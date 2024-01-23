当 Ranjan Sharma 的出租车驶离印度班加罗尔机场时，他的思绪也在飞速旋转着，试图解开一个谜题。他在 Bestseller India 担任首席信息官兼供应链主管。Bestseller India 是印度增长最快的时装零售商，但为什么公司顶级品牌的销售额却在放缓？
时值 2019 年夏天，Bestseller India 的总体业绩非常亮眼。自 11 年前成立以来，公司的年平均增长率超过 50％。在全国 1,500 余家店铺，Jack & Jones、Only、Selected 和 Vero Moda 等流行服装品牌被顾客抢购。
但随后，Bestseller India 为蒸蒸日上的年轻人市场设计的最畅销的 Only 品牌遭遇阻力。“销售额突然下降，我们搞不清到底出了什么问题，”Sharma 说。“我们很困惑，必须找出下降的原因。”
Sharma 带领团队从孟买前往印度 IT 之都班加罗尔寻找答案。“我们要寻找一家合作伙伴，” Sharma 说，“它不仅要引入新技术，还要对时装领域有很好的理解。”
即使有技术，但要了解印度的时装行业也困难重重。印度拥有近 14 亿人口，数百种方言、宗教和民族。消费者偏好因所在城市而差异明显。即使是最优秀、最有经验的产品规划师和服装销售商，要跟踪如此规模的微观细分市场也是一项挑战。
Bestseller India 是 Bestseller 的子公司，Bestseller 是一家总部位于丹麦的全球零售商，是“快时尚”领域的领导者。“快时尚”是一种动态商业模式，可以在几天或几周内将潮流服饰从秀场带到货架。当快时尚切中消费者胃口时，最新的服装设计就成为抢手货。反之，库存就会减少——其中一些最终会进入垃圾填埋场。事实上，对于整体全球时装行业，生产出来的服装有 20% 最终未能售出。
服装制造业也是原材料、水和能源的消耗大户。例如，生产一件棉 T 恤可消耗高达四升水。进一步根据消费者需求来设计和生产，时尚行业可以提高利润，同时支持环境可持续发展。
传统上，大多数时装零售商倾向于依靠经验和“直觉”来选择生产款式、生产数量和销售场所。但印度市场的多样性和动态性暴露了直觉策略的局限性，当 Bestseller India 仔细研究曾经的最畅销品牌为何表现不及预期时，更是如此。
在班加罗尔参加第二次会议时，Sharma 明白自己需要一种技术优势，协助设计师和买家改善预测并在正确的时间提供正确的产品。当他最终与 IBM 研究院的专家坐下来时，他开门见山地表示：“IBM 能否利用 AI 从数据中获取洞察，帮助我们解决这些问题？”
印度时尚行业首款 AI 驱动的时装规划和预测工具
AI 解决方案现已扩展到另外 3 个品牌
Sharma 及其 Bestseller India 团队相信 IBM 正确组合了 IT 领域的经验和零售行业的洞察，因此很快就扩大了他们的目标范围。除了扭转 Only 品牌的销售业绩外，Sharma 还发现了利用人工智能决策的竞争优势转变业务流程的机会。
Bestseller India 在与 IBM Consulting™ 合作的 IBM® Cognitive Enterprise 创新项目中设定了一个非常宏大的目标：开发一个具有 AI 能力的全新定制平台，以支持旺季前的设计、规划、制作和预测，本质上是通过技术赋能员工，实现流程现代化。Bestseller India 业务解决方案主管 Sameer Ambalkar 表示：“这对我们来说是一个重大变革，规划团队从依靠直觉转向利用 AI 提供给我们想要实施的信息。”
为了支持公司和员工贯彻这个重大变革，Bestseller India 渴望与能够引入创新实践和新工作方式的专家合作。因此，公司选择了 IBM Garage™，这是一个经过验证的开发框架，通过整合人员、流程和技术来实现业务和文化转型。在 IBM Garage Enterprise Design Thinking™ 研讨会期间，IBM 和 Bestseller India 专家绘制了共同创造路线图，首先研究用户如何与技术交互。
Bestseller India 业务转型经理 Zian Lakdawalla 表示：“项目一开始就从设计师、零售商、买家、品牌主管和 IT 专业人员，也即实际上将使用该工具的团队，获取意见。”“项目为设计师和买家创建了角色，所有这些想法都促进了项目的发展。”
IBM Watson® AI 工具用于帮助预测新推出的最佳产品、为每家商店确定正确的产品组合、提高供应链的效率。“IBM Garage 是一个很棒的工作模式，”Sharma 说。“它跨越多个技术和领域，以得出更好的解决方案并利用现有资源。”
项目的重点是为关键业务过程创建智能工作流，赋能员工通过 AI 工具获得实时数据和洞察，从而更智慧地工作并更有效地利用时间。“当 IBM 表示我们需要将技术引入设计流程时，我们大吃一惊，”Bestseller India Only 品牌产品经理 Mukta Srivastava 说道。“现在，设计师将把更多时间花在更高价值的工作上，而不是管理文件和数据。”
印度庞大的经济规模以及各市场之间的巨大差异，对开发团队提出巨大挑战，但这一挑战可以在 IBM Garage 框架内得到解决。“我们有很多具有地区特色的需求，了解这一点对我们来说非常关键，”Lakdawalla 说。“我们想看看这个工具有多好，能更好地预测售罄率，并了解真正的趋势，从而最大化我们的投资。”
为了支持软件开发，Bestseller India 选择了 IBM Cloud® Kubernetes Service，这是一种托管平台即服务 (PaaS) 产品，可满足 Bestseller India 对最大可用性和灵活性的要求。
经过数月的工作和迭代，Bestseller India-IBM Garage 团队为 Fabric.ai 平台构想了 61 个独特的概念，该平台成为印度时尚业首款 AI 驱动的工具。
第一版 Fabric.ai 包括一整套七核 AI 模块以及面向设计师、买家和销售商的六个工具。无论用户访问往季数据还是最新数据以供将来使用，Fabric.ai 都可以对产品的表现进行即时认知分析。
界面以易于使用的视觉格式显示销售信息和产品信息，进一步增强了用户体验。根据原始设计简介，Fabric.ai 最初聚焦 Only 服装系列，但平台具有可扩展性，未来可以容纳 Jack & Jones、Vero Moda 等其他品牌。
“平台设计在时尚理解方面经过深思熟虑、功能强大，有助于以更可预测、更容易的格式引入数据，供所有用户参与，”Ambalkar 说。“模式是一切的关键，IBM 使之成为可能。”
设计师很喜欢能够使用视觉相似性工具将新产品与往季产品进行比较。“Fabric.ai 将帮助我们深入研究相关的图片格式信息，这比查看电子表格更容易让设计师使用，”Srivastava 说。“他们将更容易提供符合客户需求的产品，并轻松获取历史表现信息。”
Fabric.ai 还可以更好地了解零售店层面具体产品的销售业绩。“店铺查看选项将帮助我们为每家商店找到合适的产品组合，从而为采购和销售团队提供帮助，”Lakdawalla 说道。“除了帮助预测哪些产品将在下季取得成功之外，工具还推动我们聚焦供应链，优先考虑当前产品的售罄，并确保不会堆积库存。”
由于许多店铺因新冠疫情而关闭，零售业的大部分细分领域都暂停，在正常商业条件恢复时，Fabric.ai 将提供一个良好的开端。Srivastava说：“在某个时候，我们必须开始使用人工智能技术，并利用它来开发性能更好的产品系列。“与 IBM 的合作是一段非凡的旅程，它正大幅改善我们的交付方式以及产品系列在客户中的表现。”
2019 年，Bestseller 推出正在推进可持续时尚发展的 “Fashion FWD” 长期企业倡议。该战略以可持续发展是企业持续成功的先决条件为基础。
可持续性始于设计阶段，数字设计流程可以最大限度地减少创意过程开始时的浪费。依托面向设计师优化的 Fabric.ai 数字平台，Bestseller India 可以在价值链前端提供更可持续的材料选择。
Fabric.ai 还为产品规划师提供数据驱动的视角，推动生产环境足迹更小的服装。
在 Bestseller India 部署 Fabric.AI 的同时，另一项重要的 Fashion FWD 供应链计划也在印度推进，该计划与“从作物到商店”可持续发展相关。2020 年 8 月，Bestseller 与印度 2000 名有机棉农签署协议，采购 1500 吨未使用化学农药和化肥种植的有机棉。这些棉花足以生产三百万件 T 恤。
与许多国家一样，印度也受到新冠疫情的严重打击，疫情扰乱了 Bestseller India 为客户提供服务的零售市场。尽管许多 Bestseller India 员工在疫情期间远程工作，但 Fabric.ai 的开发仍在继续，因为 IBM 的云基“车库方法论” (Garage Methodology) 支持虚拟开发和协作。
“我们将继续提供团队所需的支持，”Lakdawalla。“随着时间的推移，它会逐渐发展。为了推动这一过程，我认为这将是最大的游戏规则改变者。”
“鉴于目前的情况，这不仅是一种需要，而且是当今必须具备的，”Sharma 说。“店铺和仓库正在发生变化。我们如何才能建立新的商业模式，以解决当前和未来的问题并重塑我们的业务？这些是我们将继续与 IBM 合作解决的问题。”
Bestseller India（链接位于 ibm.com 之外）总部位于孟买，经营着 250 家独家门店，还通过 1,500 多家外部门店销售旗下品牌。公司在印度拥有 3500 多名员工，母公司是总部位于丹麦的 Bestseller。私人拥有的 Bestseller 成立于1975年，依托 2,800 多家连锁店和 12,000 家外部多品牌门店，业务覆盖全球 70 个市场。
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2020 年 12 月在美国制作。
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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。