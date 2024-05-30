SLA 通常由供应商与外部客户签订，但公司也会在内部使用 SLA 来正式确定部门或团队之间的协议。

SLA 是外包和信息技术 (IT) 供应商合同的重要组成部分，提供工作关系的端到端视图。它们有助于确保所有利益相关者都准确理解服务协议。

SLA 设定客户期望，让提供商承担责任，并最终帮助优化最终用户体验。SLA 为更顺畅的工作关系铺平了道路，从一开始就厘清不确定性和争论点，并有助于保护所有相关方的利益。