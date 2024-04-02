什么是 DataOps？

手动数据管理任务非常耗时，而且业务需求总是在不断发展。从收集到交付的整个数据管理流程采用简化方法，确保组织足够灵活，能够处理具有挑战性的多步骤计划。它还允许数据团队在开发数据产品时管理爆炸式数据增长。

DataOps 的核心目的是打破数据生产者（上游用户）和数据使用者（下游用户）之间的开放孤岛，以确保对可靠数据源的访问。数据孤岛在限制访问和分析方面非常有效，因此通过跨部门统一数据，DataOps 促进了团队之间的协作，这些团队可以访问和分析相关数据以满足其独特需求。DataOps 强调数据和业务团队之间的沟通和协作可提高速度、可靠性、质量保证和治理。此外，随后的跨学科合作可以更全面地了解数据，从而实现更有见地的分析。

在 DataOps 框架中，由数据科学家、工程师、分析人员、IT 运营、数据管理、软件开发团队和业务线利益相关者组成的数据团队共同定义和实现业务目标。因此，随着数据量和类型的增长以及业务用户和数据科学家中新用例的出现，DataOps 有助于避免管理和交付成为瓶颈的常见挑战。DataOps 涉及实施数据管道编排、数据质量监控、治理、安全和自助服务数据访问平台等流程。

管道协调工具可管理数据流，并自动执行提取计划、数据转换和加载流程等任务。它们还可以自动执行复杂的工作流程，并确保数据管道平稳运行，从而帮助数据团队节省时间和资源。

数据质量监控可实时主动识别数据质量，确保用于分析的数据可靠且值得信赖。

治理流程可确保数据受到保护，并符合各种法规和组织策略。它们还定义谁对特定数据资产负责，规范谁有权访问或修改数据，并在数据流经管道时跟踪来源和转换，以提高透明度。

安全流程与治理协同工作，可保护数据免遭未经授权的访问、修改或丢失。安全流程包括数据加密、修补数据存储或管道中的漏洞以及从安全漏洞中恢复数据。

通过添加自助数据访问，DataOps 流程让数据分析人员和业务用户等下游利益相关者能够更轻松地访问和探索数据。自助访问减少了对 IT 数据检索的依赖，自动执行数据质量检查可带来更准确的分析和见解。