主页 Think Page Title 身份验证 什么是身份验证？
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发布日期：2024 年 6 月 18 日

撰稿人： Matthew Kosinski
什么是身份验证？

在计算机系统中，身份验证是指验证用户身份的过程。大多数身份验证系统都依赖于身份验证因素，这些因素是只有用户才能拥有的物品（刷卡）、特征（指纹扫描）或信息位（PIN 码）。

考虑一个常见的身份验证方案：提供用户 ID 和密码以登录电子邮件帐户。当用户输入他们的用户 ID（此情形中可能是他们的电子邮件地址）时，他们会告诉电子邮件系统：“这就是我。”

但这还不足以验证最终用户的身份。任何人都可以输入他们想要的任何用户 ID，尤其是当用户的 ID 是诸如电子邮件地址之类的公开内容时。为了证明他们确实是拥有该电子邮件地址的人，用户输入了他们的密码，这是（理论上）其他人不应该拥有的秘密。然后，电子邮件系统会识别该用户是真实帐户持有人并允许他们进入。

身份验证过程还可以确认非人类用户的身份，例如服务器、Web 应用程序以及其他机器和工作负载。

身份验证是信息安全策略的基本组成部分。它对身份和访问管理 (IAM) 尤为重要，IAM 是一门处理用户如何访问数字资源的网络安全学科。身份验证使组织能够限制合法用户的网络访问，这是强制执行个人用户权限的第一步。

如今，用户身份已成为威胁参与者的主要目标。根据 IBM X-Force Threat Intelligence Index，劫持有效用户帐户是攻击者入侵网络的最常见方式，占网络攻击的 30％。黑客窃取凭据，然后冒充合法用户，从而得以突破网络防御，植入恶意软件并窃取数据。

为了抵御这些基于身份的攻击，许多组织正在放弃纯粹基于密码的身份验证方法。相反，他们正在采用多重身份验证、自适应身份验证和其他强大的身份验证系统，在这些系统中，用户凭据更难被窃取或伪造。

 身份验证与授权

身份验证和授权是相关但不同的过程。身份验证确认用户的身份，而授权授予已验证的用户对资源的适当级别的访问权限。

我们可以把身份验证和授权看作是对两个互补问题的回答：

  • 身份验证：你是谁？

  • 授权：你可以在此系统中做什么？

身份验证通常是授权的先决条件。例如，当网络管理员登录到安全系统时，他们必须通过提供正确的身份验证因素来证明自己是管理员。只有这样，IAM 系统才会授权用户执行管理操作，例如添加和删除其他用户。
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用户身份验证是如何工作的？

在较高级别上，身份验证基于用户凭据的交换，用户凭据也称为身份验证因素。用户将其凭据提供给身份验证系统。如果这些信息与系统存档的信息一致，系统就完成了用户身份验证。

为了更深入地了解，可以将身份验证过程分为一系列步骤：

  1. 首先，新用户必须在身份验证系统中创建一个帐户。在创建此帐户时，用户注册一组身份验证因素，其中包括简单密码、物理安全令牌和指纹扫描。（有关更多信息，请参阅“身份验证因素”。）

    这些因素应该是只有用户拥有或知道的东西。这样，身份验证系统就能合理地确定，如果有人能提供这些因素，他就一定是用户。

  2. 身份验证系统将用户的凭据存储在目录或数据库中，这些凭据与用户的 ID 和其他重要属性相关联。

    出于安全考虑，身份验证系统通常不会将凭据存储为纯文本。相反，它们存储的是哈希化或加密版本，对于窃取它们的黑客来说用处较小。

  3. 当用户想要登录系统时，他们会提供他们的用户 ID 和已注册的身份验证因素。身份验证系统检查此用户 ID 的目录条目，以查看其凭据是否与目录中保存的凭据相匹配。如果是，身份验证系统就会验证用户的身份。

    已验证用户的下一步可以做什么取决于独立但相关的授权流程。

虽然此示例假设用户是人类，但对于非人类用户来说，身份验证通常是相同的。例如，当开发人员首次将应用程序连接到应用程序编程接口 (API) 时，API 可能会生成 API 密钥。密钥是只有 API 和应用程序知道的秘密值。从那时起，每当应用程序调用该 API 时，它都必须出示其密钥以证明该调用是真实的。
身份验证因素

用户可以使用四种类型的身份验证因素来证明其身份：
知识因素（用户知道的内容）

知识因素是指理论上只有用户才知道的信息，例如密码、PIN 和安全问题的答案。虽然知识因素很常见，但它们也是最容易窃取或破解的因素。
持有因素（用户拥有的东西）

持有因素是用户拥有的东西。虽然一些用户拥有本意仅用作持有因素的专用硬件安全令牌，但许多人使用他们的移动设备。

例如，用户可以安装一个身份验证器应用程序，该应用程序生成一次性密码 (OTP)，该密码将在一次使用后过期。用户还可以通过短信接收 OTP。

机器和工作负载通常使用由受信任的第三方颁发的数字证书作为持有因素。
固有因素（用户本身）

固有因素是用户特有的身体特征。该类别包括生物识别身份验证方法，例如面部识别和指纹扫描。
行为因素（用户执行的操作）

行为因素是行为模式，例如一个人的典型 IP 地址范围、活动时间和平均打字速度。

自适应身份验证方案通常使用行为因素来评估用户的风险等级。（有关更多信息，请参阅“身份验证类型”。）
单点登录、身份联合和身份编排

通常，每个单独的应用程序、网站或其他资源都有自己的 IAM 系统来处理用户身份验证。随着数字化转型的兴起以及企业和消费者应用程序的激增，这种碎片化的系统变得繁琐和不便。

组织很难在整个网络中跟踪用户并执行一致的访问策略。用户养成了不良的安全习惯，例如使用简单的密码或在系统中重复使用凭据。

作为回应，许多组织正在实施更统一的身份识别方法，其中单个系统可以对各种应用程序和资产的用户进行身份验证。

  • 单点登录 (SSO) 是一种身份验证方案，用户可以使用一组凭据登录一次，并访问特定域内的多个应用程序。
  • 联合身份架构是一种更广泛的身份验证安排，其中一个系统可为另一个系统验证用户身份。社交登录（例如使用 Google 帐户登录其他网站）是联合身份的常见形式。
  • 身份编排从单个系统中移除了身份和身份验证，并将身份视为独立的网络层。身份编排解决方案引入了一个称为身份结构的集成层，允许组织创建可以集成任何应用程序和资产的自定义身份验证系统。
身份验证类型

不同的身份验证系统使用不同的身份验证方案。一些最常见的类型包括：

  • 单因素身份验证
  • 多重身份验证和双重身份验证
  • 自适应身份验证
  • 免密认证
 单因素身份验证

在单因素身份验证 (SFA) 流程中，用户仅需要提供一个身份验证因素来证明自己的身份。最常见的是，SFA 系统依赖用户名和密码组合。

SFA 被认为是最不安全的身份验证类型，因为它意味着黑客只需要窃取一个凭证即可接管用户的帐户。美国网络安全和基础设施局 (CISA) 官方不鼓励 SFA，称其为“不良做法”。

 多重身份验证

多重身份验证 (MFA) 方法需要至少两种不同类型的因素。人们认为 MFA 比 SFA 更强大，因为黑客必须窃取多个凭据才能接管用户帐户。MFA 系统还倾向于使用比密码更难窃取的凭据。

双重身份验证 (2FA) 是一种 MFA，它只使用两个身份验证因素。这可能是目前最常用的 MFA 形式。例如，当网站要求用户输入密码和发送到他们手机的代码时，这就是 2FA 方案。

 自适应身份验证

自适应身份验证系统有时称为基于风险的身份验证，它使用人工智能 (AI)机器学习 (ML) 来分析用户行为并计算风险级别。自适应身份验证系统可根据用户当前行为的风险程度动态改变身份验证要求。

例如，如果某人从其常用设备和位置登录帐户，他们可能只需要输入密码。如果同一个用户从新设备登录或尝试访问敏感数据，自适应身份验证系统可能会要求提供更多因素，然后才允许他们继续。

 免密认证

无密码身份验证是一种不使用密码或其他知识因素的身份验证系统。例如，线上快速身份验证 2 (FIDO2) 身份验证标准将密码替换为基于公钥加密的密钥。

在 FIDO2 下，用户注册其设备以充当应用程序、网站或其他服务的身份验证器。在注册过程中，将创建公私密钥对。公钥与服务共享，私钥保存在用户的设备上。

当用户想要登录服务时，该服务会向他们的设备发送质询。用户通过输入 PIN 码、扫描指纹或执行其他操作进行响应。此操作可使设备使用私人密钥签署质询书，证明用户身份。

越来越多的组织采用无密码身份验证来防范凭据窃贼，由于知识因素相对容易被窃取，因此他们往往瞄准知识因素。

 其他类型的身份验证
  • 安全断言标记语言 (SAML) 是一种开放标准，允许应用程序和服务通过 XML 消息共享用户身份验证信息。许多 SSO 系统使用 SAML 断言对集成应用程序的用户进行身份验证。

  • OAuth 和 OpenID Connect (OIDC)：OAuth 是一种基于令牌的授权协议，允许用户授予一个应用程序访问另一个应用程序数据的权限，而无需在这些应用程序之间共享凭据。例如，当用户让社交媒体网站导入其电子邮件联系人时，此过程通常会使用 OAuth。

    OAuth 并不是一个身份验证协议，但它可以与 OpenID Connect (OIDC) 结合使用，，这是一个建立在 OAuth 协议之上的身份层。ODIC 在 OAuth 的授权令牌之外还添加了 ID 令牌。这些 ID 令牌可以验证用户身份并包含用户属性相关信息。

  • Kerberos 是 Microsoft Active Directory 域中常用的基于票证的身份验证方案。用户和服务向中央密钥分发中心进行身份验证，该中心向他们授予允许他们相互身份验证并访问同一域中其他资源的票证。
为什么身份验证很重要

随着网络安全控制措施变得越来越有效，威胁参与者正在学习绕过它们，而不是正面应对它们。强大的身份验证流程可以帮助阻止基于身份的网络攻击，在这些攻击中，黑客会窃取用户帐户并滥用其有效权限来穿透网络防御并造成严重破坏。

根据 X-Force Threat Intelligence Index基于身份的攻击是最常见的初始攻击媒介，并且威胁参与者有许多窃取凭据的策略。用户密码，即使是强密码，也很容易通过暴力攻击被破解；在暴力攻击中，黑客使用机器人和脚本系统地测试可能的密码，直到找到一个可行的密码。

威胁参与者可以使用社会工程策略来诱骗目标给出他们的密码。他们可以尝试更直接的方法，例如中间人攻击或在受害者的设备上植入间谍软件。攻击者甚至可以在暗网上购买凭据，其他黑客会在那里出售他们在之前的攻击中窃取的帐户数据。

然而，许多组织仍在使用无效的身份验证系统。根据 X-Force Threat Intelligence 指数，识别和身份验证失败是第二常见的 Web 应用程序安全风险。

强大的身份验证流程可以帮助保护用户帐户以及他们可以访问的系统，因为黑客很难窃取凭据并冒充合法用户。

例如，多重身份验证 (MFA) 使黑客必须窃取多个身份验证因素，包括物理设备甚至生物识别数据，才能冒充用户。类似地，自适应身份验证方案可以检测用户何时参与危险行为，并在允许他们继续之前提出额外的身份验证质询。这可以帮助阻止攻击者滥用被盗帐户的尝试。

 身份验证使用案例

除了保护个人用户帐户之外，身份验证系统还可以服务于特定用例，包括：

  • 访问控制：为了执行细粒度的访问策略并监控用户在网络中的行为，组织需要某种方法来确定谁是其系统中的用户。身份验证使组织能够仅允许合法用户访问网络，确保每个用户都具有正确的权限，并将活动归因于特定用户。

  • 合规性：许多数据安全和隐私法规要求严格的访问控制策略和全面的用户活动跟踪。某些法规，例如支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS)，明确要求使用 MFA 系统。1

  • AI 安全：随着威胁方利用 AI 工具实施复杂的网络攻击，强大的身份验证措施甚至可以帮助挫败高级威胁。例如，诈骗者可以使用生成式 AI 来制作令人信服的网络钓鱼消息并窃取更多密码，但自适应身份验证系统可以在这些诈骗者试图滥用帐户权限时帮助抓住他们。
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脚注

1 “PCI DSS: v4.0”。 安全标准委员会。2022 年 3 月。（ibm.com 外部链接）。