多云就是使用来自多个云供应商的云服务。这可能非常简单，比如使用来自不同云供应商（例如 Salesforce 和 Workday）的软件即服务 (SaaS)。但在企业中，多云通常是指在多个云服务提供商（例如 Amazon Web Service (AWS)、Google Cloud Platform、IBM Cloud 和 Microsoft Azure）的平台即服务 (PaaS) 或基础架构即服务 (IaaS) 上运行企业应用。
多云解决方案是可在多个云提供商的云基础架构之间移植的云计算解决方案。多云解决方案通常基于开源的云原生技术，例如 Kubernetes，得到所有公有云提供商的支持。它们通常还能够通过中心控制台（“一站式”）管理多个云中的工作负载。许多主要的云提供商以及云解决方案供应商（如 VMware）为计算基础架构、开发、数据仓储、云存储、人工智能 (AI)、 机器学习 (ML)、灾难恢复/业务连续性等领域提供多云解决方案。
多云的总体价值在于帮助企业防止“供应商锁定”，从而避免由于仅适用一个云供应商而导致的性能问题、有限的选择或不必要的成本。多云战略帮助组织：
要最大程度地发挥多云架构的优势，关键在于集中管理多个云中的应用和资源，就好像它们位于单个云中一样。 但多云管理也带来了一些挑战，包括：
组织可使用多云管理工具，或者最好使用多云管理平台，监控和管理多云部署，就好像它们位于单一云环境中一样。最出色的多云管理平台通常提供：
混合云同时使用公有云和私有云环境，在这些环境中提供管理、统筹和移植能力，使组织就像是在使用统一、优化的单个 IT 基础架构。
多云与混合云并不相互排斥。事实上，大多数企业混合云都是混合多云，因为它们包含来自至少两个云服务供应商的公有云或私有云服务。
混合多云基于多云的优势，包括：
