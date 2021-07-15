MFT 是一种更可靠、更高效的安全数据和文件传输方法，其发展速度和性能已超越文件传输协议 (FTP)、超文本传输协议 (HTTP)、安全文件传输协议 (SFTP) 等方法。

各组织越来越依赖 MFT 来支持其业务需求和目标，而 FTP 却无法做到这一点。FTP 带来了许多挑战，如数据安全漏洞、发生问题时缺乏可见性、故障后无法及时手动恢复，以及因性能不佳而产生的昂贵的 SLA 费用。