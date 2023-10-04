主页 topics 什么是 API 管理？ 什么是 API 管理？
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什么是 API 管理？

API 管理是指在企业和多云环境中创建、发布和管理 API 连接的过程。API 管理不仅仅是存放这些 API 连接，它还提供了一个可扩展的统一平台，允许企业共享和社交化其 API 配置，同时控制访问、收集和分析使用统计数据以及执行相关的安全策略。
API 管理的好处

对于许多企业来说，在日常运营中使用 API 并不是一个新概念。然而，对于需要跨越来越多的系统和应用程序管理 API 集成的组织来说，从头开始重建这些集成需要花费大量的时间，并且会耗尽内部资源。API 管理为企业重用 API 集成功能提供了更大的灵活性，有助于节省时间和金钱，同时又不牺牲安全性。

能够快速高效地部署和重用集成资产是使用 API 管理解决方案的显著优势。通过在一个统一、集中可见的平台上管理所有 API，企业可以在团队之间轻松共享 API 文档和编码结构，从而显著降低开发成本和上市时间。API 管理平台还可以跟踪 API 的使用情况，并允许集成最先进的安全协议，包括 OAuth、JWT 和 OpenID，从而使现有服务更加安全。
API 管理平台

API 管理平台是一种工具，用于访问、分发、控制和分析开发人员在企业环境中使用的 API。API 管理平台可集中控制 API 集成，同时确保其持续满足高性能和安全标准，从而使企业受益。

API 管理的组成部分


API 管理解决方案包含一套端到端服务，可简化 API 集成的部署，并简化在开发团队之间记录和共享配置的流程。API 管理解决方案由以下组件组成：

  • API 网关：API 网关是 API 管理解决方案中最重要的方面，它充当连接的系统和服务的网关。API 网关处理客户端与其连接的第三方服务之间的所有路由请求、组合和协议转换。API 网关通过部署关键安全认证和执行协议，包括传输层安全 (TLS) 加密和 OAuth（开放授权）技术标准，在确保 API 连接安全方面发挥着至关重要的作用。API 网关还允许开发人员轻松使用微服务作为托管 API。

  • API 开发者门户：API 开发者门户有多种用途，但其主要优点是为开发人员提供了一个自助服务中心，供他们访问和共享 API 文档。开发者门户是简化团队之间沟通不可或缺的一部分，使开发人员可以轻松浏览、构建和测试他们的 API。

  • 报告和分析：API 管理解决方案的另一个关键方面是，它们允许组织以各种方式跟踪使用指标。API 平台使用综合方法来监控 API 的响应时间、可用性和整体性能。API 平台还可以集成分析程序，并使用旨在提取数据的协议，以便随着时间的推移进行自动报告和分析。这些分析工具在诊断和解决可能出现的集成问题方面发挥着关键作用，并帮助企业就其应用程序和服务做出更明智的决策。

  • API 生命周期管理：API 集成是数字化转型战略的关键部分，也是帮助组织扩展运营的重要组成部分。API 管理平台允许企业管理其 API 的整个生命周期，从最初创建到所有开发阶段以及不可避免的退役，从而使企业受益。API 管理为构建、测试、上线和管理 API 提供了可持续的解决方案，同时确保每一步都有足够的版本控制。
API 管理工具

市场上提供的多种 API 管理工具可帮助组织充分利用其 API 集成，每种工具在部署、测试和管理 API 时均提供有独特的优势：

JMeter 


JMeter（ibm.com 外部链接）是 Apache Software Foundation 的一部分，是一个开源应用程序，最初设计用于测试 Web 应用程序。JMeter 旨在对 RESTful API 进行负载测试，并衡量一段时间内的性能。它由三个主要组件组成：MongoDB、Express 和 Node.js。

SoapUI


SoapUI（ibm.com 外部链接）是另一种跨平台 API 测试工具，旨在自动执行 Web API 的回归、合规性和负载测试。SoapUI 具有易于使用的测试界面，允许开发人员在多种情况下（包括 QA、开发和生产环境）工作时，只需拖放脚本即可轻松配置。使用 SoapUI，开发人员还可以测试其 API 是否存在最新的安全漏洞，包括 SQL 注入、跨站脚本编制和 XML 炸弹。

API Connect 测试和监控


API Connect Test & Monitor 是 IBM 设计的零代码 API 测试工具。API Connect Test & Monitor 使开发人员能够测试他们的任何 API 端点，同时使用包括 OAuth 在内的任意数量的身份验证协议保持安全。与其他 API 测试和监控工具相比，API Connect Test & Monitor 可自动完成其他程序无法完成的许多手动任务，因此具有多项优势。其中一些功能包括协作测试模型、API 准确性的智能验证、自动测试调度、无代码接口和 API 运行状况警报。
API 管理用例

API 管理平台以多种方式使组织受益。以下是实施 API 管理解决方案时的一些日常用例：

支持数字化转型战略


API 管理已成为数字化转型战略的重要组成部分，使组织能够在其数字资产之间创建无缝连接。随着企业不断扩大日常运营规模，他们有必要采用新的工具和服务来帮助他们发展数字生态系统。然而，如果没有正确的自动化，随着时间的推移，这些工具和服务很快就会变得繁琐且难以管理。企业可以通过整合 API 管理工具，从一个集中平台快速测试、部署、管理和监控其 API 连接来加速运营。

GDPR 和合规注意事项


在访问和移动大量数据时，API 网关是满足 GDPR 数据隐私和合规性要求的最佳方式。网关旨在保护用户数据和接入点，因为信息是通过 API 传输的。用户信息还通过安全令牌和访问密钥得到保护，使管理员能够对其所有 API 集成保持精细的访问控制，满足严格的合规性标准。

确保数据安全

 

API 管理解决方案已成为确保企业环境中 API 集成安全的黄金标准。使用托管解决方案，企业可以加密所有数据并要求签名，以确保正确的用户访问其数据。通过实时监控 API 活动，组织还可以识别操作系统、网络、驱动程序和 API 组件中的潜在漏洞，跟踪数据泄露并提供加强其 API 安全 所需的洞察。

 
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