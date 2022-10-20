网络监控是指使用网络监控软件来监控计算机网络的持续运行状况和可靠性。网络性能监控 (NPM) 系统通常会在收集并分析性能数据后，根据这些数据生成拓扑图和切实可行的洞察分析结果。
通过这种网络映射，IT 团队可以全面了解网络组件、应用程序性能监控和相关的 IT 基础设施。这种可视性 使他们能够跟踪整个网络的运行状况，发现红色信号并优化数据流。
网络监控系统可监控网络设备故障和资源过载。无论网络资源是在企业内部、数据中心、云服务提供商托管还是混合生态系统的一部分，该系统都能做到这一点。例如，它可能会发现服务器 CPU 过载、交换机和路由器的错误率过高或网络流量突然激增等问题。NPM 软件的关键功能就是在发现性能问题时向网络管理员发出警报。
网络监控系统也会收集数据来分析流量情况并测量性能和可用性。一种监控性能问题和瓶颈的方法是配置阈值，这样当突破阈值时就能收到即时警报。有些阈值是简单的静态阈值。但是，现代 NPM 系统则利用机器学习 (ML) 根据一天中的时间和星期几来确定某个网络所有指标的正常性能。具有此类 ML 驱动基线的 NPM 系统可以创建更具可操作性的警报。
组织通常在网络运营中心 (NOC) 内进行网络监控，监测网络设备及所有依赖项之间的连接，而最终用户则不知道 NOC 在幕后运行。
网络故障可能会使业务中断，这可能意味着客户流失、员工工作效率下降和财富损失。事实上，91% 的大中型企业都表示，IT 停机一小时就会给他们造成不低于 300,000 美元的损失。其中近一半的企业表示损失高达数百万美元。
投资网络监控软件，无论是商业软件还是开源软件，都意味着采取积极主动的方法来保持网络基础设施的健康并最大限度地延长正常运行时间。这种方法可以避免等待最终用户报告网络问题。
基础架构监控可让您准确了解网络问题发生的位置，从而在该问题导致网络中断之前及时排除故障。及早发现并解决问题的根本原因可以缩短响应时间，提高客户满意度，节省资金并保护公司声誉。
网络监控工具主要分为三种类型。
1. 基于 SNMP 的工具使用简单网络管理协议 (SNMP) 与网络硬件交互。这些工具跟踪资源的实时状态和使用情况，例如 CPU 统计数据、内存消耗量、传输和接收的字节数以及其他指标。SNMP 与 Windows 服务器的 Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) 以及 Unix 和 Linux 服务器的 Secure Shell (SSH) 一样，是受到广泛使用的监控协议之一。
2. 基于流量的工具通过监控流量来提供有关协议和用户的统计信息。其中有些工具还会检查数据包序列，从而确定两个 IP 地址之间的性能问题。这些流量工具捕捉流量数据并将其发送到中央收集器进行处理和存储。
3. 主动网络监控解决方案将数据包注入网络，测量端到端可达性、往返时间、带宽、丢包率、链路利用率等。通过从用户角度执行和测量实时事务，这些解决方案可以更快、更可靠地检测出网络中断和性能下降问题。
此外还有代理和无代理网络监控方法。基于代理的监控工具需要在受监控的设备上安装代理、小型应用程序或软件。无代理监控工具（使用 SNMP 和 SSH 协议）则无需安装，网络监控软件可以直接登录到受监控的设备。
使用网络监控工具时，首先要确定监控哪些网络设备，并建立性能指标。然后根据自己的情况确定适合的监测间隔时间。路由器、交换机和服务器的监控频率通常较高，这是因为此类网络设备对业务更为关键。
一旦就绪，网络监控工具就会扫描网络问题。确保主机可用的方法可以像 ping 一样简单。它们的用途还可以更广，例如监控防火墙访问情况、带宽使用情况、资源消耗量、运行时间和网络流量的意外变化。这些工具可确保交换机、路由器、服务器、防火墙和其他端点具有可接受的吞吐量水平。这些工具还执行 负载平衡 并监控高错误率。
这些工具通过可定制的仪表板直观显示整个网络基础设施。仪表板提供实时性能图表和其他报告，展示组件的外观情况，说明是否存在需要进一步调查的异常参数。
发现需要注意的问题后，网络监控解决方案会向网络管理员发送电子邮件或短信通知。它们还会与各种 IT 运营工具（例如 AIOps 系统）共享警报通知。
网络监控工具的主要优点是简单明了、通俗易懂地显示整个网络的连接设备以及数据在这些设备之间的移动情况。现代化网络性能监控系统可提供基线信息，让您自动对比数据并发现任何网络性能下降问题。在仪表板上显示所有这些信息，意味着网络管理员可以快速查明网络中任何位置的问题，找出根本原因，并确定谁需要修复这个问题。
NPM 解决方案修复网络性能问题所需的时间更短。尽早发现问题，您就能更快排除故障并修复问题，从而节省时间和金钱。网络监控可以在问题对运营和客户产生影响之前发现并修复问题，从而帮助企业优化效率。这反过来又能减少停机时间，确保员工始终能够访问所需资源，提高 API 和网页的可用性，以便客户在需要时可以访问。网络性能监控还会提供历史数据，允许对过去的网络问题进行故障排除，以免将来出现类似问题。
网络监控解决方案可为您提供可靠灵活的管理工具和功能（包括适用于 Cisco、Juniper、Arista、Aruba 等特定供应商的预配置模板）。这些模板有助于确保一切正常运行。在其协助之下，您将能恪守行业标准和政府法规。它们可以指出预示可能发生网络攻击的异常情况。监控工具还可以协助您跟踪网络性能指标并对其进行基准测试，这有助于设定目标和提高网络性能。这一切都有助于您取得成功。
现代化网络监控系统大胆创新，支持部署用于运行现代化应用程序的下一代软件定义网络。这种全新的现代化网络要求使用 API 以截然不同的方式收集和分析性能数据，同时还要支持 SNMP 等现有方法。同时支持新网络和现有网络，既有助于网络运营，还能协助工程团队合理规划下一代网络的过渡工作。
即使网络会随着时间的推移不断变化、发展并变得更加复杂，您也能通过网络性能监控跟踪网络情况。随着 IoT 设备的兴起，IT 网络可以连接成千上万的 IoT 设备，变得越来越庞大、复杂。
网络监控自动化可以减少 IT 团队的人力工作量，使他们能够将时间花在其他关键业务项目上，让您能够合理利用资源。
网络监控和网络安全监控是两码事。各组织通过网络安全监控来保护网络免遭未经授权的访问、滥用和盗用。相比之下，网络监控解决方案主要用于优化网络的可用性和整体性能。
虽然安全不是网络监控的主要目标，但优秀的网络性能监控工具可以协助您确定安全设备是否有效运行。一些网络监控工具含有配置管理软件，这种软件可对网络设备和接口进行全自动配置，有助于提高网络的安全性和可靠性。
了解网络的运行情况可以让您注意到网络入侵或攻击的早期迹象。当网络监控软件指示性能异常时，IT 团队就能更轻松地识别网络威胁并解决数据泄露和其他攻击问题。
通过可扩展的全面网络性能监控和管理解决方案提供的智能洞察分析优化 IT 运营。
建立简单、安全和可预测的以应用为程序中心的连接。
IBM SevOne Network Performance Management (NPM) 专为现代网络而设计，可通过支持机器学习的分析功能，帮助您及早发现、解决和预防网络性能问题。它利用实时的可行洞察，帮助主动监控企业、通信和托管服务提供商的多供应商网络。