平均 55% 的系统集成依赖成功的文件传输1。基于文件的数据移动是业务和企业的生命线。随着文件数量和规模的逐年增长，客户和供应商需求将空前推动更复杂的网络和网络安全威胁。

IBM® Sterling Secure File Transfer 提供统一的文件传输平台，支持企业内和贸易伙伴网络内分享和跟踪任务关键型信息的移动，享受最可信受管文件传输解决方案的优势。