财务团队每周都会在手动工作、系统断开以及订单到收款 (O2C) 周期的返工中损失数小时。这些隐藏的低效率问题会减缓现金流、增加纠纷并削弱大众对财务数据的信心。
的财务时间会用于进行人工对账1
全球因泄漏而损失的年收入2
的受访 CFO 并不完全信任其财务数据3
的受访 CEO 表示其组织正在积极采用 AI 智能体4
将 ERP、CRM、账单和银行数据整合为一个可信的流程。获取针对应收账款、争议和合规依赖关系的实时洞察分析。
自动执行对账、验证和移交，以消除手动工作并加快现金变现。
通过互联的账单、发票与催收工作流来及早检测问题、减少纠纷并保障利润。
使用 IBM webMethods Hybrid Integration 平台来连接并自动运行用于驱动 O2C 周期的系统。为您的财务团队提供更快的工作流、更强的治理能力以及更清晰的可见性。现在，通过深入了解完整的运行手册，更深入地探索该转型的运作方式。
