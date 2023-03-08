到上 70 年代中期的时候，计算机代码还被视为计算机硬件运行的一部分，而不是受版权保护的唯一知识产权。 组织自己编写软件，而且分享代码也是一种很常见的做法。

版权作品新技术利用委员会 (CONTU) 成立于 1974 年，该委员会得出的结论是，软件代码是一类适用于版权保护的创造性作品。 这一结论推动了独立软件出版行业的发展，因为该行业的主要收入来源是专有源代码。 随着个人计算将应用程序带到每个公司的办公桌和许多家庭，软件市场的竞争变得激烈，软件发行商对侵犯自身产权的行为越来越警觉。

从 1983 年开始，人们逐渐对专有软件的约束和限制进行某种形式的反抗。 程序员 Richard Stallman 非常气愤，因为他觉得用户不能以他们认为合适的方式定制专有软件来完成工作。 Stallman 认为“软件应该是自由的，是指自由的权利，而不是指免费啤酒”，并且捍卫“软件应该可以自由软件”的信念。

Stallman 创立了自由软件基金会（Free Software Foundation），并且不断推动开发一种开源替代方案来替代属于 AT&T 的 Unix 操作系统以及其他应用程序。 他还创新了第一个著佐权软件许可证，即 GNU 通用公共许可证（GPL），这种许可证要求任何增强其源代码的人同样向所有人免费发布其编辑版本。

Eric S.Raymond 在 1997 年发表了题为《大教堂与集市》（The Cathedral and the Bazaar）的文章，这篇文章被视为自由软件运动的另一个分水岭。 Raymond 对比了专有软件开发中典型的封闭的、自上而下的方法，其中所有的开发都由一个核心小组（他称之为“大教堂”）处理，而不是通过互联网（“集市”）进行开放的、自由共享的公共开发。 不久之后，网景公司（Netscape Corporation）以开源的形式发布了他们的 Mozilla 浏览器代码，开源运动获得了合法性。

因为许多人认为 Stallman 用的“免费软件”这个词不当地强调了软件的主要价值是“免费”，所以人们在 1999 年采用了“开源”一词。 开源倡议就是为了倡导这一点而创建的。该组织还通过开源定义为行业建立了基本准则，并拥有符合要求的开源许可证。 今天，自由软件、开源软件（或称为 OSS）、自由和开放源代码软件（或称为 FOSS）和/自由开放源软件（或称为 FLOSS）这些术语都指同一种事物：具有可供公众使用和定制的源代码的软件。