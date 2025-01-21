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电子数据交换 (EDI) 和 B2B API 解决方案

实现与客户、供应商和贸易伙伴的 B2B 集成

利用 IBM 市场领先的 SaaS 解决方案简化和优化 EDI 和 B2B API 交易，实现安全、可靠、无缝的 B2B 数据交换。

深入了解 IBM Sterling B2B Integration SaaS

利用成熟可靠的 EDI 软件确保 B2B 集成的安全性，该软件专为支持本地或混合云容器化软件部署而打造。

深入了解 IBM Sterling B2B Integration Suite

利用我们高度可靠的 VAN 加快并简化新客户、供应商或其他贸易伙伴的加入流程。

深入了解 IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network
在能够集成 MFT、应用程序和事件的高效 iPaaS 基础设施内加强任务关键型 EDI 和 API 数据交换。
新兴型

深入了解 IBM webMethods B2B

利用 EDI 和 API 实现 B2B 集成

选择合适的 EDI 解决方案提供商对于强有力的 B2B 整合战略至关重要。IBM EDI 解决方案支持所有主要的 EDI 标准并提供无缝的任意数据转换。

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59% 减少计划外停机

通过可靠的 EDI 交易处理解放 IT 人员，简化业务流程，从而提高工作效率。这样可以降低停机造成的影响，从而减少员工的时间损失。1

 将加入新客户和合作伙伴的速度提高 加快合作伙伴进场

缩短新贸易伙伴的加入时间和实现价值的时间，提前 1.5 周实现全面参与。根据业务速度扩展 B2B 活动。1

 腾出 49% 的 提高客户满意度

提高上下游合作伙伴的客户满意度评级。更快的订单处理速度有助于提高用户留存和收入。1

 48% 加快文档交付

文件传送速度提高一倍。鉴于时间紧迫，速度可以带来成倍的积极业务成果。1

满足 EDI 需求的完整解决方案

IBM 提供可靠的现代 B2B 集成软件解决方案，这类方案专为满足严苛工作负载而打造，具有 EDI 和 B2B API 业务文档路由和转换功能，可实现任意数据交换。

 阅读博客：B2B API 和 EDI 相结合
Two business partners working together at warehouse for online seller business.
IBM Sterling B2B Integration SaaS
基于云的领先 B2B 集成平台，旨在简化 EDI 和 B2B API 交易。灵活的部署选项包括自配置、合作伙伴配置或 IBM 管理的配置，并辅以 IBM 业界领先的 VAN 和高级集成功能。
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IBM Sterling B2B Integration Suite
这一领先的 B2B Integration Suite 提供混合云软件，可实现本地或云端无缝部署。它包含的四个可定制软件组件可以优化您与客户、供应商、分销商和其他贸易伙伴的任务关键型 EDI 互动。
White Vans in Stock
IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network
这一行业领先的业务网络可自动连接和路由 B2B EDI 交易。它是对 IBM Sterling B2B Integration Suite、第三方 EDI 软件或内部 EDI 映射软件的补充，并且包含在 IBM Sterling B2B Integration SaaS 中。
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IBM webMethods B2B
这种可靠的 EDI 和 B2B API 数据交换解决方案是集成平台即服务 (iPaaS) 的一部分。它不仅可以实现 B2B EDI 交易与 API 的一致集成，还可以实现应用集成、托管文件传输 (MFT) 和事件管理。

连接数据以实现统一协作

携手 IBM，企业可以通过各种 API 扩展 B2B 集成能力，满足新兴客户要求和实时交易处理需求。

 阅读博客：API EDI 与 API 相结合
利用 EDI 和 API 实现 B2B 集成 通过 API 集成实现 EDI 现代化

实际成功案例

了解 Formica 如何利用改进的 EDI 平台将 B2B 交易量提高近 40%。

了解 Li & Fung 如何利用 EDI 实现工作流程标准化，每小时处理 150 万笔交易。

了解 Saint-Gobain 如何通过 EDI 流程实现手动数据录入自动化，从而将每条生产线的订单成本节约 92%。

采取后续步骤

预约 EDI 专家咨询，了解如何使用 EDI 系统优化业务网络。深入了解融资方案，了解如何通过灵活的付款计划分期付款。

IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange Solutions（ibm.com 外部链接），Simon Ellis，Mathew Marden Publisher，2023 年 9 月。