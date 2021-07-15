什么是托管文件传输 (MFT)？

托管文件传输 (MFT) 是一种技术平台，可让企业在企业内外的系统和人员之间可靠地交换电子数据，既安全又符合适用法规。

MFT 是一种更可靠、更高效的安全数据和文件传输方法，其发展速度和性能已超越文件传输协议 (FTP)、超文本传输协议 (HTTP)、安全文件传输协议 (SFTP) 等方法。

各组织越来越依赖 MFT 来支持其业务需求和目标，而 FTP 却无法做到这一点。FTP 带来了许多挑战，如数据安全漏洞、发生问题时缺乏可见性、故障后无法及时手动恢复，以及因性能不佳而产生的昂贵的 SLA 费用。
托管文件传输的优势

公司日常运营离不开电子文件数据的交换。如果没有 MFT 软件，非结构化数据（包括报告、合同、项目数据、客户和员工信息等）可能存在被篡改和丢失的风险。在内部系统和外部合作伙伴之间安全高效地传输文件，并保留审计跟踪，对于组织的成功至关重要。

推动企业转向 MFT 的因素有几个：

  • 数据安全：备受瞩目的数据泄露和传输失败会严重影响公司的底线和声誉。MFT 提供先发制人的安全策略，通过实时监控和验证安全策略以及控制措施来保护传输中或静止的数据。
  • 数据增长：数据无处不在，企业面临的文件比过去更大、更多。共享文件的用户数量不断增加，终端和设备的数量也在增加。随着文件越来越大，在全球范围内移动文件的时间也越来越长。MFT 为企业内外的文件移动带来了可靠的自动化管理，并能加快全球范围内的大数据移动。
  • 监管合规：立法和行业要求，如《支付卡行业数据安全标准》(PCI DSS)、《健康保险流通和责任法案》(HIPAA)、《巴塞尔协议 II》、《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX) 等，通常都有严格的数据安全标准。使用正确配置的 MFT 系统对敏感数据进行加密、传输、监控和存储，可帮助企业满足安全要求。
  • 技术大趋势：随着变革性技术的采用，文件传输变得更加复杂。大数据、云应用、人工智能、数据分析和物联网 (IoT) 的发展对文件传输的速度和容量提出了更高的要求。MFT 提供先进的功能，支持多种平台、移动设备、应用程序和其他现有 IT 基础设施。

  • 可见性：公司需要预见各种风险因素以减轻损失。对文件移动的操作可见性有助于主动解决问题，例如避免传输失败和更好地遵守 SLA 承诺。
 
有效管理文件传输的主要功能
安全性

对内部和外部数据传输进行加密，无论数据是在传输中还是存储状态。通过安全文件传输，并结合会话中断和协议检查等高级功能，可以最大限度地在多个层面保护敏感数据。
简化文件传输

在一系列文件传输活动中提供及时、灵活的数据传输，并支持多种文件类型，包括多媒体、PDF、电子邮件、XML、EDI 等。
完全可见性

提供近乎实时的 360 度视图。公司可看到谁在传输文件、他们共享了什么以及通过系统的传输量。延迟和传输失败等潜在问题会在影响下游业务流程或错过 SLA 之前显现出来。
合规标准

提供强大的加密功能，帮助企业避免因违反合规要求而遭受高额罚款。支持全面的审计跟踪，确保符合监管规定。
