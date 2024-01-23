“他们人多，只有我一个人。当他们都开始打电话时，我手机上的分机不够用，” 他回忆说。

原因何在？Formica Group 最初成功地将其 B2B 交易管理外包给了一家信息管理解决方案供应商，该供应商随后被另一家供应商收购。新供应商的服务质量明显下降，使 Catlin 得不到主动、可靠的支持。相反，他花了过多的时间跟进业务用户的系统协助请求。

该公司的下游贸易网络包括各大洲的制造商、分销商和主要家居装修零售商。随着 1913 年高压层压板的发明，业务网络不断扩大。一个多世纪以来，该公司通过铺面创新和收购不断发展壮大。如今，Formica Group 为住宅和商业空间设计、制造和分销多种铺面材料，包括高压层压板、实心铺面板和装饰墙板。

Catlin 在公司位于俄亥俄州辛辛那提的美国总部负责监管 Formica Group 的全球电子商务和 EDI 系统。由于供应商的服务不佳，他很难维持敏捷、快速反应和具有成本效益的供应链运营。