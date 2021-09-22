大多数企业依靠一系列软件应用程序来管理从 ITOps 和 FinOps 到客户服务的业务功能。尽管每个企业应用程序在企业的技术栈中都有独特的用途，但每个应用程序也会生成自己的数据。许多企业工作流程依赖网络上相互通信的应用程序与系统之间的实时数据流。如果没有应用集成，IT 团队将不得不分配员工进行耗时的手动数据输入，以集成来自不同软件和数据源的数据。这将消除实时数据传输和数据共享的可能性。

应用集成（也称为软件集成）可自动化和简化数据传输流程，防止团队和应用程序之间出现数据孤岛，并确保整个企业的持续集成。

借助集成的应用程序，团队可以在应用程序和平台之间构建无缝的工作流程，促进整个组织内业务部门之间顺畅共享数据。应用集成还可以帮助弥合本地应用程序和系统与快速发展的云应用程序之间的差距。

因此，应用集成工具可以帮助企业通过合并业务应用程序之间的数据来现代化其 IT 基础设施，并保持更灵活的业务运营。