在电子数据交换 (EDI) 事务中，信息从一个组织中的计算机应用程序直接传输到另一个组织中的计算机应用程序。电子数据交换 (EDI) 标准定义了文档格式的信息的位置和顺序。使用纸质文档或其他传统方法可能需要数小时、数天甚至数周，而现在借助这种自动化功能，分享数据更快、更容易。

如今，很多行业使用电子数据交换 (EDI) 集成来分享各类文档，从采购订单到发票、从询价到贷款申请，等等。在大多数情况下，这些组织是贸易伙伴，作为供应链和企业对企业 (B2B) 网络的一部分频繁交换商品和服务。