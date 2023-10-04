关于 GraphQL 趋势的七项关键洞察

GraphQL 已成为 API 领域的关键技术，越来越多的组织将其新型 API 结构纳入生态系统。GraphQL 常被视为长期存在的 REST API (Youtube) 的替代方案。与 REST API（或其他传统 API 规范）相比，GraphQL 为 API 消费者（如应用程序开发人员）提供了更高灵活性，带来诸多优势的同时也为 API 开发与交付带来新挑战。
近期我参加了在旧金山举行的 GraphQLConf 2023 大会，全球 GraphQL 专家与用户齐聚一堂探讨该技术的未来。这场首届 GraphQLConf 大会由 GraphQL 基金会组织，IBM 荣幸担任赞助方。基于此次会议的收获，我将重点阐述对未来几年 GraphQL 趋势的七项关键洞察。
企业采用 GraphQL 的速度持续加快。 Gartner报告预测，到 2025 年将有超过 50% 的企业在生产环境中使用 GraphQL，较 2021 年的不足 10% 大幅增长。GraphQLConf 大会的研讨显示，这项技术正稳步实现该预测目标。参会演讲者及与会者来自 Pinterest、AWS、Meta、Salesforce、Netflix、Coinbase 和 Atlassian 等知名企业。
与其他 API 规范类似，GraphQL 应搭配 API management 软件才能充分发挥其优势。GraphQL 通常作为连接不同数据源的网关或中间件实施，这意味着 API 性能与安全性依赖于下游数据源。为优化 GraphQL API 性能，应通过查询成本分析实现基于关联数据源的速率限制。GraphQLConf 大会的演讲探讨了可观测性与速率限制如何在 GraphQL 的 API 管理中发挥重要作用。
随着企业开始规模化运行 GraphQL，GraphQL API 安全性变得尤为关键。由于 GraphQL 的结构不同于其他 API 规范，其在安全层面具有特定需求。会议重点探讨了 GraphQL 特有的安全漏洞，如复杂度问题与模式泄露。当然，标准 API 规范面临的安全威胁（如注入攻击和服务器错误）同样会影响 GraphQL API，而 API 管理方案通常能有效缓解这些风险。
构建 GraphQL API 存在两种不同路径：“代码优先”和“模式优先”。每种 GraphQL API 的核心是作为类型系统的模式定义。
新兴的“SDL 优先”（模式定义语言）路径则不再区隔模式与业务逻辑，而是直接在 GraphQL 模式中统一定义两者。我在 GraphQLConf (Youtube) 的演讲中深入探讨了这种声明式的 SDL 优先路径。
长期以来，GraphQL 中的流式数据未受足够重视，但随着 GraphQL 规模化应用的增加，其重要性日益凸显。GraphQL 通过名为“订阅”的操作类型实现实时数据传输，但流式数据具有差异化需求。为此，GraphQL 规范将引入两个新的内置指令，即“@stream”和“@defer”。通过新增这些指令，GraphQL 将能够处理需要增量式数据传输的复杂场景。预计这一进展将使 GraphQL 更好地兼容异步或事件驱动的数据源。
GraphQL 联邦用于整合多个 GraphQL API，使其能够通过单一 API 获取所有数据。这将提升组织内部所有服务的可用性与可发现性。通常联邦要求每个下游服务均为 GraphQL API，但某些 GraphQL 解决方案允许将各类数据源统一整合至单个 GraphQL API。迄今为止，GraphQL 联邦的实施长期依赖供应商特定要求，导致出现多种不同实现方案。
GraphQLConf 大会宣布，IBM 已携手 API 领域的其他领先企业，在 GraphQL 基金会框架下共同制定 GraphQL 联邦的开放规范。
随着人工智能 (AI) 改变开发人员编写代码及与代码交互的方式，这也为 GraphQL 带来了挑战与机遇。例如，在 AI 主导的时代，开发人员将如何构建 GraphQL API？AI 如何帮助发现并预防 GraphQL 的安全漏洞？
在 GraphQLConf 和 IBM TechXchange 大会上，IBM 院士兼首席技术官 Anant Jhingran 阐述了 GraphQL 在 AI 与 API 集成中扮演的角色。IBM® TechXchange 的主题演讲展现了 GraphQL 与 AI 结合的具体形态。
随着越来越多组织不仅尝试使用 GraphQL，更开始大规模实施，其生态体系正在快速发展。IBM 正通过帮助各类规模的组织快速开发生产级 GraphQL API，助力其在 GraphQL 应用道路上稳步前行。
看看为 AI 时代重新构想的 iPaaS 能做什么。凭借适用于所有集成场景的统一混合解决方案以及驱动生产力的智能体式 AI，IBM 在集成领域处于领先地位。
了解 Bonfiglioli 如何部署单一平台来应对所有集成挑战。“它满足了低代码自动化的业务需求，同时确保 IT 拥有完全的透明度和控制力 — 无论我们的数据在哪里或需要流向哪里。” Fabio Zoboli，Bonfiglioli 集成架构师
实现动态可扩展的集成能力，灵活适应不断演进的业务需求。由 AI 驱动、以 API 为核心的自动化技术
通过 IBM 集成解决方案，连接应用程序和系统以快速安全地访问关键数据，从而释放业务潜力。
在 AI 时代，充分发挥混合云的价值
实现动态可扩展的集成能力，灵活适应不断演进的业务需求。由 AI 驱动、以 API 为核心的自动化技术。