该公司需要降低成本、提高运营效率并简化手动流程。为此，它需要一个自动化解决方案。客户服务代表 (CSR) 被手动订单输入流程所拖累，对装货单、货运跟踪和发票的请求纷至沓来。

该公司还希望更快地为客户提供服务，通过提供配套的供应商产品来简化订购流程，提高大客户的订购效率，并部署电子数据交换 (EDI) 解决方案，以提供竞争优势，吸引更多客户和供应商。

Saint-Gobain 还希望该解决方案安全且基于云。

Shelby 说，在晋升到电子商务职位之前，他是 Saint-Gobain 的客户服务代表。他指出，他必须通过电话手动接受订单、输入订单并接听电话以提供跟踪信息或处理提供发票等客户文件的请求。他认为这一过程效率低、速度慢。正是他的亲身经历促使他需要找到一种更有效的 EDI 解决方案。