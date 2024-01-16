管理文件传输 (MFT) 是一种技术平台，支持企业在系统与人员之间以安全的方式可靠地交换电子数据，满足合规需求。 这些数据移动可以是企业内部和外部的，并且包含各种类型，包括敏感数据、合规保护数据或大容量数据。 它可以作为软件或服务提供，并且可能包含 用于可见性和管制的单个窗格。

MFT 是一种更可靠、更高效的方法，用于安全数据和文件传输，其性能远超文件传输协议 (FTP)、超文本传输协议 (HTTP)、安全文件传输协议 (SFTP) 等应用以及其他方法。

企业越来越依赖 MFT 来支持其业务需求和目标，所采用的方式也是 FTP 力所不及的。 FTP 带来诸多挑战 (PDF, 6.1 MB) ，如数据安全缺口、发生问题时缺乏可见性、及时从故障手动恢复，以及由于性能较差而带来的高昂 SLA 费用。