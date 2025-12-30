通常情况下，云服务提供商负责控制加密密钥，这些密钥可为组织托管在云端的资产提供数据保护。但是，在 BYOK 模型中，组织负责控制其加密密钥，因此任何未经授权的外部实体都无法访问其云数据。

加密密钥可将明文转化为不可读密文，以保护敏感数据免遭未经授权的访问。它们还能将密码文本解密为可读形式，供授权用户使用。

BYOK 可确保根据组织的安全策略管理加密密钥，并遵守 NIST 准则和 FIPS 140-2 等行业标准，且无需考虑云供应商。

大多数主流云供应商（包括 IBM® Cloud、Microsoft Azure、Amazon Web Services (AWS) 和 Google Cloud）都为其客户提供 BYOK。