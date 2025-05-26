IBM 应用集成解决方案

以安全且无缝的方式，实现应用程序及系统的互联、自动化和现代化。
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集成至关重要

IBM 集成解决方案有助于连接应用程序和系统以快速、安全地解锁关键数据，消除数据孤岛，同时加快自动化和数据转换的速度。借助这种现代化的高效整合方法，组织可以加快创新步伐、发挥数据的价值，并实现 AI 应用程序现代化。
IBM iPaaS

利用混合、统一的 iPaaS 为客户、合作伙伴和员工提供互联体验。

 IBM API Connect

一种 API 管理解决方案，可用于构建、管理、保护您的所有 API 并为其添加社交功能，适用于任何位置、任何规模的 API。

 IBM webMethods Hybrid Integration

凭借全面的 iPaaS 功能，加快 AI 创新步伐、发挥数据价值并实现应用程序现代化。

 IBM 事件自动化

一种完全可组合的解决方案，可检测不同事件之间的新趋势、客户问题或竞争威胁。

 IBM B2B 集成

安全的现代化 B2B 集成解决方案，旨在优化任务关键型 EDI 和 B2B API 交易的管理。

 IBM Cloud Pak for Integration

一种混合集成解决方案，可实现 API 和事件主导的集成、消息和连接功能。

 IBM MQ

市场领先的企业交付消息解决方案，可提供卓越性能、高度安全性和有力质量保证。

 IBM Managed File Transfer

借助世界上使用最广泛的文件传输平台 IBM Managed File Transfer，每天移动超过 100 万个文件。

IBM 集成方案总体经济影响

当今的企业面临着决数据孤岛、低效工作流程和信息共享系统限制等问题，导致数据连通性出现混乱。无论地点和托管环境如何，建立、管理和治理集成的能力都有助于控制混乱。

 查阅 Forrester 总体经济影响研究报告
176% 投资回报率 (ROI)

IBM 委托 Forrester Consulting 进行总体经济影响™ (TEI) 研究，并研究企业通过部署 webMethods 可能实现的潜在投资回报率 (ROI)。

 40% 应用程序停机时间减少

通过整合到统一的基于 SaaS 的集成平台并提升集成质量，复合企业的应用停机时间减少了 40%。

 240 万美元 净现值 (NPV)

访谈与财务分析显示，综合型企业在三年内实现了 381 万美元的收益，而成本仅为 138 万美元。

 33% 复杂集成项目周期缩短

webMethods 使综合型企业完成复杂集成项目的时间从三个月缩短至两个月。

真实案例、真实影响。

large dumptruck in utah copper mine

小松集团

Komatsu Australia 使用 iPaaS，将开发速度提升了 30%，并将集成单个文件源的时间从五天缩短为一天。
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FAW Volkswagen leadspace image

一汽大众

除了生产优质车辆之外，该公司还希望将首次购买者转变为终身客户。
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荣誉

Forrester Wave™：API 管理软件
Forrester 根据 API 管理软件提供商的 24 项评估标准，将 IBM 评为 2024 年第三季度“API 管理领域领导者”。
Gartner：API 管理的关键能力
API 管理使企业能够发现、监控、保护、实现盈利以及控制其 API。在 2024 年报告中，IBM 6 个用例中有 4 个均位列榜首。
TrustRadius 的 2025 年首届“采购人员选择奖”
IBM API Connect 在性价比、功能和客户关系这三大关键洞察分析领域，被真实用户评为“最佳”。
IDC 2024 年 12 月市场展望
IDC 在“MarketScape：全球 B2B 中间件供应商评估”中将 IBM 和我们的 Sterling 软件评为领导者。
采取下一步行动

了解如何使用这些企业集成解决方案实现更高水平的业绩

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