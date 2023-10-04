对于许多企业来说，在日常运营中使用 API 并不是一个新概念。然而，对于需要跨越来越多的系统和应用程序管理 API 集成的组织来说，从头开始重建这些集成需要花费大量的时间，并且会耗尽内部资源。API 管理为企业重用 API 集成功能提供了更大的灵活性，有助于节省时间和金钱，同时又不牺牲安全性。
能够快速高效地部署和重用集成资产是使用 API 管理解决方案的显著优势。通过在一个统一、集中可见的平台上管理所有 API，企业可以在团队之间轻松共享 API 文档和编码结构，从而显著降低开发成本和上市时间。API 管理平台还可以跟踪 API 的使用情况，并允许集成最先进的安全协议，包括 OAuth、JWT 和 OpenID，从而使现有服务更加安全。
API 管理平台是一种工具，用于访问、分发、控制和分析开发人员在企业环境中使用的 API。API 管理平台可集中控制 API 集成，同时确保其持续满足高性能和安全标准，从而使企业受益。
API 管理解决方案包含一套端到端服务，可简化 API 集成的部署，并简化在开发团队之间记录和共享配置的流程。API 管理解决方案由以下组件组成：
市场上提供的多种 API 管理工具可帮助组织充分利用其 API 集成，每种工具在部署、测试和管理 API 时均提供有独特的优势：
JMeter（ibm.com 外部链接）是 Apache Software Foundation 的一部分，是一个开源应用程序，最初设计用于测试 Web 应用程序。JMeter 旨在对 RESTful API 进行负载测试，并衡量一段时间内的性能。它由三个主要组件组成：MongoDB、Express 和 Node.js。
SoapUI（ibm.com 外部链接）是另一种跨平台 API 测试工具，旨在自动执行 Web API 的回归、合规性和负载测试。SoapUI 具有易于使用的测试界面，允许开发人员在多种情况下（包括 QA、开发和生产环境）工作时，只需拖放脚本即可轻松配置。使用 SoapUI，开发人员还可以测试其 API 是否存在最新的安全漏洞，包括 SQL 注入、跨站脚本编制和 XML 炸弹。
API Connect Test & Monitor 是 IBM 设计的零代码 API 测试工具。API Connect Test & Monitor 使开发人员能够测试他们的任何 API 端点，同时使用包括 OAuth 在内的任意数量的身份验证协议保持安全。与其他 API 测试和监控工具相比，API Connect Test & Monitor 可自动完成其他程序无法完成的许多手动任务，因此具有多项优势。其中一些功能包括协作测试模型、API 准确性的智能验证、自动测试调度、无代码接口和 API 运行状况警报。
API 管理平台以多种方式使组织受益。以下是实施 API 管理解决方案时的一些日常用例：
API 管理已成为数字化转型战略的重要组成部分，使组织能够在其数字资产之间创建无缝连接。随着企业不断扩大日常运营规模，他们有必要采用新的工具和服务来帮助他们发展数字生态系统。然而，如果没有正确的自动化，随着时间的推移，这些工具和服务很快就会变得繁琐且难以管理。企业可以通过整合 API 管理工具，从一个集中平台快速测试、部署、管理和监控其 API 连接来加速运营。
在访问和移动大量数据时，API 网关是满足 GDPR 数据隐私和合规性要求的最佳方式。网关旨在保护用户数据和接入点，因为信息是通过 API 传输的。用户信息还通过安全令牌和访问密钥得到保护，使管理员能够对其所有 API 集成保持精细的访问控制，满足严格的合规性标准。
API 管理解决方案已成为确保企业环境中 API 集成安全的黄金标准。使用托管解决方案，企业可以加密所有数据并要求签名，以确保正确的用户访问其数据。通过实时监控 API 活动，组织还可以识别操作系统、网络、驱动程序和 API 组件中的潜在漏洞，跟踪数据泄露并提供加强其 API 安全 所需的洞察。
跨多个云管理您的 API 生态系统、促进社交化并优化经济效益。
AI 驱动的集成软件解决方案具备提升应用程序速度与质量的卓越优势。