iPaaS 解决方案

借助面向全体用户的集成功能，为所有应用程序和数据提供连接
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解锁无缝集成

通过 “集成平台即服务” (iPaaS) 化解数据孤岛、低效工作流与系统限制性问题。利用 iPaaS 解决方案，企业将能够构建和部署集成流程，用于连接公有云和私有云中以及云和本地数据中心之间托管的应用程序和数据。它还能构建、管理、保护应用程序编程接口 (API) 并实现其经济效益，为现代高效的集成方式铺平道路。 

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加速实现价值的时间

利用成百上千个预构建的接口和模板，通过简单的无代码制作体验来构建、保障和管理所有应用程序之间的流程。
利用 API

通过采用 API 主导的连接策略，获得竞争优势，提高敏捷性和 API 重用性。
更有效地开展工作和交易

在单个平台上为客户、供应商和业务合作伙伴解锁统一可见性，以降低成本并自动化整个企业的 B2B 流程。
共同创建、再利用和简化流程

利用数字技能统筹和管理人员与系统之间的工作，以最大限度地提高业绩。
A still image from the IBM webMethods Hybrid Integration launch video representing the product’s composable architecture and the AI features that help unify app, API and B2B integration, and event automation and MFTs, into a single experience.
webMethods Hybrid Integration 释放混合云环境中的创新潜能  IBM webMethods Hybrid Integration 重塑 AI 时代的集成范式。它弥合了传统系统与下一代集成模式之间的差距，减少集成蔓延，提升生产力，并动态扩展以满足不断变化的业务需求 webMethods Hybrid Integration

解决您的集成挑战

IBM 提供统一的能力来满足您所有的集成需求，帮助您的企业构建无缝应用和服务以保持竞争力。

 了解 iPaaS 的强大功能
API 管理

实现自动化与数字业务的交互。管理 API 生命周期以连接应用程序、数据库和设备。整合分散数据，实现应用程序向云端无缝迁移。
应用集成

快速拓展销售渠道。通过实时订单更新加速数字渠道增长与履约效率。整合数据用于报告分析，快速调整商品与产品线。
B2B 集成

通过预定义 EDI 在分销商、制造商与合作伙伴间无缝连接和交换数据。自助访问入口、采购订单仪表板及目录可视化功能为各方节省时间。
Event Automation

运用事件驱动架构实现规模化敏捷响应。实时检测情境、触发行动、自动化决策，通过高效利用业务事件释放营收潜力。
受管文件传输

在加密监管的云平台上安全传输任意规模的任务关键型文件。简化协作流程、加速业务对接，通过无缝文件交付缩短产品上市时间并快速实现价值。借助无缝文件交付简化交换流程、加速业务接入、缩短产品上市时间并快速实现价值。

IBM webMethods 投资回报率为 176%  

浏览 Forrester Total Economic Impact™ 关于 IBM webMethods 商业价值的研究结果

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更多资源待深入了解 什么是 iPaaS（即集成平台即服务）？ 什么是 B2B 整合？ 什么是 API 管理？ 获取 API 主导连接指南
脚注

Forrester 总体经济影响研究报告（IBM 委托研究，2024 年 11 月）*根据代表性企业访谈及财务分析显示，综合型企业在三年内累计获得 381 万美元收益，投入成本 138 万美元，净现值(NPV)达 243 万美元，投资回报率(ROI)为 176%。

 