多云就是使用来自多个云供应商的云服务。这可能非常简单，比如使用来自不同云供应商（例如 Salesforce 和 Workday）的软件即服务 (SaaS)。但在企业中，多云通常是指在多个云服务提供商（例如 Amazon Web Service (AWS)、Google Cloud Platform、IBM Cloud 和 Microsoft Azure）的平台即服务 (PaaS) 或基础架构即服务 (IaaS) 上运行企业应用。

多云解决方案是可在多个云提供商的云基础架构之间移植的云计算解决方案。多云解决方案通常基于开源的云原生技术，例如 Kubernetes，得到所有公有云提供商的支持。它们通常还能够通过中心控制台（“一站式”）管理多个云中的工作负载。许多主要的云提供商以及云解决方案供应商（如 VMware）为计算基础架构、开发、数据仓储、云存储、人工智能 (AI)、 机器学习 (ML)、灾难恢复/业务连续性等领域提供多云解决方案。