各组织从各种来源并以各种格式收集数据，包括非数值定性数据（例如客户评论）和数值定量数据（例如销售数据）。数据的其他示例包括公共数据（如政府统计数据和人口普查记录）和私人数据（如客户购买历史记录或个人医疗记录）。

在过去十年中，大数据（来自社交媒体、电子商务和金融交易等来源的庞大、复杂的数据集）推动了行业的数字化转型。事实上，大数据因其在推动业务增长和创新中的价值而赢得了“新石油”的绰号。

近年来，人工智能 (AI) 的兴起进一步提高了人们对数据的关注。组织需要数据来训练机器学习 (ML) 模型和完善预测算法。这些 AI 系统分析的高质量数据越多，就越准确、越有效。

随着数据量、复杂性和重要性的增加，组织需要有效的数据管理流程来保持信息井井有条并可供数据分析使用。

与此同时，用户和监管机构对数据安全和隐私的关注与日俱增，对数据保护和遵守《通用数据保护条例 (GDPR)》和 California Consumer Privacy Act (CCPA) 等法律的重视程度也与日俱增。