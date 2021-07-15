托管文件传输 (MFT) 是一种技术平台，可让企业在企业内外的系统和人员之间可靠地交换电子数据，既安全又符合适用法规。
MFT 是一种更可靠、更高效的安全数据和文件传输方法，其发展速度和性能已超越文件传输协议 (FTP)、超文本传输协议 (HTTP)、安全文件传输协议 (SFTP) 等方法。
各组织越来越依赖 MFT 来支持其业务需求和目标，而 FTP 却无法做到这一点。FTP 带来了许多挑战，如数据安全漏洞、发生问题时缺乏可见性、故障后无法及时手动恢复，以及因性能不佳而产生的昂贵的 SLA 费用。
公司日常运营离不开电子文件数据的交换。如果没有 MFT 软件，非结构化数据（包括报告、合同、项目数据、客户和员工信息等）可能存在被篡改和丢失的风险。在内部系统和外部合作伙伴之间安全高效地传输文件，并保留审计跟踪，对于组织的成功至关重要。
推动企业转向 MFT 的因素有几个：
对内部和外部数据传输进行加密，无论数据是在传输中还是存储状态。通过安全文件传输，并结合会话中断和协议检查等高级功能，可以最大限度地在多个层面保护敏感数据。
在一系列文件传输活动中提供及时、灵活的数据传输，并支持多种文件类型，包括多媒体、PDF、电子邮件、XML、EDI 等。
提供近乎实时的 360 度视图。公司可看到谁在传输文件、他们共享了什么以及通过系统的传输量。延迟和传输失败等潜在问题会在影响下游业务流程或错过 SLA 之前显现出来。
提供强大的加密功能，帮助企业避免因违反合规要求而遭受高额罚款。支持全面的审计跟踪，确保符合监管规定。
在企业内部和合作伙伴网络之间安全地共享和跟踪任务关键型信息的移动。
使用云端集成解决方案，在面向服务的平台上汇集 B2B、应用支持和 MFT。
利用 IBM Aspera 的专利 FASP 技术，更快地安全传输数据。
IBM Sterling B2B Integration SaaS 基于云的平台，可帮助企业与客户、供应商和分销商高效连接和交换数据，从而实现 B2B 交易的数字化和自动化，并简化整个供应链的协作。