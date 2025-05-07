通过 “集成平台即服务” (iPaaS) 化解数据孤岛、低效工作流与系统限制性问题。利用 iPaaS 解决方案，企业将能够构建和部署集成流程，用于连接公有云和私有云中以及云和本地数据中心之间托管的应用程序和数据。它还能构建、管理、保护应用程序编程接口 (API) 并实现其经济效益，为现代高效的集成方式铺平道路。
利用成百上千个预构建的接口和模板，通过简单的无代码制作体验来构建、保障和管理所有应用程序之间的流程。
通过采用 API 主导的连接策略，获得竞争优势，提高敏捷性和 API 重用性。
在单个平台上为客户、供应商和业务合作伙伴解锁统一可见性，以降低成本并自动化整个企业的 B2B 流程。
利用数字技能统筹和管理人员与系统之间的工作，以最大限度地提高业绩。
IBM 提供统一的能力来满足您所有的集成需求，帮助您的企业构建无缝应用和服务以保持竞争力。
豪华邮轮如何依赖 API 主导的集成
实现数据驱动转型，借助云集成突破业务瓶颈
使用正确的 iPaaS 加速混合集成
智能平台将印度国家银行的客户放在首位
Forrester 总体经济影响研究报告（IBM 委托研究，2024 年 11 月）*根据代表性企业访谈及财务分析显示，综合型企业在三年内累计获得 381 万美元收益，投入成本 138 万美元，净现值(NPV)达 243 万美元，投资回报率(ROI)为 176%。