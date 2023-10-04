市场上提供的多种 API 管理工具可帮助组织充分利用其 API 集成，每种工具在部署、测试和管理 API 时均提供有独特的优势：

JMeter



JMeter（ibm.com 外部链接）是 Apache Software Foundation 的一部分，是一个开源应用程序，最初设计用于测试 Web 应用程序。JMeter 旨在对 RESTful API 进行负载测试，并衡量一段时间内的性能。它由三个主要组件组成：MongoDB、Express 和 Node.js。



SoapUI



SoapUI（ibm.com 外部链接）是另一种跨平台 API 测试工具，旨在自动执行 Web API 的回归、合规性和负载测试。SoapUI 具有易于使用的测试界面，允许开发人员在多种情况下（包括 QA、开发和生产环境）工作时，只需拖放脚本即可轻松配置。使用 SoapUI，开发人员还可以测试其 API 是否存在最新的安全漏洞，包括 SQL 注入、跨站脚本编制和 XML 炸弹。

API Connect 测试和监控



API Connect Test & Monitor 是 IBM 设计的零代码 API 测试工具。API Connect Test & Monitor 使开发人员能够测试他们的任何 API 端点，同时使用包括 OAuth 在内的任意数量的身份验证协议保持安全。与其他 API 测试和监控工具相比，API Connect Test & Monitor 可自动完成其他程序无法完成的许多手动任务，因此具有多项优势。其中一些功能包括协作测试模型、API 准确性的智能验证、自动测试调度、无代码接口和 API 运行状况警报。

