平均 55% 的系统集成依赖成功的文件传输1。基于文件的数据移动是业务和企业的生命线。随着文件数量和规模的逐年增长，客户和供应商需求将空前推动更复杂的网络和网络安全威胁。
IBM® Sterling Secure File Transfer 提供统一的文件传输平台，支持企业内和贸易伙伴网络内分享和跟踪任务关键型信息的移动，享受最可信受管文件传输解决方案的优势。
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保护静态和传输中的文件，遵守法规并确保安全送达。
通过端到端可见性和治理功能，监视文件活动，检测故障并提高 SLA 性能。
通过简单的用户接口和灵活的 RESTful API，加强用户参与和信心。
处理最苛刻的文件移动工作负载，包括高容量和大型多媒体文件。
一个解决方案满足所有文件传输需求。强大的网关、可靠的点到点传输和增强的边缘安全保护——全部受到监视，实现对整个 MFT 环境的全面可见性和治理。
使用 DMZ 代理防止外部和内部会话之间直接通信，从而防范可信网络遭到入侵。支持防火墙最佳实践，包括强大的加密功能，并提供灵活认证选项以符合安全标准。
通过中央监视和配置管理功能，实现对网络内受支持基础架构中文件传输和 B2B 流程的可见性。统一服务器视图与操作逻辑。通过简化的用户接口，定义用户角色、安全功能和元数据。
无论面对不断增长的文件量、不断扩大的文件规模，还是贸易合作伙伴的扩展，都可以采用基于事件的体系结构移动文件，这种体系结构支持高容量、大型文件架构，无产品定义限制。
这种“始终在线”体系结构专为高可用性而设计，支持全天候运营，可以更一致地满足企业的 SLA，进一步降低业务成本，同时提高客户满意度。
支持 24 小时无人照看操作，提供自动故障监视和传输重启功能。调度作业、主动警报和自助服务功能可减轻运营负担，释放有限的 IT 资源聚焦增值活动，高效地确保成功交付。
很容易获得报价，特别是有三种独特的定价方案
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IBM Secure File Transfer Essentials
面向寻求强大 FTP 替代方案的中小型企业的一款 MFT 解决方案
Essentials 包括：
通过基于 DMZ 的高级边缘安全性和灵活的认证方法，保证高度安全
文件传输活动的可见性以及端点配置管理
通过跨多数协议的智能路由，实现自动入站和出站文件传输
通过 RESTful API 轻松集成，包括加入、配置、文件传输等活动
安全内部端点，支持每个网关连接
按连接定价
月度或永久许可证选项
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IBM Secure File Transfer Standard
面向希望实现 MFT 现代化和整合的大中型企业的全面解决方案
除了 Essentials 的功能，Standard 还包括：
安全的内部点到点集线器，支持每个网关连接
支持 EBICS 等金融行业通信标准
按连接定价
月度或永久许可证选项
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IBM Secure File Transfer Premium
面向最苛刻企业级文件传输环境的整合型 MFT 解决方案
除了 Standard 的功能，Premium 还包括：
保护全企业的内部端点和点到点集线器
包含
企业容量定价
月度或永久许可证选项
了解如何更好地管理文件传输，并按照业务的速度和规模安全地移动数据。
了解标准化受管文件传输系统平台如何简化并保护文件移动基础架构。
分析公司 Ovum 详细分享了 IBM 通过 MFT 解决方案的现代化改造，满足不断变化的业务 IT 需求。
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