拖拽功能 针对简单或复杂的 API 组合件，采用基于表单的拖拽功能，节省开发者的时间并减少错误。在单个 UX 下进行集成测试和排错调试。

集成安全性 借助 IBM API Connect 集成网关所提供的丰富内置功能，保障服务的安全性。为大规模的消费者应用程序、API 和环境提供一致且可管理的安全性。

简化文档 通过内联文档编辑器（Plaintext、Markdown、HTML）和多语言支持，增强 API 的易用性。使用定制元数据，提升 API 的分类和可搜索性。

无缝体验 通过构建版本控制、发布生命周期策略和用户管制，助推工作流程。使用 CLI 或 API Headless Operation简化 DevOps 管道。

API 测试 创建、运行和自动执行 API 测试。从简单的单元测试和排错处理，到完整的端到端测试套件，验证结果的质量和一致性。