员工和贸易伙伴经常向 Formica Group 应用程序开发经理 Phil Catlin 提出有关新的电子数据交换 (EDI) 实施和现有连接的问题。他们通过公司服务台、电子邮件和电话联系到了他。
“他们人多，只有我一个人。当他们都开始打电话时，我手机上的分机不够用，” 他回忆说。
原因何在？Formica Group 最初成功地将其 B2B 交易管理外包给了一家信息管理解决方案供应商，该供应商随后被另一家供应商收购。新供应商的服务质量明显下降，使 Catlin 得不到主动、可靠的支持。相反，他花了过多的时间跟进业务用户的系统协助请求。
该公司的下游贸易网络包括各大洲的制造商、分销商和主要家居装修零售商。随着 1913 年高压层压板的发明，业务网络不断扩大。一个多世纪以来，该公司通过铺面创新和收购不断发展壮大。如今，Formica Group 为住宅和商业空间设计、制造和分销多种铺面材料，包括高压层压板、实心铺面板和装饰墙板。
Catlin 在公司位于俄亥俄州辛辛那提的美国总部负责监管 Formica Group 的全球电子商务和 EDI 系统。由于供应商的服务不佳，他很难维持敏捷、快速反应和具有成本效益的供应链运营。
企业对企业 (B2B) 交易量每天增长 ~40%
将新贸易伙伴的加入流程时间从长达 8 个月缩短到不到 2 周
每当合作伙伴联系 Formica Group 提出疑问或疑虑时，非技术业务部门 (LOB) 团队（例如应收账款和客户服务部门）都无法自行快速检索相关文档。相反，他们转而让 Catlin 去追踪他们。
也许最重要的是，合作伙伴无法快速加入系统。“我们有几次上机实施工作严重延误。我说的是拖延八个月或更长时间的项目，” 他说。“由于我们的外包供应商不能及时与客户取得联系，我们实际上失去了销售额。”
此外，供应商停止了对解决方案的改进，因为该解决方案缺乏 AI 驱动的搜索和其他功能。该解决方案也无法充分支持复杂的国际贸易物流。
“这次收购给我们留下了一个落后的产品，”Catlin 评论道。
随着整个组织的挫败感不断增加，Catlin 发出了征求建议书，以了解其他供应商的供应链网络解决方案。“令我感到高兴和惊讶的是，IBM 的产品非常具有竞争力，比我们以前的供应商提供的在线工具更简洁、更易于浏览。即使是不懂技术的商务人士也可以使用并从中受益，” Catlin 说。
“IBM 还带来了全球影响力，”他补充道。“这对我们来说非常重要。”
Formica Group 选择了 IBM Sterling® Supply Chain Business Network Premium 托管服务，该服务提供跨交易网络的高度安全、基于云的连接以及个性化支持。该产品包括 Business Transaction Intelligence 功能，可为业务用户提供实时洞察分析、更深入的可见性和差异警报。通过利用 AI，他们的业务可以促进更快、更好的决策，帮助减轻供应链中断。
在合同签订后的六个月内，Formica Group 开始使用这项服务。Catlin 与 IBM 合作，支持 80 多种数据格式，并整合在 Formica Group 私有云基础设施上运行的 ERP 和其他后端系统。
“我们拥有一支来自 IBM 的优秀实施团队；我对于他们真的是赞不绝口。您能如实地说有多少项目是按时、按预算和按原定范围完成的？而且我们在不中断业务的情况下完成了这项工作，”Catlin 说道。
借助供应链业务网络高级服务，IBM 项目主管就可以协调通信、绘图、测试和其他供应链业务网络团队的工作，这些团队都参与引入新的 B2B 合作伙伴，从而使 Catlin 免于对全球加入流程集成进行微观管理。他和他的同事也有更多时间更好地为现有合作伙伴服务，并与新合作伙伴建立关系。他还计划利用 IBM 的全球可扩展性和支持，将 Formica Group 的全球供应商整合到系统中。
此外，借助业务交易智能功能，Formica Group 的业务用户可以访问一个用户友好型自助服务门户，查看从订单到交付整个生命周期的 B2B 交易。“他们非常高兴可以使用自然语言搜索，并能真正找到所需的信息，”Catlin 评论道。
凭借更高的网络可视性，应收账款、客户服务和其他 LOB 团队之间以及与贸易合作伙伴之间的合作也能更加顺畅。“例如，如果客户打电话询问其采购订单的状态，销售代表可以登录门户网站，查看订单是否已到达，如果已到达，则传输的时间和位置，”Catlin 解释道。“这在以前是不可能的，而现在则是家常便饭。”
通过使用 IBM Sterling™ 解决方案，Formica Group 将新合作伙伴的加入流程时间从长达八个月缩短到不到两周，具体取决于所涉及的复杂性。鉴于这些和其他新的效率，Catlin 在 IBM Sterling 解决方案上线后七个月内就在公司网络中增加了六个新合作伙伴。他正准备再增加六个。
该公司还可以更快地处理 EDI 交易并减少错误，帮助确保按时交货，提高合作伙伴的满意度。在不需要新员工的情况下，该公司的日交易量增加了近 40%，从 1800 份文档增加到 2500 份文档，而且这一数字还在继续增长。与此同时，服务电话和内部服务台单数量也有所减少。
此外，Formica Group 可在两年内实现投资回报，并在五年内节省 63% 的支持成本。这是公司可以再投资于业务的资金。“转向 IBM 确实是理所当然的事情；这确实是我们做出的最容易的决定之一，”Catlin 说。
最后，通过与 IBM 合作，Catlin 可以从平台的持续创新中受益。他说：“我的核心产品得到了支持，而且还在不断加强和发展，并得到了我们管理层的认可，这让我感觉很好。”“我相信，随着技术的进步，我们也能与时俱进。”
Formica Group （链接位于 ibm.com 以外） 是为全球商业和住宅客户提供品牌化、设计化铺面解决方案的领先供应商。该企业注重质量、服务和创新，力求让所有人都能获得其产品。Formica Group 隶属于荷兰工业控股公司 Broadview Holding，拥有约 3300 名员工。
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2021 年 5 月在美国制作。
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