考虑一个常见的身份验证方案：提供用户 ID 和密码以登录电子邮件帐户。当用户输入他们的用户 ID（此情形中可能是他们的电子邮件地址）时，他们会告诉电子邮件系统：“这就是我。”

但这还不足以验证最终用户的身份。任何人都可以输入他们想要的任何用户 ID，尤其是当用户的 ID 是诸如电子邮件地址之类的公开内容时。为了证明他们确实是拥有该电子邮件地址的人，用户输入了他们的密码，这是（理论上）其他人不应该拥有的秘密。然后，电子邮件系统会识别该用户是真实帐户持有人并允许他们进入。

身份验证过程还可以确认非人类用户的身份，例如服务器、Web 应用程序以及其他机器和工作负载。

身份验证是信息安全策略的基本组成部分。它对身份和访问管理 (IAM) 尤为重要，IAM 是一门处理用户如何访问数字资源的网络安全学科。身份验证使组织能够限制合法用户的网络访问，这是强制执行个人用户权限的第一步。

如今，用户身份已成为威胁参与者的主要目标。根据 IBM X-Force Threat Intelligence Index，劫持有效用户帐户是攻击者入侵网络的最常见方式，占网络攻击的 30％。黑客窃取凭据，然后冒充合法用户，从而得以突破网络防御，植入恶意软件并窃取数据。

为了抵御这些基于身份的攻击，许多组织正在放弃纯粹基于密码的身份验证方法。相反，他们正在采用多重身份验证、自适应身份验证和其他强大的身份验证系统，在这些系统中，用户凭据更难被窃取或伪造。