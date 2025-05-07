通过 “集成平台即服务” (iPaaS) 化解数据孤岛、低效工作流与系统限制性问题。利用 iPaaS 解决方案，企业将能够构建和部署集成流程，用于连接公有云和私有云中以及云和本地数据中心之间托管的应用程序和数据。它还能构建、管理、保护应用程序编程接口 (API) 并实现其经济效益，为现代高效的集成方式铺平道路。