时值 2019 年夏天，Bestseller India 的总体业绩非常亮眼。自 11 年前成立以来，公司的年平均增长率超过 50％。在全国 1,500 余家店铺，Jack & Jones、Only、Selected 和 Vero Moda 等流行服装品牌被顾客抢购。

但随后，Bestseller India 为蒸蒸日上的年轻人市场设计的最畅销的 Only 品牌遭遇阻力。“销售额突然下降，我们搞不清到底出了什么问题，”Sharma 说。“我们很困惑，必须找出下降的原因。”

Sharma 带领团队从孟买前往印度 IT 之都班加罗尔寻找答案。“我们要寻找一家合作伙伴，” Sharma 说，“它不仅要引入新技术，还要对时装领域有很好的理解。”

即使有技术，但要了解印度的时装行业也困难重重。印度拥有近 14 亿人口，数百种方言、宗教和民族。消费者偏好因所在城市而差异明显。即使是最优秀、最有经验的产品规划师和服装销售商，要跟踪如此规模的微观细分市场也是一项挑战。

Bestseller India 是 Bestseller 的子公司，Bestseller 是一家总部位于丹麦的全球零售商，是“快时尚”领域的领导者。“快时尚”是一种动态商业模式，可以在几天或几周内将潮流服饰从秀场带到货架。当快时尚切中消费者胃口时，最新的服装设计就成为抢手货。反之，库存就会减少——其中一些最终会进入垃圾填埋场。事实上，对于整体全球时装行业，生产出来的服装有 20% 最终未能售出。

服装制造业也是原材料、水和能源的消耗大户。例如，生产一件棉 T 恤可消耗高达四升水。进一步根据消费者需求来设计和生产，时尚行业可以提高利润，同时支持环境可持续发展。

传统上，大多数时装零售商倾向于依靠经验和“直觉”来选择生产款式、生产数量和销售场所。但印度市场的多样性和动态性暴露了直觉策略的局限性，当 Bestseller India 仔细研究曾经的最畅销品牌为何表现不及预期时，更是如此。

在班加罗尔参加第二次会议时，Sharma 明白自己需要一种技术优势，协助设计师和买家改善预测并在正确的时间提供正确的产品。当他最终与 IBM 研究院的专家坐下来时，他开门见山地表示：“IBM 能否利用 AI 从数据中获取洞察，帮助我们解决这些问题？”