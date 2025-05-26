IBM iPaaS 利用混合、统一的 iPaaS 为客户、合作伙伴和员工提供互联体验。

IBM API Connect 一种 API 管理解决方案，可用于构建、管理、保护您的所有 API 并为其添加社交功能，适用于任何位置、任何规模的 API。

IBM webMethods Hybrid Integration 凭借全面的 iPaaS 功能，加快 AI 创新步伐、发挥数据价值并实现应用程序现代化。

IBM 事件自动化 一种完全可组合的解决方案，可检测不同事件之间的新趋势、客户问题或竞争威胁。

IBM B2B 集成 安全的现代化 B2B 集成解决方案，旨在优化任务关键型 EDI 和 B2B API 交易的管理。

IBM Cloud Pak for Integration 一种混合集成解决方案，可实现 API 和事件主导的集成、消息和连接功能。

IBM MQ 市场领先的企业交付消息解决方案，可提供卓越性能、高度安全性和有力质量保证。