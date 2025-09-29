什么是 B2B 集成？

企业到企业 (B2B) 集成是指实现两个或更多组织之间业务流程和沟通的自动化。 通过实现关键业务流程自动化，帮助企业与客户、供应商以及业务合作伙伴更高效地开展合作与贸易。 B2B 集成软件提供了必要的架构，使信息实现数字化，并快速传递到组织的贸易生态系统。

什么是 B2B 集成平台？

B2B 集成平台帮助企业将合作伙伴社区中所有复杂的 B2B 和电子数据交换 (EDI) 流程集成到单个网关中。 平台从源应用收集数据，将数据转换为标准化格式，然后使用相应的传输协议将文档发送给业务合作伙伴。 B2B 集成软件可供本地使用，或者可通过托管云服务访问集成服务。