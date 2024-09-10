平台即服务 (PaaS) 是一种云计算模型，提供完整的按需云平台（硬件、软件和基础设施），用于开发、运行和管理应用程序。
它避免了本地搭建和维护平台时常见的高成本、复杂性和灵活性不足问题。
PaaS 提供商在其数据中心托管所有内容，包括服务器、网络、存储、操作系统软件、数据库和开发工具。通常，客户可以支付固定费用为指定数量的用户提供指定量的资源，或者他们可以选择“按需支付”的定价方式，仅为他们使用的资源付费。
无论哪种选择，较之必须构建和管理自己的本地部署平台，PaaS 客户都能够更快、更经济地构建、测试、部署、运行、更新和扩展应用程序。
根据 Statista 的一份报告，2024 年，PaaS 全球市场的价值估计将超过 1,760 亿美元。这项研究将这种增长归功于 PaaS 通过简化软件应用程序开发的基础设施管理所带来的价值。1此外，随着生成式 AI 市场的加速发展，PaaS 在其开发和部署中也发挥了重要作用。
每家主流云服务提供商（包括 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、IBM Cloud® 和 Microsoft Azure）都有自己的 PaaS 产品。流行的 PaaS 解决方案也可作为开源项目（例如 Apache Stratos、Cloud Foundry）或从软件供应商（例如 Red Hat OpenShift 和 Salesforce Heroku）获取。
观看此光板视频“PaaS 详解”，进一步了解 PaaS 的工作原理。
与本地部署平台相比，PaaS 最常被提及的优点包括：
借助 PaaS，您无需购买和安装用于构建和维护业务应用程序开发平台的硬件和软件（开发团队也无需在此期间等待）。您只需接入云服务提供商的 PaaS，即可立即开始配置资源并进行开发。
PaaS 平台通常提供对应用程序堆栈上下游更广泛选择（包括操作系统、中间件、数据库和开发工具）的访问，考虑到切实性和经济成本，这比大多数组织能自行维护的选择要更多。
PaaS 还能让您尝试或测试新的操作系统、语言和其他工具，而无需对它们或运行它们所需的 IT 基础设施进行大量投资。
使用本地部署平台时，扩展总是成本高昂，通常会有浪费且有时不够充分。您必须购买更多的计算、存储和网络能力，以应对流量高峰。在低流量期间，大部分能力处于闲置状态，并且无法及时增加以适应意外的激增。借助 PaaS，您可以购买更多能力，并在需要时立即使用。
PaaS 服务提供共享的软件开发环境，让开发和运营团队可以通过互联网连接从任何位置访问所需的所有工具。
PaaS 能够使组织免除与构建和扩展应用程序平台相关的设备上的资本支出，从而降低成本。PaaS 还可以降低或免除软件许可成本。通过处理补丁、更新和其他管理任务，PaaS 可以降低管理应用程序的总成本。
PaaS 提供商在安全技术方面投入了大量资金，包括威胁建模和访问控制等内置工具，这些工具可以帮助组织增强整体安全方法的效果。
一般来说，PaaS 解决方案有三个主要组件：
由于 PaaS 通过 GUI 在线界面提供所有标准开发工具，因此开发人员可以从任何位置登录以协作开展项目、测试新应用程序或推出已完成的产品。使用中间件在 PaaS 中设计和开发应用程序。通过简化的工作流，多个开发和运营团队可以同时处理同一个项目。
PaaS 提供商管理您的大部分云计算服务，例如服务器、运行时和虚拟化。作为 PaaS 客户，您的公司负责管理应用程序和数据。
平台即服务 (PaaS)、基础设施即服务 (IaaS) 和软件即服务 (SaaS) 是三种最常见的云计算服务模式。事实上，一个组织通常会同时使用 PaaS、IaaS 和 SaaS 这三种服务，即使他们没有专门购买。
基础设施即服务 (IaaS) 是通过互联网访问由云供应商托管的“原始”IT 基础设施（物理服务器、虚拟机、存储、网络和防火墙）。IaaS 免除了拥有、管理和维护本地部署基础设施的成本和工作量。借助 IaaS，组织可提供自己的应用程序平台和应用程序。
任何 PaaS 产品都必然包括托管它所需的 IaaS 资源，即使这些资源没有单独列出或称为 IaaS。
软件即服务 (SaaS) 是托管在云端的应用程序软件，通过 Web 浏览器、移动应用程序或瘦客户端经由互联网连接来使用。SaaS 使您的组织能够使用应用程序，而免除了设置运行它所需的基础设施的费用，以及执行维护的工作量和人员（例如，应用错误修复和更新、处理中断等）。Salesforce 和 Slack 是热门 SaaS 产品的例子。大多数 Web 应用程序都被视为 SaaS。
每种 SaaS 产品都包括托管它所需的 IaaS 资源，并至少包括运行它所需的 PaaS 组件。一些 SaaS 供应商还提供独立的 PaaS，允许第三方自定义 SaaS 产品。
PaaS、IaaS 和 SaaS 是当今多云环境（使用来自多个云供应商提供的云服务）不可或缺的部分。多云能够让组织灵活地优化性能、控制成本和避免供应商锁定。在企业环境中，多云通常是指在多个云服务提供商提供的 PaaS 或 SaaS 上运行企业应用程序。
PaaS 提供集成且随时可用的平台，并使组织能够将基础设施管理工作移交给云供应商。这样，开发团队就能专注于构建、部署和管理应用程序。PaaS 可以简化或推进多种 IT 计划：
许多云、软件和硬件供应商提供专用 PaaS 解决方案来构建特定类型的应用程序，或可与特定类型的硬件、软件或设备交互的应用程序。
cPaaS 是一种 PaaS 解决方案，可让开发人员在应用程序中轻松添加语音（呼入和呼出电话）、视频（包括电话会议）和消息发送（文本和社交媒体）功能，而无需投资专门的通信硬件和软件。
mPaaS 是一种简化移动设备应用程序开发和交付的 PaaS。mPaaS 通常提供低代码甚至简单的拖放方法来访问设备特定的功能，包括手机的摄像头、麦克风、运动传感器和地理定位（或 GPS）功能。这种端到端解决方案有助于将移动应用程序开发简化到一个整合的平台中。
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