Lay 的数字化转型工作得到了 IBM® Consulting 和 IBM Salesforce 实践部门以用户为中心的专家的帮助。他们共同致力于扩展 Frito-Lay 电子商务战略，并为一线员工提供更简化的工作流程。
通过 IBM® Garage 和 IBM® iX 专家团队进行的广泛用户研究，Frito-Lay 和 IBM 团队得出了两个基于 Salesforce 平台构建的解决方案。这两个解决方案为零售商和员工创建了现代化的工具。Snacks to You 是一种先进的电子商务解决方案，可帮助小型企业简化订购和交付流程。“Sales Hub”由 Salesforce Service Cloud 提供支持，是该团队提出的第二个解决方案，致力于简化后端物流。这些解决方案专注于为用户进行优化，并且需要重新思考过去的流程是怎么完成的。
Water Corporation 是西澳大利亚州的一家国企，负责维护向约 260 万公里长的地区输送水、废水和排水服务的管道。该组织依靠 SAP 架构来运行其关键资源，并认识到支持 SAP 基础设施的本地部署服务器已经过时。该组织没有购买更多硬件，而是转向基于云的战略。
Water Corporation 选择由 IBM Consulting 来规划这次大规模的迁移。他们选择了 Amazon Web Services (AWS) 来支持其关键的 SAP 系统，并选择了 IBM® watsonx Code Assistant 技术，为支持 SAP 环境迁移和维护的自动化功能提供代码建议。
IBM Consulting 和 Water Corporation 估计，新的自动化战略每年可为该企业节省大约 1,500 个小时与基础设施支持相关的人工工作。它还每年减少大约 150 公吨的碳排放。向新 SAP 环境的转变是一次数字化转型，需要 Water Corporation 及其合作伙伴之间进行大量协调，但取得了有价值的结果，最终为他们打造成功的数字化未来奠定了基础。
新冠疫情使领先的休闲车 (RV) 零售商 Camping World 的客户数量出现了前所未有的增长，这也暴露出其现有基础设施存在的一些问题。该公司依赖其联络中心和客户服务，随着业务增长，在客服管理和响应时间方面发现了漏洞。
Camping World 寻求 IBM Consulting 来解决其问题。答案是以人为本的解决方案，使其运营得以扩展。该零售商最终选择了 IBM 开发的认知 AI 工具，用于实现 Camping World 客户服务中心的现代化改造，从而自始至终提供更好的客户旅程。该解决方案 IBM® watsonx Assistant 提供支持，并与名为 LivePerson 的对话云平台集成。通过扩展提问和电话功能，Camping World 更适合为其客户提供服务，将更简单的问题发送给名为 Arvee 的虚拟代理，而不是真人客服。Arvee 让真人客服腾出时间回答更复杂的问题，同时仍能为所有客户提供他们需要的答案。
印度国家银行 (SBI) 注意到其客户群的财富不断增长，并发现他们正在寻找新的机会。SBI 是该国最大的公共部门银行，也是印度的金融基础。因此，该机构必须保持领先地位并倾向于数字化未来。
为了创建移动金融市场，该银行使用了 IBM Garage 方法。银行代表与 IBM Garage 设计师、架构师和分析师密切合作，跨项目的所有领域开展协作并分析指标。该银行的愿景是通过移动应用程序提供一站式服务，满足客户的所有需求。他们称之为“YONO”，即“只需一个”。IBM 与 SBI 合作设计工作负载并构建安全系统，以支持解决方案并进一步增强客户体验。
虽然数字化转型需要投资并最终改变组织开展业务的方式，但如果正确实施，将会带来许多好处。那些成功实现数字化转型的组织将在竞争中保持领先，与员工和客户建立更好的关系，并为可能出现的情况做好更充分的准备。
新兴技术和社会力量正在打造新的客户体验，从而带来不断变化的期望和需求，并颠覆原有商业模式。IBM Consulting 的专业业务服务可帮助组织应对日益动态、错综复杂和竞争激烈的世界。我们帮助他们将数字化转型与业务战略相结合，以创造竞争优势并明确关注业务影响。
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