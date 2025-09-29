什么是多云？

多云就是使用来自两个或更多供应商的云服务，可帮助组织更灵活地优化性能，控制成本以及避免供应商锁定。
多云就是使用来自多个云供应商的云服务。这可能非常简单，比如使用来自不同云供应商（例如 Salesforce 和 Workday）的软件即服务 (SaaS)。但在企业中，多云通常是指在多个云服务提供商（例如 Amazon Web Service (AWS)、Google Cloud Platform、IBM Cloud 和 Microsoft Azure）的平台即服务 (PaaS) 基础架构即服务 (IaaS) 上运行企业应用。

多云解决方案是可在多个云提供商的云基础架构之间移植的云计算解决方案。多云解决方案通常基于开源的云原生技术，例如 Kubernetes，得到所有公有云提供商的支持。它们通常还能够通过中心控制台（“一站式”）管理多个云中的工作负载。许多主要的云提供商以及云解决方案供应商（如 VMware）为计算基础架构、开发、数据仓储云存储人工智能 (AI)、 机器学习 (ML)、灾难恢复/业务连续性等领域提供多云解决方案。         
多云的价值和优点

多云的总体价值在于帮助企业防止“供应商锁定”，从而避免由于仅适用一个云供应商而导致的性能问题、有限的选择或不必要的成本。多云战略帮助组织：

  • 根据最适合企业的定价、性能、安全与合规要求以及地理位置的组合，灵活地选择来自不同云提供商的云服务；

  • 能够根据需要或在出现新技术时，迅速采用来自任何供应商的一流技术，而不是限制客户只能使用单一供应商在特定时间提供的产品或功能；

  • 减少中断和计划外宕机的隐患（因为一个云发生中断并不一定会影响来自其他云的服务）；

  • 降低许可、安全性、兼容性以及其他可能导致“影子IT”的问题等方面的风险 - 影子 IT 是指在仅使用一个云的组织中，用户注册使用该组织无法提供的其他云服务。
多云管理

要最大程度地发挥多云架构的优势，关键在于集中管理多个云中的应用和资源，就好像它们位于单个云中一样。 但多云管理也带来了一些挑战，包括：

  • 在多个平台中保持一致的云安全与合规策略；

  • 在各个目标环境（如开发、登台、生产）和各种托管平台上以一致方式部署应用；

  • 联合并直观呈现来自各种日志记录和监控工具的事件，实现单一视图，配置一致的响应。

组织可使用多云管理工具，或者最好使用多云管理平台，监控和管理多云部署，就好像它们位于单一云环境中一样。最出色的多云管理平台通常提供：

  • 任何云资源的可视性和控制， 这包括 IaaS、PaaS 和 SaaS 产品以及公有云、私有云和边缘部署中的相关数据存储和网络资源。

  • 分析和/或人工智能 (AI)，包括运营人工智能 (AIOps)。AIOps 使用 AI 和机器学习，筛除指标和遥测数据中的“噪音”。它可帮助组织简化多云基础架构的运营，预测可用性或绩效问题，甚至自动执行纠正措施。
多云、混合云与混合多云

混合云同时使用公有云和私有云环境，在这些环境中提供管理、统筹和移植能力，使组织就像是在使用统一、优化的单个 IT 基础架构。

多云与混合云并不相互排斥。事实上，大多数企业混合云都是混合多云，因为它们包含来自至少两个云服务供应商的公有云或私有云服务。

混合多云基于多云的优势，包括：

  • 提高开发人员的生产力：混合多云既支持敏捷和 DevOps 开发方法以及云原生应用技术，例如微服务架构、容器无服务器计算，也得到这些技术和方法的支持。

  • 增强安全性与合规性：除了通过多云广泛使用最主要的安全与合规技术外，混合多云还能够以最安全、最合规的方式，灵活地部署和扩展敏感数据或受到严格管制的工作负载，以及在所有云服务、云供应商和云环境中以一致的方式便捷地实施安全性与合规性。

  • 提高效率，优化支出：除了可以灵活地选择最经济实惠的云服务外，混合多云还能够以最细的颗粒度控制在哪里部署和扩展工作负载，从而帮助组织进一步提高性能（例如，部署到更靠近用户的位置以减少延迟）和优化支出。 混合云还可以帮助企业更快地实现应用现代化，并将云服务与云端或本地基础架构中的数据连接起来，从而实现新的价值。
