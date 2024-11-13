可观测性在维护现代软件系统和云计算环境的可用性、性能和安全性方面起着至关重要的作用。

“可观测性”一词源自控制理论，这是一种专注于动态系统自动化控制的工程理论，例如根据流量控制系统的反馈调节管道水流。

可观测性提供了对现代分布式技术栈的深度可见性，可实现自动实时问题识别和解决。系统越容易观测，IT 团队就能越快越准确地根据已识别的性能问题确定根本原因，而无需进行额外测试或编码。

在 IT 运营 (ITOps) 和云计算中，可观测性需要借助软件工具来聚合、关联和分析来自应用程序及其运行所依靠的硬件和网络的稳定性能数据流。然后，团队可以使用这些数据来监控应用程序和网络、对其执行故障排查和调试，最终优化客户体验并满足服务级别协议 (SLA) 和其他业务要求。

可观测性经常与应用程序性能监控和网络性能管理 (NPM) 相混淆。但是，可观测性工具是应用程序性能监控和 NPM 数据收集方法的自然演变。它们更适合应对云原生应用程序部署日益分散和动态的特性。

可观测性并不取代其他监控方法，而是对其进行改进和扩展。