应用程序集成是指连接不同应用程序、系统和子系统，以便创建无缝的流程和工作流程以及单一的统一系统来进行数据传输和同步。
大多数企业依靠一系列软件应用程序来管理从 ITOps 和 FinOps 到客户服务的业务功能。尽管每个企业应用程序在企业的技术栈中都有独特的用途，但每个应用程序也会生成自己的数据。许多企业工作流程依赖网络上相互通信的应用程序与系统之间的实时数据流。如果没有应用集成，IT 团队将不得不分配员工进行耗时的手动数据输入，以集成来自不同软件和数据源的数据。这将消除实时数据传输和数据共享的可能性。
应用集成（也称为软件集成）可自动化和简化数据传输流程，防止团队和应用程序之间出现数据孤岛，并确保整个企业的持续集成。
借助集成的应用程序，团队可以在应用程序和平台之间构建无缝的工作流程，促进整个组织内业务部门之间顺畅共享数据。应用集成还可以帮助弥合本地应用程序和系统与快速发展的云应用程序之间的差距。
因此，应用集成工具可以帮助企业通过合并业务应用程序之间的数据来现代化其 IT 基础设施，并保持更灵活的业务运营。
企业可以使用多种技术（单独或组合使用）来构建和自动化集成工作流程。此类技术包括：
API 是一组规则或协议，可支持软件应用程序相互通信以共享数据、特性和功能。利用 API，开发人员将能够集成来自其他应用程序的数据、服务和功能，而无需从头开始开发，从而简化和加快了软件开发。
中间件是一种软件，分布式网络中的应用程序或组件可通过它进行通信和连接，本质上充当了“软件粘合剂”，将不同系统绑定在一起。中间件使用一系列智能功能（例如消息代理、企业服务总线 (ESB) 和 Web 应用服务器），通过促进未设计为有机连接的平台之间的通信来简化应用程序开发。
API 主导的集成依赖基于代码的数据请求，而 webhook 集成则不同，它是 HTTP 回调，依赖事件进行应用集成和数据传输。
“事件”是记录系统或环境中发生的事件的任何基础数据结构。当发生系统事件时，webhook 将自动触发网络设备之间的数据交换。Webhook 有助于实现自动化、事件驱动的集成工作流程，可以实时（或近乎实时）传输数据。
应用集成依赖相互连接的流程和数据交换的网络，通过该网络，集成工具将能够协调整个基础设施中的各种功能并提高运营效率。不过，企业可通过多种方式来完成集成过程，包括：
点对点系统集成涉及在单个软件系统或应用程序之间建立直接连接，然后，每个系统都使用自定义集成逻辑直接与另一个系统通信。
这是最直接的集成策略，通过直接连接，实施集成将是一个相对便宜且简单的过程。但是，应用程序和流程的网络越大，团队必须配置和维护的点对点集成就越多。这种限制使得点对点策略最适合小规模集成项目。
在 EAI（也称为“中心辐射型”集成）中，中央集线器充当系统间所有通信的中介。每个系统都连接到集线器，集线器处理到相应分支的消息路由，无需直接连接。
中心辐射型集成提供了单点监测和控制以及消息协调功能，因此，IT 团队可以更轻松地添加和删除系统，而不会中断现有集成。
但是，集线器也代表单点故障，如果集线器崩溃或遇到可用性问题，则整个集成系统都可能会受到影响。此外，随着企业扩大运营规模，并且中心不断扩大以容纳更多系统（辐条），EAI 的维护成本会变得非常高昂且复杂。
面向消息的中间件有助于使用消息队列的系统之间进行异步通信。它将发送和接收进程解耦，以便不同系统无需直接连接即可进行通信。
当一个应用程序发送一条消息时，MOM 会将该消息添加到队列中，该消息将一直保留在该队列中，直到应用程序服务器准备好检索该消息为止。两个应用程序都不直接依赖对方进行通信。
通过 MOM 集成，网络进程将能够独立运行，从而提高系统的可扩展性、可靠性和弹性。尽管有这些优点，但 MOM 集成需要密切的实时监控，以确保消息队列和代理能够继续以最佳状态运行。
微服务架构可将应用程序分解为通过网络来通信的若干小型独立服务。每项服务均旨在执行特定的功能，且可独立开发、部署和扩展。
微服务层可利用现有系统的优点（例如，ESB 和点对点集成）来管理应用程序数据集成。微服务不使用中间节点来路由数据；相反，它们依赖 WebSocket 和 HTTP 等协议来实现直接应用程序连接，并依赖服务地址来实现 API 集成。
尽管微服务集成需要强大的监控实践（可能成本高昂），但利用此类集成，企业将能够定制集成并构建更具弹性的 IT 环境。
在有关在企业环境中导入集成应用程序和 Web 服务的讨论中，术语“应用集成”和“数据集成”有时可以互换使用。然而，这些概念及其用例却截然不同。
数据集成是一种从各种来源查找和检索信息，并将这些信息组合成统一的结构和视图的做法。数据集成也称为基于批次的数据处理，涉及随着时间的推移收集大量数据，存储这些数据，最终成批处理这些数据。
数据集成不是一个实时过程；通常在流程完成后使用。但是，它可以为管理员提供分析应用程序性能随时间变化、消除冗余并确保数据一致性和质量所需的数据可移植性。
与数据集成不同，应用集成在功能级别直接链接多个应用程序。应用程序数据可以近乎实时地链接起来，这样，组织将能够创建动态且适应性强的应用程序和服务。
利用这些数据连接，IT 团队将能够创建事件触发器，从而启动从一个应用程序到下一应用程序的集成流。近乎实时的互动有助于企业保持灵活性，在出现新的数据馈送和性能问题时及时做出响应。
企业可以使用一系列集成方法，可独立或组合部署。例如，通过新型以 API 为主导的集成，团队将能够快速安全地发现 IT 资产，而传统的面向服务的架构 (SOA) 使用通信层（总线）来快速集成新的应用程序。
市场上存在众多高质量的应用集成解决方案，它们可提供一系列功能和优点，其中包括数据转换和编排、数据生命周期管理、协议调解、API 管理和分析。
希望投资集成解决方案的企业往往会考虑以下关键因素：
随着越来越多的组织优先考虑敏捷集成战略，对传统系统和企业 IT 基础设施进行现代化改造以跟上数字化转型计划的步伐，越来越成为保持竞争力不可或缺的一部分。应用集成可以简化各行各业的企业的转型过程。示例用例包括：
应用程序集成可以帮助希望简化流程自动化、工作流程创建和数据管理的组织解决各种复杂问题。合适的集成工具还可以提供重要的时间节省、成本削减和性能增强等运营优势，包括：
集成应用程序和服务有助于组织构建自动化集成工作流程。这样的工作流程有助于团队在云端和 IoT 端点以及本地组件之间连接数据服务。
由于数据可以不受限制地跨系统流动，因此，组织内外的用户可以访问他们需要的数据，而无需高级开发技能或平台知识。
跨各种云集成应用程序是同步企业数据的重要一步。
利用集成解决方案，团队将能够在多个云中部署集成运行时，更接近企业应用程序。这有助于最大限度地减少延迟（因为流程直接在云中运行）和成本。
事件驱动型和 API 主导型集成可以帮助企业提高网络灵活性和敏捷性。通过这些工具，IT 网络将能够自动集成、转换和传输任何格式的数据，因此，企业可以快速整合新的应用程序、数据源和技术，并且几乎无需人为干预。
随着组织的应用程序栈多样化（使用 SaaS 应用程序和其他基于云的解决方案），数据越来越多地分布在多个环境中。可以跨环境运行的集成工具允许任何系统访问任何格式的任何数据。
每个系统和应用程序都有在集成过程中必须考虑的特性（例如，错误处理、身份验证、数据映射、负载管理和性能优化协议）。
管理这些特性的“开箱即用”型集成工具可以提高系统生产力和弹性。
专用工具可以帮助集成商减少对周围基础设施的关注，将更多精力放在构建业务逻辑上。
通过解决错误恢复、容错、日志捕获、性能分析、消息跟踪以及事务更新和恢复等方面的问题，集成平台可帮助用户构建集成流程，而无需深入了解各种平台和领域。
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