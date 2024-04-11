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提供基于多企业云的业务网络，可实现 B2B 过渡的简化、自动化和完全数字化，从而通过 API 功能增强 EDI 的能力。（先前为 IBM Sterling Supply Chain Business Network）
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IBM Sterling B2B Integration 插图
可无摩擦连接，具备可扩展性和洞察力

IBM Sterling® B2B Integration SaaS 是 IBM Sterling Data Exchange 解决方案组合的其中一部分。它是一个基于云的平台，可助力企业使用 EDI 格式或 API 与客户、供应商、分销商和其他贸易伙伴有效地进行连接和交换数据。它可提供对关键业务文档（如采购订单、发票和发货通知）的实时可见性。自动化的文档处理以及分析和报告工具可帮助企业做出数据驱动型决策。

该平台提供一系列集成选项，从而帮助企业与其现有系统和应用程序进行互联，同时提供一系列安全性和合规性功能，保护数据并确保符合行业要求，同时满足最苛刻的服务级别协议 (SLA) 要求。

为什么选择 IBM Sterling B2B Integration SaaS1

  • 335% 的三年平均投资回报率
  • 41% 的新合作伙伴加入速度提升
  • 51% 的 B2B 交易管理效率提升

了解实际应用：
B2B 交易的未来是 API 与 EDI 的结合
咨询热线：400-810-1818 转 2392 (工作日: 9:00 - 17:00)

体验 AI 为供应链带来的好处
优势 简化连接

利用我们网络中的 310 多万项业务，让新的客户和合作伙伴快速加入并迅速建立联系。在同一平台上进行 API 和 EDI 连接可极大简化您的 B2B 运营。

 可见性

自然语言 AI 查询可让业务用户查看数据和交易状态。可定制的自动警报允许您的业务通过例外情况进行管理，从而节省时间。

 合作伙伴管理

借助受管服务 (Premium) 选项，IBM 可加入并维护客户与合作伙伴连接，以便您专注于自身业务。

 灵活性

IBM 受管或自助服务选项支持灵活定制该平台，从而尽可能地与可用 IT 资源保持一致。

 弹性

作为 SaaS 产品提供，且内置现代化功能。IBM 可让您随时了解最新的安全保护、可扩展性和可靠性功能。
成功案例 Hendrickson USA

通过新的 B2B API 推动实时交易，这是一种在单个业务网络中轻松连接客户的混合方法。

 Saint Gobain

利用自动化重塑供应链流程。

 Master Lock 公司

通过云端高效、经济的贸易合作伙伴集成，加快全球业务增长。
云迁移是我们选择 IBM 的重要因素，[我们]需要一个可靠的合作伙伴来按时交付成果，并将我们的 EDI 网络整合成为供应链业务网络。 Journey to a simplified IT architecture and supply chain ecosystem. Dana Incorporated 我们的 B2B 交易量不断增加，这是好事，但是如果没有 Sterling Supply Chain Business Network，我们将很难应对。如果继续使用旧系统，我们至少需要两倍的人力才能应对这一增长的局面。 Driving Strategic Value with IBM Sterling Supply Chain Business Network An IDC White Paper Sponsored by IBM 获取报告 我们面临的最大供应链挑战可能是各种标准不断激增，而客户实际并未采用这些标准，很多客户都希望采用他们自己的专有方法。 Driving Strategic Value with IBM Sterling Supply Chain Business Network An IDC White Paper Sponsored by IBM 获取报告
哪个选项适合您？
基础版

使用任意 EDI 格式或 API 与主要客户、分销商或供应商安全地交换 B2B 数据。极具吸引力的新价格可让您从 1 个连接起步，同时还提供可随时进行扩展的对应选项。

 Standard

可满足您贸易伙伴的数据格式和标准要求。标准版提供在云中配置文档映射和转换的功能。

 Premium

由指定的 IBM 项目主管提供受管服务，以便管理您的 B2B 实施、维护您的系统并为持续的贸易合作伙伴连接提供支持。
比较功能和定价
同行评审认可
荣膺 2023 年 G2 夏季电子数据交换 (EDI) 以及 2023 年秋季、中端市场和企业网格报告领导者奖。 阅读 EDI 报告
资源 IBM Sterling Data Exchange 的业务价值

了解安全的客户连接如何通过 MFT、EDI 或 API 集成实现 383% 的投资回报率。

 借助 AI 提高供应链的可见性

Business Transaction Intelligence® 通过快速关联相关文档来简化供应链，从而使业务用户无需求助 IT 即可查明问题。

 可实现供应链弹性的现代 B2B 集成

通过可靠的数字 B2B 网络避免供应链中断。了解 B2B 集成如何提高效率和弹性。

 API 结合 EDI 的战略作用

了解为什么说 B2B 交易的 API-EDI 混合时代已经来临，以及能为何够同时使用这两种技术十分重要。

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相关产品

IBM B2B Integration SaaS 平台是 IBM Sterling Data Exchange 系列产品的一部分。

 受管文件传输

可在企业和贸易合作伙伴网络中的统一文件传输平台上安全、可靠且及时地共享任意类型的文档和文件。

 B2B Integration 软件

专注于伴随数据交换出现的工作流程编排，包括将数据转换为各种 B2B 标准和协议以及进行验证。

采取后续步骤

详细了解 IBM B2B Integration SaaS，以及它如何帮助实现 B2B 过渡的简化、自动化和完全数字化。

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