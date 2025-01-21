文件传输是企业与客户和合作伙伴开展互动的一个必要组成部分。该市场正从传统协议（如 FTP、HTTP 和 SFTP）转向现代化、受治理的解决方案（如 IBM 托管文件传输），而这些解决方案可提高传输可靠性、安全性和快捷性。