主页 中间件 API Connect 创建新的 API
借助 IBM API Connect，您可以轻松构建、标准化和保护新的和现有 API
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使用开放式标准，快速开发 API

使用 IBM API Connect，一键提高生产力。

通过 GUI 或命令行操作，加速您托管的 API 的开发和测试，并实现自动化。在浏览器中开发，或使用本机开发者工具箱和可选的本地测试环境进行开发。借助我们在创建或导入 REST（OpenAPI v2 和 v3）、SOAP (WSDL)、GraphQL 以及 WebSockets API 方面的一流经验，在标准-本机环境下进行操作。
为您提供构建 API 所需的一切功能
拖拽功能

针对简单或复杂的 API 组合件，采用基于表单的拖拽功能，节省开发者的时间并减少错误。在单个 UX 下进行集成测试和排错调试。

 集成安全性

借助 IBM API Connect 集成网关所提供的丰富内置功能，保障服务的安全性。为大规模的消费者应用程序、API 和环境提供一致且可管理的安全性。

 简化文档

通过内联文档编辑器（Plaintext、Markdown、HTML）和多语言支持，增强 API 的易用性。使用定制元数据，提升 API 的分类和可搜索性。

 无缝体验

通过构建版本控制、发布生命周期策略和用户管制，助推工作流程。使用 CLI 或 API Headless Operation简化 DevOps 管道。

 API 测试

创建、运行和自动执行 API 测试。从简单的单元测试和排错处理，到完整的端到端测试套件，验证结果的质量和一致性。

 快速故障诊断

通过交互式调试和跟踪，提高开发者快速检查 API 执行流和响应有效内容的能力。
快速开发新的 API

借助直观的 API 编辑器，快速开发应用程序并加速应用程序的持续演进。

 探索 IBM API Connect 工具箱
GUI 利用直观定义的图形用户界面 (GUI) 创建 API。该界面将明确指导您完成 API 中的选填项和必填项。 了解如何使用 IBM API 工具箱
命令行工具箱 使用 IBM API Connect 开发者工具箱中的命令行工具，实现API 开发和管理各方面的自动化。从管理 REST API 或 CLI 中进行选择，简化您的 DevOps 流程。 学习如何使用命令行工具
代理并调用 Web 服务 使用 IBM API Designer 工具箱中的快速向导，快速创建 OpenAPI 代理、快速调用 WSDL 生成 SOAP 代理、快速调用现有 WSDL 实现 REST 到 SOAP 转换、快速创建 GraphQL 代理和 RESTful 代理。用组合件中的一系列功能对其进行内容的丰富，包括数据映射、组合服务、路由等。 探索 IBM 对 OpenAPI 规格的扩展
安全配置 以声明方式配置安全性，或使用强大的拖拽功能来满足整个 API 资产中的业务需求。 探索管理认证和安全性
自定义 对于高级需求，使用在金融企业和国防部门中被验证的内置的可拖拽的功能，或者使用安全性更强的IBM GatewayScript 定制策略（遵循ECMAScript (JavaScript)规范 ） 了解如何在 IBM API Connect 中定制化预先执行策略
本地测试环境 使用本地测试环境即可在本地计算机上测试 API，无需连接到 IBM API Connect 管理服务器。 了解本地测试环境
验证您的 API 是否按预期工作 通过自动测试生成功能来提高开发者的工作效率，从而构建可靠且优质的 API。创建单位测试、功能测试和集成测试，持续验证您的 API 行为。 通过 IBM API Connect 了解测试功能 测试自动化行为

创建、运行、自动化和安排测试，以验证您的 API 是否按照应有的方式运行。

 查看测试教程 在 API全生命周期中进行测试

使用洞察驱动型测试生成功能，查找 API 调用中未经测试且不明显的固有行为。

 了解洞察驱动型测试生成
开始使用 IBM API Connect

掌握 API 生态系统，同时推动 API 策略的发展。

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