什么是 GraphQL？

GraphQL 技术使用直观的语法，让用户可以在一行或几行中发出 API 请求（而不是访问具有大量参数的复杂端点），从而可以更轻松地生成和响应 API 查询。GraphQL 代表了传统 RESTful 架构的升级。

2010 年代初，Facebook 经历了巨大的增长和转型。但是，不断增长的用户群和日益复杂的移动应用程序环境使其现有的 RESTful 方法（该方法需要多次往返不同的端点才能获取所有必要的查询数据）变得不可持续。

代表性状态传输 (REST) 和 RESTful API 无法处理复杂的数据驱动的用户界面，经常遇到延迟问题，而且数据效率低下，特别是对于数据计划有限和/或昂贵的移动用户而言。

为了应对这些挑战，Facebook 工程师开发了 GraphQL（以及单页应用程序平台 React），并于 2015 年将其作为开源解决方案发布。最终，Facebook 于 2018 年将该服务移至 GraphQL 基金会，该基金会由 AWS、Gatsby、Intuit 和 IBM 等成员公司组成。