API 赋能 EDI，增强供应链

“转型”是 2020 年的关键词。随之而来的是 180 度大转变的影响——朝着截然不同的方向前进，将曾经为我们提供良好支撑的熟悉事物抛在身后。似乎就在一夜之间：

商店转型为配送中心，顾客可以选择路边提货或送货上门。

课堂体验被在线学习所取代。

办公室工作变成了数小时的线上会议和聊天签到。

虚拟品酒会、音乐会和晚宴都是我们新的娱乐方式。

供应链也受到了影响。部分企业需求激增，而另一些企业则遭遇严重下滑。在幕后运行的 B2B 基础设施必须适应快速变化的工作量，而敏捷性成为实现弹性的关键。虽然 85% 的供应链交易仍然通过 EDI 进行管理，并且这是一项至关重要的技术，但企业需要与合作伙伴采用更灵活的交易方式，以帮助增强供应链的弹性。

为了继续实现无缝的 B2B 交易以及与合作伙伴和客户的整合，从而使供应链不断向前发展，转型显然不是解决之道，增强才是。我指的是利用应用程序编程接口 (API) 功能来增强 EDI 集成功能，从而降低风险 并 抓住新机遇。数十年来，EDI 促进了顺畅的商业活动，帮助消除了人工纸质流程，并通过自动化实现了显著且持久的广泛供应链效率。API 已成为实现 B2B 交易的另一种方式，这种方式非常适合某些情境。

API 可以直接连接到应用程序，而不是文件传输服务器。使用 API 直接连接到 ERP 等事务系统，可以简化数据传输路径，因为省去了中间的文件传输服务器和相关流程。API 驱动的交易也需要更少的资源（存储空间、内存、计算能力）来管理数据交换，可以使用各种加密和身份验证机制来确保安全性，并且执行速度更快，更接近实时。最后，API 在几乎所有 IT 现代化项目中都占有重要地位，对于每个企业来说，这都是一个永无止境的过程。

当您使用 API 审查 B2B 集成策略以增强供应链弹性时，需要了解以下三件事：