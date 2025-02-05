API 用例多种多样，API 设计方法也数不胜数，其中一些协议、架构风格和语言比其他协议、架构风格和语言更适合特定任务或用例。

随着 Web API 使用的增加，它导致了某些协议、风格、标准和语言的开发和使用。这些结构体为用户提供一组参数或 API 规范，定义了可接受的数据类型、命令、语法等。实际上，这些 API 协议促进了标准化信息交换。

常见的协议、架构风格和语言包括：



SOAP（简单对象访问协议）

远程过程调用 (RPC)

WebSocket

REST（表述性状态转移）

GraphQL

为新 API 选择正确的结构是设计过程的一个重要方面。这些协议、架构风格和语言之间并不一定有优劣之分。它们是完成不同任务的不同工具。