EDI 代表电子数据交换，是公司之间以标准格式交流业务文档的一种方式。简而言之，EDI 是一种标准电子格式，可取代采购订单或发票等纸质文档。
在电子数据交换 (EDI) 事务中，信息从一个组织中的计算机应用程序直接传输到另一个组织中的计算机应用程序。电子数据交换 (EDI) 标准定义了文档格式的信息的位置和顺序。使用纸质文档或其他传统方法可能需要数小时、数天甚至数周，而现在借助这种自动化功能，分享数据更快、更容易。
如今，很多行业使用电子数据交换 (EDI) 集成来分享各类文档，从采购订单到发票、从询价到贷款申请，等等。在大多数情况下，这些组织是贸易伙伴，作为供应链和企业对企业 (B2B) 网络的一部分频繁交换商品和服务。
EDI 消息标准定义了所有 EDI 事务。制定适当的治理流程以确保数据质量至关重要。当信息丢失或放错位置时，EDI 文档可能无法正确处理。
标准是电子数据交换 (EDI) 对话的基础。¹有多家组织定义了 EDI 消息标准，包括 ODETTE、TRADACOMS、GS1、Peppol 和公认标准委员会 X12 (ASC X12)。
通常，电子数据交换 (EDI) 传输有两种基本类型：
EDI 互联网传输协议包括 Secure File Transfer 协议 (SFTP)、适用性声明 2 或 AS2、基于 HTTPS 的协议、简单对象访问协议 (SOAP) 等。EDI 数据元素包括发送者 ID 和接收者 ID 等项目。数据段将两个或更多相关元素结合起来，赋予它们更大的意义。例如，FNAME 和 LNAME 可以组合形成 CUSTOMERNAME。数据封包将不同类型的数据组织在一起，同时标明发送者和接收者的地址信息。EDI 文档流或消息流描述为了执行业务流程或交易，EDI 消息到各种入站和出站地址和部门的移动。²
可扩展标记语言 (XML) 或 JavaScript 对象表示法 (JSON) 等元语言是对 EDI 的补充，而不是替代后者。公司必须做好准备，处理日益增多的文件格式和传输选项。一家全球制造商经常与近 2,000 家合作伙伴交换大约 55 种类型的文档。
“在我们开始使用 IBM® Supply Chain Business Network 之前，我们有多达 20% 的 B2B 交易会产生错误。我们现在的错误率降低了。例如，我们过去在转账订单方面存在问题，原因是客户会提交错误的代码，这给我们的客户服务团队带来了很大的困扰。现在，由于以前人工完成的工作全都实现了自动化，错误情况减少了 80%。”看看其他 EDI 经理向 IDC 分享他们如何利用 IBM Sterling Supply Chain Business Network 提升战略价值。
EDI 对于 B2B 流程至关重要，一直都是企业（无论大小）之间交换文档和交易的首选方式。
EDI 技术通过自动化和 B2B 集成提供五项关键业务优势：
对于大型组织而言，EDI 能统一所有贸易伙伴的标准，带来持续稳定的效益。对于中小组织而言，采用 EDI 意味着能更紧密地融入到那些财力雄厚、影响力大的大型企业供应链中。
对于某些企业来说，EDI 可能难以实施。原因之一是需要跟上不断变化的政府法规、标准和更新。电子数据交换 (EDI) 本身也很复杂，因为它需要适应全球业务需求的复杂性。例如，B2B 网络中的每个贸易伙伴都可以提出单独的要求。由于格式要求特殊，许多组织选择将 EDI 解决方案外包。
无论是内部自行实施还是外包，都需要一些基本条件、能力和资源才能有效实施 EDI。除了文档类型协议、安全传输方法和必要的硬件和软件等因素外，高效 EDI 实施还应考虑：
此类转换软件将名称、地址、货币金额、零件编号和数量等字段从业务应用程序格式映射为标准化文档格式，反之亦然。
此类功能允许发送者和接收者封装和拆封交易，从而支持大批量 EDI 消息处理。然后，贸易伙伴的多个业务部门或区域可以对这些交易进行分组或拆分。
消息解封后，需要路由机制对不同组的消息进行分类，并将它们传递到适当的目标。可能还需要将消息转换为适合其目的地的正确格式。
TPA 阐明条款和条件，确定业务文档标准，并定义贸易伙伴之间的通信和业务规则。
考虑以下场景：有一批货物在运输过程中损坏了，收货方为了申请退款，提交了一份 EDI 214 文件，即“承运商货物运输状态消息”。货物中的材料无法使用或无法销售。由于退款问题，很可能会产生争议。
在未来供应链中，EDI 将提供核心文档交换功能，以支持物联网 (IoT)、区块链和人工智能 (AI) 等创新³。未来的 EDI 将使用：
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1 "Electronic data interchanges," Wikipedia
2 "EDI and B2B basics," Sriniedibasics, 20 Aug 2011
3 "The future of EDI: An IBM point-of-view" IBM Watson Supply Chain, Oct 2018