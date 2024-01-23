Kraft Heinz Company 将 SAP® Business Warehouse 应用程序迁移到 SAP HANA® 平台，因此，即使在数据量激增的情况下，也可以大幅减少每晚报告批次。
对于快速消费品 (FMCG) 行业的企业来说，精益运营对于成功至关重要。由于不确定的全球经济继续对消费支出施加下行压力，企业必须不断确定并实施高效运营来保护利润。
Kraft Heinz Company 是世界领先的食品和饮料产品制造商之一，旨在通过简化支持其北美品牌的供应链来正面应对这一挑战。这一范围广泛的计划将助力该公司实现将众多业务流程向数字化转型，整合整个公司的数据流，以提高效率和分析能力。
Kraft Heinz Company 全球 SAP 卓越中心负责人 Rowie Torres 解释道：“管理像卡夫这样庞大的供应链是个复杂的过程，需要准确及时的销售预测、制造计划、物流等数据。整理多个来源的数据至关重要，因为通过这项工作，我们能够计算出每种产品需要生产的合理数量，然后在规定时间内交付给零售商，从而满足消费者的需求。
“近年来，我们收集的供应链数据量迅速增长。我们知道，将这些额外数据纳入报告流程，有助于决策者深入挖掘并发现提高效率的宝贵机会，但生成细粒度报告带来了严峻的技术挑战。”
与快速消费品领域的许多领先企业一样，Kraft Heinz Company 依靠一系列集成的 SAP 应用程序来驱动端到端的业务流程。
Rowie Torres 继续说道：“多年来，我们一直使用 SAP Business Warehouse 软件来支持业务分析流程。但是由于数据量和分析需求不断增长，我们每晚的批处理流程用时几乎超过了严格的 12 小时窗口期。此外，我们的数据模型非常复杂，所以生成新报告非常耗时，可能需要长达六个月的时间才能完成。为了更频繁地向公司提供更精细的报告，我们想办法提高了 SAP Business Warehouse 平台的性能。”
Kraft Heinz Company 在全面审查现有分析架构后，决定将公司 SAP Business Warehouse 应用程序迁移至 SAP HANA 数据库，获得更优的内存性能，从而满足公司对快速深度报告的需求。
“我们利用 SAP 解决方案来支持大部分业务流程，也意识到通过采用 SAP HANA 作为分析平台，我们可以从 SAP 投资中获得更大的价值。”Rowie Torres 解释道，
“过去 12 年多来，我们一直利用 SAP ERP（ibm.com 外部链接）应用程序来推动日常业务运营，而 SAP HANA 除了支持与这些应用程序紧密集成之外，还支持一系列符合我们长期战略目标的新解决方案。因此我们的目标是利用 SAP HANA 将制造流程与近乎实时的预测数据集成。”
为了尽快实现价值，降低整个迁移过程中的风险，Kraft Heinz Company 寻找了经验丰富的合作伙伴来推动该项目。经过严格筛选供应商，该公司聘请了 IBM Services 的顾问专家团队。
“我们选择 IBM Services 团队的主要原因之一，是他们在其他大型企业成功部署 SAP HANA 的良好记录。”Rowie Torres 回忆道，“另一个重要因素是 IBM 团队对 Kraft Heinz Company 的分析平台非常熟悉。自 Kraft Heinz Company 首次部署 SAP 解决方案以来，IBM 一直是重要的合作伙伴，而且 IBM 团队对我们 SAP Business Warehouse 环境的了解也无人能比。由于 IBM 和 SAP 密切的战略关系，我们认为 IBM 是快速交付新 SAP HANA 数据库的理想选择。”
第一步，Kraft Heinz Company 与 IBM Services 合作清理现有分析数据库。这项工作帮助将数据库总大小从 18 TB 缩小到仅 9 TB，减少了 50%，为无缝迁移至新分析平台铺平了道路。
接下来，该公司与 IBM 和 SAP 的顾问团队合作，将 SAP Business Warehouse 报告迁移至新的 SAP HANA 平台，以便为数据仓储和分析提供支持。IBM Services 遵循经过验证的最佳实践方法，为 SAP HANA 平台配置了开发、质量保证、回归和生产环境。
IBM 利用在 Kraft Heinz Company 的 SAP Business Warehouse 环境方面深厚的专业知识，帮助该公司将所有新项目（包括供应链转型）的报告重新架构为 SAP Business Warehouse LSA++ 模型。为了在尽可能短的时间内让尽可能多的业务用户享受到内存分析平台的优势，IBM Services 调动了整个 IBM 的资源，以便在时间紧迫的情况下实现这一目标。
“与 IBM 合作向 SAP HANA 迁移的过程非常顺利。”Rowie Torres 说道，“IBM 汇集了我们保持项目顺利运行所需的所有资源，团队迅速做出反应，解决出现的问题。随着上线日期临近，IBM 团队这种强大的领导力变得更加重要。事实上，IBM 帮助我们在短短八个月内就完成了迁移，对于这种规模的项目来说已经非常快了。”
通过将 SAP HANA 作为分析流程的核心，Kraft Heinz Company 完全有能力向决策者提供细粒度的报告，使他们能够在供应链及其他领域识别和实现新的效率。
“过去，我们的分析平台已达到极限，向报告添加额外维度根本不可行，但如今，这一切都改变了，”Rowie Torres 说。
“IBM Services 提供的 SAP HANA 平台是我们数字化转型计划的关键组成部分。例如，我们大幅减少了每晚报告批次。这能够为我们提供至关重要的空间，可以将不断增长的数据量容纳到我们的报告中。”
“更好的一点是，SAP HANA 平台的灵活性使我们可以更轻松地更改数据模型，这意味着我们可以在几周而不是几个月内向业务部门推出新报告。”
Rowie Torres 总结道：“SAP HANA 是 Kraft Heinz Company 应对当今数据驱动型消费品市场挑战的对策，我们将 SAP 视为我们的长期战略平台。通过继续与 IBM 和 SAP 密切合作，我们相信我们能够找到新的方法简化运营并控制成本，作为我们战略数字化转型的一部分。”
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