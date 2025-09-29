什么是 B2B 集成？

企业到企业 (B2B) 集成是指实现两个或更多组织之间业务流程和沟通的自动化。 通过实现关键业务流程自动化，帮助企业与客户、供应商以及业务合作伙伴更高效地开展合作与贸易。 B2B 集成软件提供了必要的架构，使信息实现数字化，并快速传递到组织的贸易生态系统。
什么是 B2B 集成平台？
B2B 集成平台帮助企业将合作伙伴社区中所有复杂的 B2B 和电子数据交换 (EDI) 流程集成到单个网关中。 平台从源应用收集数据，将数据转换为标准化格式，然后使用相应的传输协议将文档发送给业务合作伙伴。 B2B 集成软件可供本地使用，或者可通过托管云服务访问集成服务。
数字化不断推高合作伙伴与客户的期望值。 企业发现，在数字互联的世界中，缓慢低效、容易出错的手工信息处理方法不可持续。 每个企业都有自己的系统和应用组合，用来与合作伙伴交换文件和消息。 各种不同的技术导致难以沟通。
为了实现增加收入、加速产品上市速度和提高效率等目标，企业需要一个成功的业务网络 - 而这需要现代化的 B2B 集成解决方案。1 借助适当的 B2B 工具，企业可通过数字方式，快速可靠地进行连接和通信。 这有助于加快新产品和服务面市的速度，帮助企业实现参与竞争所需的灵活性与敏捷性。
从不拒绝任何加入请求。 支持高度安全的互联网通信协议，包括 AS2、SFTP、MQ、HTTP、Connect:Direct 等。
包含用于连接到后端系统的适配器，这些系统包括数据库、SAP 以及使用 AWS S3 客户端适配器的云对象存储。
功能强大的多对多转换。 将文档从一种格式转换为另一种格式。
支持数据字段的可视化，并显示文档之间的关系。
在集中式仪表板中提供事件管理、报告和审计，使您能够将实时活动和状态信息传递至系统管理员和合作伙伴。
对静态存储或动态传输的数据进行加密。 强大的证书管理，包括支持现代密码和算法。
对要发送的信息应用业务规则以及图形化业务流程建模，以发现任何错误。
支持更快发送大文件。 功能包括任意大小的文件和消息传输。
利丰集团需要确保其供应链管理解决方案能够顺利扩展，足以处理中国的"双 11"活动期间指数级激增的交易量。 该公司与 IBM Services 合作，测试并调整了其 IBM Sterling B2B Integrator 解决方案，使之每小时最高能够处理 100 万笔交易。
利用这个高度灵活的平台，将合作伙伴社区中的复杂 B2B 和 EDI 流程集成到单一网关中。
帮助自动执行复杂转换，验证不同格式和标准的数据。
利用强大且可靠的数据存储解决方案，满足高可用性操作和冗余需求。
支持将所有基于互联网的文件传输整合到易于扩展、高度安全、永续可用的单一边缘网关中。
在管理和维持现有合作伙伴的同时，减少新合作伙伴加入所需的时间和资源。
使 B2B 交易实现数字化和自动化，简化整个供应链中的协作。