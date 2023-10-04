关于 GraphQL 趋势的七项关键洞察

GraphQL 已成为 API 领域的关键技术，越来越多的组织将其新型 API 结构纳入生态系统。GraphQL 常被视为长期存在的 REST API (Youtube) 的替代方案。与 REST API（或其他传统 API 规范）相比，GraphQL 为 API 消费者（如应用程序开发人员）提供了更高灵活性，带来诸多优势的同时也为 API 开发与交付带来新挑战。

近期我参加了在旧金山举行的 GraphQLConf 2023 大会，全球 GraphQL 专家与用户齐聚一堂探讨该技术的未来。这场首届 GraphQLConf 大会由 GraphQL 基金会组织，IBM 荣幸担任赞助方。基于此次会议的收获，我将重点阐述对未来几年 GraphQL 趋势的七项关键洞察。