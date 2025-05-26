IBM 集成解决方案有助于连接应用程序和系统以快速、安全地解锁关键数据，消除数据孤岛，同时加快自动化和数据转换的速度。借助这种现代化的高效整合方法，组织可以加快创新步伐、发挥数据的价值，并实现 AI 应用程序现代化。
利用混合、统一的 iPaaS 为客户、合作伙伴和员工提供互联体验。
一种 API 管理解决方案，可用于构建、管理、保护您的所有 API 并为其添加社交功能，适用于任何位置、任何规模的 API。
凭借全面的 iPaaS 功能，加快 AI 创新步伐、发挥数据价值并实现应用程序现代化。
一种完全可组合的解决方案，可检测不同事件之间的新趋势、客户问题或竞争威胁。
安全的现代化 B2B 集成解决方案，旨在优化任务关键型 EDI 和 B2B API 交易的管理。
一种混合集成解决方案，可实现 API 和事件主导的集成、消息和连接功能。
市场领先的企业交付消息解决方案，可提供卓越性能、高度安全性和有力质量保证。
借助世界上使用最广泛的文件传输平台 IBM Managed File Transfer，每天移动超过 100 万个文件。
当今的企业面临着决数据孤岛、低效工作流程和信息共享系统限制等问题，导致数据连通性出现混乱。无论地点和托管环境如何，建立、管理和治理集成的能力都有助于控制混乱。
IBM 委托 Forrester Consulting 进行总体经济影响™ (TEI) 研究，并研究企业通过部署 webMethods 可能实现的潜在投资回报率 (ROI)。
通过整合到统一的基于 SaaS 的集成平台并提升集成质量，复合企业的应用停机时间减少了 40%。
访谈与财务分析显示，综合型企业在三年内实现了 381 万美元的收益，而成本仅为 138 万美元。
webMethods 使综合型企业完成复杂集成项目的时间从三个月缩短至两个月。
Komatsu Australia 使用 iPaaS，将开发速度提升了 30%，并将集成单个文件源的时间从五天缩短为一天。
除了生产优质车辆之外，该公司还希望将首次购买者转变为终身客户。