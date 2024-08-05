API 是一种中介，使软件应用程序能够相互通信，以交换数据、特性和功能。它是一组协议和规则，用于定义 API 客户端（发出请求的软件）如何与服务器通信以访问数据和功能。通过使用 API，开发人员可以利用已有的数据和服务；应用程序所有者可以共享或销售这些相同的数据和服务。

端点的功能有点像电话号码：就像用户拨打电话号码联系特定的人或企业一样，API 客户端（进行 API 调用的软件）提供端点 URL 来访问特定资源。端点 URL 提供资源在 API 服务器上的位置，并帮助将 API 客户端与其请求的资源连接。它实际上是在告诉服务器：“我需要的资源位于此处”。

API 端点可以让 API 客户端从 API 请求各种数据，用例范围涵盖社交媒体软件应用程序的实时更新以及音频或视频嵌入、检索新闻报道或创建新帖子等功能。