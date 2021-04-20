API 赋能 EDI，增强供应链

“转型”是 2020 年的关键词。随之而来的是 180 度大转变的影响——朝着截然不同的方向前进，将曾经为我们提供良好支撑的熟悉事物抛在身后。似乎就在一夜之间：
供应链也受到了影响。部分企业需求激增，而另一些企业则遭遇严重下滑。在幕后运行的 B2B 基础设施必须适应快速变化的工作量，而敏捷性成为实现弹性的关键。虽然 85% 的供应链交易仍然通过 EDI 进行管理，并且这是一项至关重要的技术，但企业需要与合作伙伴采用更灵活的交易方式，以帮助增强供应链的弹性。
为了继续实现无缝的 B2B 交易以及与合作伙伴和客户的整合，从而使供应链不断向前发展，转型显然不是解决之道，增强才是。我指的是利用应用程序编程接口 (API) 功能来增强 EDI 集成功能，从而降低风险并抓住新机遇。数十年来，EDI 促进了顺畅的商业活动，帮助消除了人工纸质流程，并通过自动化实现了显著且持久的广泛供应链效率。API 已成为实现 B2B 交易的另一种方式，这种方式非常适合某些情境。
API 可以直接连接到应用程序，而不是文件传输服务器。使用 API 直接连接到 ERP 等事务系统，可以简化数据传输路径，因为省去了中间的文件传输服务器和相关流程。API 驱动的交易也需要更少的资源（存储空间、内存、计算能力）来管理数据交换，可以使用各种加密和身份验证机制来确保安全性，并且执行速度更快，更接近实时。最后，API 在几乎所有 IT 现代化项目中都占有重要地位，对于每个企业来说，这都是一个永无止境的过程。
当您使用 API 审查 B2B 集成策略以增强供应链弹性时，需要了解以下三件事：
Gartner 预计，到 2023 年，50% 的交易将通过 API 进行。这意味着所有交易的 50% 仍将由 EDI 提供支持。在许多行业和供应链网络中，一套核心的 EDI 事务类型已被广泛采用来支持任务关键型业务流程。企业需要同时支持两者，否则就有可能错失推动收入、增长和差异化竞争的重要机遇。
幸运的是，您可以通过在现有的 EDI 集成中添加 API 功能来发展 B2B 集成策略，因此您无需选择或投资单独的基础设施来使用 API。混合型解决方案使您能够充分利用运行情况良好的现有资源，在此基础上满足所有业务需求，并利用新兴数据源的可用性。可在本地处理 EDI 并可扩展以包含 API 连接的 B2B 集成骨干系统提供了一种高效、有效且可优化与所有贸易伙伴协作的一体化方法。
混合型方式的优势在于可以根据具体情况使用最佳的 B2B 技术。对于因成本或复杂性而未注册 EDI 的合作伙伴来说，API 提供了另一种交易方式。EDI 非常适合批量处理财务文件等任务关键型事务，而当您需要直接连接到事务系统或实现实时数据交换时，API 就能很好地发挥作用。例如，货运承运商需要实时掌握货运状态和装载响应，以保持竞争力。几秒钟就能决定成败，尤其在物流市场中，谁先点击谁就赢得商机。
与此同时，随着新的政府法规和行业举措的出现，EDI 格式也在不断发展，以支持任务关键型事务的新标准。在这些情况下，安全可靠的 B2B 数据交换只能通过 EDI 事务类型及其他 B2B 协议和格式来实现。集成到后端系统就是混合匹配场景的一个示例。不同的后端系统具有不同的集成要求，因此企业需要同时支持 EDI 和 API 集成的选项。
在过去一年里，我们目睹了前所未有的企业成败格局——能否即时响应不断变化的业务需求、市场动态及合作伙伴需求，成为决定成败的关键。统一的 API 和 EDI 事务平台可解锁您所需的灵活性。
灵活引入新的合作伙伴，或快速响应现有贸易合作伙伴的新需求。根据合作伙伴的资源和需求，API 为新合作伙伴提供了一种更简单快捷的连接方式。但是，自助式注册流程也使得 EDI 数据交换的设置变得更加轻松快捷。为了进一步降低需要稀缺专业技能才能掌握的 EDI 的复杂性，由数十年 EDI 专业知识提供支持的托管服务产品可以为您将数据转换成适当的格式，同时满足您所有的 API 需求。
通过将 API 和 EDI 集成至一个平台，您可以通过一个仪表板查看所有客户、合作伙伴或供应商的交易。您可以筛选出失败文档等类别，并深入了解技术细节。新增的自然语言搜索和对话功能使用户能够提出问题，例如“显示采购订单的状态”，并获取所有相关文件。任何用户都可以查找交易状态并快速回复客户咨询，而无需 IT 部门参与。
B2B 集成策略可能很复杂，加倍投资或牺牲性能可能会带来不必要的风险。结合了 EDI 和 API 功能的统一平台消除了复杂性，并使供应链对企业及其贸易伙伴有意义。
