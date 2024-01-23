Kraft Heinz Company 在全面审查现有分析架构后，决定将公司 SAP Business Warehouse 应用程序迁移至 SAP HANA 数据库，获得更优的内存性能，从而满足公司对快速深度报告的需求。



“我们利用 SAP 解决方案来支持大部分业务流程，也意识到通过采用 SAP HANA 作为分析平台，我们可以从 SAP 投资中获得更大的价值。”Rowie Torres 解释道，



“过去 12 年多来，我们一直利用 SAP ERP（ibm.com 外部链接）应用程序来推动日常业务运营，而 SAP HANA 除了支持与这些应用程序紧密集成之外，还支持一系列符合我们长期战略目标的新解决方案。因此我们的目标是利用 SAP HANA 将制造流程与近乎实时的预测数据集成。”



为了尽快实现价值，降低整个迁移过程中的风险，Kraft Heinz Company 寻找了经验丰富的合作伙伴来推动该项目。经过严格筛选供应商，该公司聘请了 IBM Services 的顾问专家团队。



“我们选择 IBM Services 团队的主要原因之一，是他们在其他大型企业成功部署 SAP HANA 的良好记录。”Rowie Torres 回忆道，“另一个重要因素是 IBM 团队对 Kraft Heinz Company 的分析平台非常熟悉。自 Kraft Heinz Company 首次部署 SAP 解决方案以来，IBM 一直是重要的合作伙伴，而且 IBM 团队对我们 SAP Business Warehouse 环境的了解也无人能比。由于 IBM 和 SAP 密切的战略关系，我们认为 IBM 是快速交付新 SAP HANA 数据库的理想选择。”



第一步，Kraft Heinz Company 与 IBM Services 合作清理现有分析数据库。这项工作帮助将数据库总大小从 18 TB 缩小到仅 9 TB，减少了 50%，为无缝迁移至新分析平台铺平了道路。



接下来，该公司与 IBM 和 SAP 的顾问团队合作，将 SAP Business Warehouse 报告迁移至新的 SAP HANA 平台，以便为数据仓储和分析提供支持。IBM Services 遵循经过验证的最佳实践方法，为 SAP HANA 平台配置了开发、质量保证、回归和生产环境。



IBM 利用在 Kraft Heinz Company 的 SAP Business Warehouse 环境方面深厚的专业知识，帮助该公司将所有新项目（包括供应链转型）的报告重新架构为 SAP Business Warehouse LSA++ 模型。为了在尽可能短的时间内让尽可能多的业务用户享受到内存分析平台的优势，IBM Services 调动了整个 IBM 的资源，以便在时间紧迫的情况下实现这一目标。



“与 IBM 合作向 SAP HANA 迁移的过程非常顺利。”Rowie Torres 说道，“IBM 汇集了我们保持项目顺利运行所需的所有资源，团队迅速做出反应，解决出现的问题。随着上线日期临近，IBM 团队这种强大的领导力变得更加重要。事实上，IBM 帮助我们在短短八个月内就完成了迁移，对于这种规模的项目来说已经非常快了。”