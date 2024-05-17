Snacks to You 建立在 Salesforce Commerce Cloud 之上，允许小杂货铺和美食车等小型企业在线订购 Frito-Lay 零食。该电子商务平台帮助客户简化订购和交付流程，同时提供更广泛的产品选择。该应用程序与 Frito-Lay 专有的零食洞察 AI 引擎完全集成，这意味着它可以使用由数据驱动的洞察，根据季节偏好、区域趋势和“超级碗”等赛事活动提出订购建议。该平台还可预测零售商何时库存不足，并推荐精选商品。仪表板显示历史数据、预测分析，甚至是“零食分数”，以表明客户喜欢某款产品的可能性。

Sales Hub 由 Salesforce Service Cloud 提供技术支持，将后台与一线结合起来，为员工提供无缝的移动体验。Salesforce Field Service Lightning 可确保路线得到适当的服务，并在一线和派遣团队之间创建流畅的沟通渠道，使司机和业务员能够在出现问题时，快速调整和重新分配资源。地理标记功能会自动检查进出商店的送货司机，并计算里程和推荐更有效的配送路线。通过跟踪交付状态和计时，该应用程序可以提醒员工延误情况，从而减少停机时间和等待时间。该移动应用程序还提供实用的库存说明和货架图，以便员工可以实时调整产品库存。经理和员工还可以查看工时表、提出假期申请，并提供当下的时间表调整。

Frito-Lay 的 IBM Garage 数字转型方法之所以成功，是因为 IBM Garage 双轨（创新和转型）之间的协同作用。在从员工或客户的角度解决痛点时，这些方法为研究和测试整个企业的解决方案创建了框架。为了协调创新和转型工作，并确保每个人都朝着共同的愿景努力，团队建立了“金线”。这些都是贯穿项目各个方面的用户体验愿景。从这些积累的经验中，创新团队将提出解决问题的想法，不受任何限制，寻求满足需求的最佳技术。使用最简化可实施产品 (MVP) 进行验证后，转型团队将使用规模化的敏捷实践来快速构建、测试和部署最能满足用户需求的解决方案。其结果是提供出色的用户体验和简洁的背后架构。