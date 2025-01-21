深入了解 IBM Sterling B2B Integration SaaS
深入了解 IBM Sterling B2B Integration Suite
深入了解 IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network
深入了解 IBM webMethods B2B
选择合适的 EDI 解决方案提供商对于强有力的 B2B 整合战略至关重要。IBM EDI 解决方案支持所有主要的 EDI 标准并提供无缝的任意数据转换。
通过可靠的 EDI 交易处理解放 IT 人员，简化业务流程，从而提高工作效率。这样可以降低停机造成的影响，从而减少员工的时间损失。1
缩短新贸易伙伴的加入时间和实现价值的时间，提前 1.5 周实现全面参与。根据业务速度扩展 B2B 活动。1
提高上下游合作伙伴的客户满意度评级。更快的订单处理速度有助于提高用户留存和收入。1
文件传送速度提高一倍。鉴于时间紧迫，速度可以带来成倍的积极业务成果。1
IBM 提供可靠的现代 B2B 集成软件解决方案，这类方案专为满足严苛工作负载而打造，具有 EDI 和 B2B API 业务文档路由和转换功能，可实现任意数据交换。
携手 IBM，企业可以通过各种 API 扩展 B2B 集成能力，满足新兴客户要求和实时交易处理需求。
利用 EDI 和 API 实现 B2B 集成
IBM EDI 和 B2B API 解决方案适合任何 IT 战略，提供本地软件、容器化混合云选项以及可自行管理、由 IT 合作伙伴管理或由 IBM 管理的 SaaS 模型。超过 66% 的供应链交易由 EDI 解决方案提供支持，因此选择可靠、可扩展、可延伸的平台对于解决集成挑战至关重要。
通过 API 集成实现 EDI 现代化
在同一系统内利用 API 功能增强 EDI 集成功能，有助于降低风险并抓住新机遇。统一的混合解决方案结合 EDI 服务和 API 功能的强大力量，可以避免复杂性并为企业及其贸易伙伴构建供应链弹性。
1 IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange Solutions（ibm.com 外部链接），Simon Ellis，Mathew Marden Publisher，2023 年 9 月。