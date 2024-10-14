与典型的业务转型不同，实施数字化转型不是一次性的解决方案。相反，它是寻求跟上新技术并与不断变化的外部世界一起发展的企业新基础的开始。

客户期望和市场条件随时可能发生变化。您的企业需要做好应对此类事件的准备。与时俱进是数字化转型的好处之一。通过更新旧系统，您的企业正在接受数字创新和新的业务模式。

数字化转型可能是一项冒险举措，但如果做得好，它可以简化您的业务，走上通往更美好、更智能未来的道路。IBM 商业价值研究院最近的一项分析询问公司高管“[…]他们如何使用数据来创建绩效基线，并了解如何应用技术（例如云、AI、生成式 AI）来实质性地提高业务中产生收入部分的绩效。”他们发现，10 个组织中有 9 个接受了“[...]没有办法表示他们如何端到端地提供最重要的产品和服务，也没有创建基线以提高该性能所需的性能数据。（如果迫于压力，他们可能会这样做，但没有人要求他们这样做）。”

Amazon 是经历重大零售转型的公司的一个例子，它改变了消费者购买日常用品的方式。各行各业都有一些成功实现数字化转型的例子或案例研究。这些现实世界的例子让利益相关者和企业领导者可以一窥数字化转型的过程。