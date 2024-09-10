它避免了本地搭建和维护平台时常见的高成本、复杂性和灵活性不足问题。

PaaS 提供商在其数据中心托管所有内容，包括服务器、网络、存储、操作系统软件、数据库和开发工具。通常，客户可以支付固定费用为指定数量的用户提供指定量的资源，或者他们可以选择“按需支付”的定价方式，仅为他们使用的资源付费。

无论哪种选择，较之必须构建和管理自己的本地部署平台，PaaS 客户都能够更快、更经济地构建、测试、部署、运行、更新和扩展应用程序。

根据 Statista 的一份报告，2024 年，PaaS 全球市场的价值估计将超过 1,760 亿美元。这项研究将这种增长归功于 PaaS 通过简化软件应用程序开发的基础设施管理所带来的价值。1此外，随着 生成式 AI 市场的加速发展，PaaS 在其开发和部署中也发挥了重要作用。

每家主流云服务提供商（包括 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、IBM Cloud® 和 Microsoft Azure）都有自己的 PaaS 产品。流行的 PaaS 解决方案也可作为开源项目（例如 Apache Stratos、Cloud Foundry）或从软件供应商（例如 Red Hat OpenShift 和 Salesforce Heroku）获取。

观看此光板视频“PaaS 详解”，进一步了解 PaaS 的工作原理。