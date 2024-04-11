IBM Sterling® B2B Integration SaaS 是 IBM Sterling Data Exchange 解决方案组合的其中一部分。它是一个基于云的平台，可助力企业使用 EDI 格式或 API 与客户、供应商、分销商和其他贸易伙伴有效地进行连接和交换数据。它可提供对关键业务文档（如采购订单、发票和发货通知）的实时可见性。自动化的文档处理以及分析和报告工具可帮助企业做出数据驱动型决策。
该平台提供一系列集成选项，从而帮助企业与其现有系统和应用程序进行互联，同时提供一系列安全性和合规性功能，保护数据并确保符合行业要求，同时满足最苛刻的服务级别协议 (SLA) 要求。
为什么选择 IBM Sterling B2B Integration SaaS1
了解实际应用：
体验 AI 为供应链带来的好处
利用我们网络中的 310 多万项业务，让新的客户和合作伙伴快速加入并迅速建立联系。在同一平台上进行 API 和 EDI 连接可极大简化您的 B2B 运营。
自然语言 AI 查询可让业务用户查看数据和交易状态。可定制的自动警报允许您的业务通过例外情况进行管理，从而节省时间。
借助受管服务 (Premium) 选项，IBM 可加入并维护客户与合作伙伴连接，以便您专注于自身业务。
IBM 受管或自助服务选项支持灵活定制该平台，从而尽可能地与可用 IT 资源保持一致。
作为 SaaS 产品提供，且内置现代化功能。IBM 可让您随时了解最新的安全保护、可扩展性和可靠性功能。
通过新的 B2B API 推动实时交易，这是一种在单个业务网络中轻松连接客户的混合方法。
利用自动化重塑供应链流程。
通过云端高效、经济的贸易合作伙伴集成，加快全球业务增长。
使用任意 EDI 格式或 API 与主要客户、分销商或供应商安全地交换 B2B 数据。极具吸引力的新价格可让您从 1 个连接起步，同时还提供可随时进行扩展的对应选项。
可满足您贸易伙伴的数据格式和标准要求。标准版提供在云中配置文档映射和转换的功能。
由指定的 IBM 项目主管提供受管服务，以便管理您的 B2B 实施、维护您的系统并为持续的贸易合作伙伴连接提供支持。
了解安全的客户连接如何通过 MFT、EDI 或 API 集成实现 383% 的投资回报率。
Business Transaction Intelligence® 通过快速关联相关文档来简化供应链，从而使业务用户无需求助 IT 即可查明问题。
通过可靠的数字 B2B 网络避免供应链中断。了解 B2B 集成如何提高效率和弹性。
了解为什么说 B2B 交易的 API-EDI 混合时代已经来临，以及能为何够同时使用这两种技术十分重要。
IBM B2B Integration SaaS 平台是 IBM Sterling Data Exchange 系列产品的一部分。
可在企业和贸易合作伙伴网络中的统一文件传输平台上安全、可靠且及时地共享任意类型的文档和文件。
专注于伴随数据交换出现的工作流程编排，包括将数据转换为各种 B2B 标准和协议以及进行验证。