IBM Sterling® B2B Integration SaaS 是 IBM Sterling Data Exchange 解决方案组合的其中一部分。它是一个基于云的平台，可助力企业使用 EDI 格式或 API 与客户、供应商、分销商和其他贸易伙伴有效地进行连接和交换数据。它可提供对关键业务文档（如采购订单、发票和发货通知）的实时可见性。自动化的文档处理以及分析和报告工具可帮助企业做出数据驱动型决策。



该平台提供一系列集成选项，从而帮助企业与其现有系统和应用程序进行互联，同时提供一系列安全性和合规性功能，保护数据并确保符合行业要求，同时满足最苛刻的服务级别协议 (SLA) 要求。

为什么选择 IBM Sterling B2B Integration SaaS1

335% 的三年平均投资回报率

41% 的新合作伙伴加入速度提升

51% 的 B2B 交易管理效率提升

了解实际应用：