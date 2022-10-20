通过这种网络映射，IT 团队可以全面了解网络组件、应用程序性能监控和相关的 IT 基础设施。这种可视性 使他们能够跟踪整个网络的运行状况，发现红色信号并优化数据流。

网络监控系统可监控网络设备故障和资源过载。无论网络资源是在企业内部、数据中心、云服务提供商托管还是混合生态系统的一部分，该系统都能做到这一点。例如，它可能会发现服务器 CPU 过载、交换机和路由器的错误率过高或网络流量突然激增等问题。NPM 软件的关键功能就是在发现性能问题时向网络管理员发出警报。



网络监控系统也会收集数据来分析流量情况并测量性能和可用性。一种监控性能问题和瓶颈的方法是配置阈值，这样当突破阈值时就能收到即时警报。有些阈值是简单的静态阈值。但是，现代 NPM 系统则利用机器学习 (ML) 根据一天中的时间和星期几来确定某个网络所有指标的正常性能。具有此类 ML 驱动基线的 NPM 系统可以创建更具可操作性的警报。

组织通常在网络运营中心 (NOC) 内进行网络监控，监测网络设备及所有依赖项之间的连接，而最终用户则不知道 NOC 在幕后运行。