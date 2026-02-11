通过统一的订单到收款流程来提高透明度

导致财务团队浪费时间的领域

财务团队每周都会在手动工作、系统断开以及订单到收款 (O2C) 周期的返工中损失数小时。这些隐藏的低效率问题会减缓现金流、增加纠纷并削弱大众对财务数据的信心。
≤ 40%

的财务时间会用于进行人工对账1

 26%

全球因泄漏而损失的年收入2

 ~40%

的受访 CFO 并不完全信任其财务数据3

 61%

的受访 CEO 表示其组织正在积极采用 AI 智能体4

统一的 O2C 周期是什么样的

立于电子白板前沟通交流的两位职场人员的剪影，且白板上满是项目细节

从混乱到自信

通过自动化整合实现财务系统的统一后，团队便可实现一致且可靠的跨系统订单、账单与付款视图。如此，就能形成可预测的现金流、更快的结算速度和更少的意外情况。

连接性和自动化改变 O2C 周期的 3 种方式

将 ERP、CRM、账单和银行数据整合为一个可信的流程。获取针对应收账款、争议和合规依赖关系的实时洞察分析。

代表带有扫描仪的 IT 基础设施的静态图像，而该扫描仪可识别应用程序堆栈中的问题。

自动执行对账、验证和移交，以消除手动工作并加快现金变现。

三个相互交织、类似引擎的圆盘的静态图像，且搭配带开关的方块造型，象征一体化的自动化监控与管理体系。

通过互联的账单、发票与催收工作流来及早检测问题、减少纠纷并保障利润。

展示各种有序资产集合的静态图像，且每项资产均代表自动化技术管理生命周期中的一个环节。
统一您的财务工作量

使用 IBM webMethods Hybrid Integration 平台来连接并自动运行用于驱动 O2C 周期的系统。为您的财务团队提供更快的工作流、更强的治理能力以及更清晰的可见性。现在，通过深入了解完整的运行手册，更深入地探索该转型的运作方式。

