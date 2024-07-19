语音识别也称为自动语音识别 (ASR)、计算机语音识别或语音转文本，它能够让一个程序来处理将人类语音转变为书面格式的任务。 虽然人们常常会将语音识别与声音识别混淆，但语音识别专注于将语音从口头格式转换为文本，而声音识别则旨在识别个人用户的声音。

自 1962 年发布“Shoebox”以来，IBM 在语音识别领域一直扮演着重要角色。 这款语音识别机器能够识别 16 个不同的单词，它推动了贝尔实验室从上世纪 50 年代开始在语音识别方面的研究。 然而，IBM 并没有就此止步，而是多年来不断创新，于 1996 年推出了 VoiceType Simply Speaking 应用程序。 这款语音识别软件的词汇量达到 42,000 个单词，支持英语和西班牙语，还有一个包含 100,000 个单词的拼写词典。 虽然语音技术在早期的词汇量有限，但如今已广泛应用于汽车、科技和医疗保健等众多行业。 由于深度学习和大数据技术的进步，才在最近几年又加快了语音技术的采用。 研究（链接位于 ibm.com 外部）表明，到 2025 年，这个市场的价值预计将达到 249 亿美元。