GraphQL 为 REST 提供了高效、更灵活的补充； GraphQL 应用程序接口通常被视为 RESTful 环境的升级版，尤其是考虑到它们能够促进前端和后端团队之间的协作能力。GraphQL 为组织的应用程序接口之旅提供了合乎逻辑的后续步骤，有助于解决 REST 经常遇到的问题。

然而，REST 长期以来一直是应用程序接口架构的标准，许多开发人员和架构师仍然依赖 RESTful 配置来管理他们的 IT 网络。因此，了解两者之间的区别对于任何组织的 IT 管理策略来说都是不可或缺的。

REST 和 GraphQL 应用程序接口在管理方式上有所不同：

数据检索

由于 REST 依赖于多个端点和无状态交互——在这种交互中，每个应用程序接口请求都会作为一个新的查询来处理，独立于任何其他查询——因此客户端会收到与资源相关的每一条数据。如果客户端只需要数据的子集，它仍然会接收所有数据（过度获取）。而且，如果客户端需要跨越多个资源的数据，RESTful 系统通常会让客户端分别查询每种资源，以弥补初始请求中数据检索不足（抓取不足）的问题。GraphQL 应用程序接口使用单个 GraphQL 端点，在单个请求的单次往返中为客户提供精确、全面的数据响应，从而消除了过度获取和抓取不足的问题。

版本控制

在 REST 架构中，团队必须使用版本应用程序接口来修改数据结构，并防止系统出错和最终用户的服务中断。换句话说，开发人员每次进行更改时都必须创建一个新的端点，这样就会创建多个应用程序接口版本，并可能使维护工作复杂化。GraphQL 减少了对版本管理的需求，因为客户端可以在查询中指定他们的数据需求。向服务器添加新字段不会影响不需要这些字段的客户端。相反，如果字段已被弃用，客户端可以继续请求这些字段，直到查询更新为止。

错误处理

REST 应用程序接口应使用 HTTP 状态代码来表示请求的状态或成功与否，每个状态代码都有特定的含义。成功的 HTTP 请求会返回 200 状态代码，而客户端错误可能会返回 400 状态代码，服务器错误可能会返回 500 状态代码。

乍一看，这种状态报告方法似乎更直接，但 HTTP 状态代码对网络用户的作用往往大于对应用程序接口本身的作用，尤其是在出错的情况下。REST 没有关于错误的规范，因此应用程序接口错误可能显示为传输错误，或者根本不显示状态代码。这种动态变化会迫使工作人员阅读状态文档，以了解错误的含义，甚至是错误在基础架构内的传播方式。

在使用 GraphQL 应用程序接口时，无论是否出错，每次请求都会返回 200 OK 状态代码，因为错误不通过 HTTP 状态代码进行传达（传输错误除外）。相反，系统会在响应正文中与数据一起传递错误信息，因此客户端必须通过解析数据有效载荷来确定请求是否成功。

尽管如此，GraphQL 确实有错误规范，因此更容易将应用程序接口错误与传输错误区分开来。错误的确切性质会显示在响应正文中的“错误”条目中，这使得 GraphQL 应用程序接口更适合于构建。

实时数据

REST 本身不支持实时更新。如果应用程序需要实时功能，开发人员通常必须采用长时间轮询（客户端反复轮询服务器以获取新数据）和服务器发送事件等技术，这会增加应用程序的复杂性。

然而，GraphQL 本身支持通过订阅进行实时更新。订阅可以保持与服务器的稳定连接，使服务器能够在特定事件发生时向客户端推送更新。

工具和环境

REST 环境非常完善，为开发人员提供了广泛的工具、库和框架。然而，使用 REST 应用程序接口需要团队浏览多个端点，并了解每个应用程序接口的独特约定和模式。

GraphQL 应用程序接口相对较新，但 GraphQL 环境自推出以来已取得巨大发展，为服务器和客户端开发提供了各种可用的工具和库。GraphiQL 和 GraphQL Playground 等工具为探索和测试 GraphQL 应用程序接口提供了功能强大的浏览器内集成开发环境（IDE）。此外，GraphQL 对代码生成具有强大的支持，可以简化客户端开发。

缓存

REST 应用程序接口依赖于 eTags 和最后修改标头等机制来缓存应用程序接口调用。这些缓存策略虽然有效，但实施起来可能比较复杂，而且不一定适合所有用例。

由于查询的动态特性，GraphQL 应用程序接口的缓存可能更具挑战性。然而，部署持久化查询、响应缓存和服务器端缓存可以缓解这些挑战，并简化 GraphQL 架构的更广泛的缓存工作。