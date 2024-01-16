主页 topics 什么是管理文件传输 (MFT)？ 什么是管理文件传输？
促进通过互联网安全、可靠地自动交换基于文件的数据
监视和控制安全文件传输的四大要素
Female entrepreneurs discussing computer program at desk in creative office
什么是 MFT？

管理文件传输 (MFT) 是一种技术平台，支持企业在系统与人员之间以安全的方式可靠地交换电子数据，满足合规需求。 这些数据移动可以是企业内部和外部的，并且包含各种类型，包括敏感数据、合规保护数据或大容量数据。 它可以作为软件或服务提供，并且可能包含 用于可见性和管制的单个窗格

MFT 是一种更可靠、更高效的方法，用于安全数据和文件传输，其性能远超文件传输协议 (FTP)、超文本传输协议 (HTTP)、安全文件传输协议 (SFTP) 等应用以及其他方法。

企业越来越依赖 MFT 来支持其业务需求和目标，所采用的方式也是 FTP 力所不及的。 FTP 带来诸多挑战 (PDF, 6.1 MB) ，如数据安全缺口、发生问题时缺乏可见性、及时从故障手动恢复，以及由于性能较差而带来的高昂 SLA 费用。

 FTP 如何制造风险 (PDF, 6.1 MB)
管理文件传输的优势

“数据交换解决方案的需求将持续旺盛，因为没有哪一家企业会是一座孤岛，业务网络也会持续发展壮大，此时所需的服务质量只有专用软件方才能够提供”，IDC 数据集成和完整性软件研究总监 Stewart Bond 这样说道。¹

公司运营每天都依赖于电子文件数据的交换。 根据 IBM 赞助的 Vanson-Bourne 的研究，51% 的系统间集成是通过文件传输实现的。 如果没有 MFT软件，非结构化数据（从报告、合同和项目数据到客户和员工信息的所有内容）都容易受到操控和发生损失。 在内部系统和外部合作伙伴之间以安全且带有审计跟踪的方式高效移动文件，对企业的成功至关重要。

有几个因素促使公司移动到 MFT：

  • 数据安全： 备受瞩目的数据泄露以及失败的传输可能会显著影响公司的净利润和声誉。 MFT 提供了一种先发制人的安全策略，通过实时监视、验证安全策略和控制来保护传输中的数据或静态数据。

  • 数据增长： 数据无处不在，公司面临的文件数量和种类远超以往。 共享文件的用户数量随着终端和设备数量的增加而增加。 随着文件变得越来越大，在全球范围内进行传输所需的时间也越来越长。 MFT 为企业内部和外部的文件移动带来可靠的自动化管理，并可加速全球范围内的大数据移动。

  • 监管合规性： 诸如支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS)、健康保险可移植性和责任法案 (HIPPA)、新巴塞尔协议、萨班斯-奥克斯利法案 (SOX) 之类的立法和行业需求，通常具有严格的数据安全标准。 使用正确配置的 MFT 系统来加密、传输、监视和存储敏感数据，让企业能够满足安全要求。

  • 技术超级趋势： 随着变革性技术的采用，移动文件变得更加复杂。 大数据、云应用、人工智能、数据分析和物联网 (IoT) 的发展，对文件传输的速度和容量提出了更高的要求。 MFT 为多种平台、移动设备、应用和其他现有 IT 基础架构提供高级功能和支持。

  • 可见性： 企业需要预测风险因素以减轻损害。 文件移动的操作可见性可以支持主动解决问题，比如，失败的传输和改进的 SLA 承诺合规。
 了解 IT 领导者为何选择 MFT 而摒弃 FTP (PDF, 899 KB)
高效管理文件传输的主要功能
安全

加密动态和静态的内部传输和外部传输。 具有会话中断和协议检查等高级功能的安全文件传输，可以最大限度地保护多层敏感数据。
简化的文件传输

提供跨一系列文件传输活动的及时、灵活的数据传输，并支持多种文件类型，包括多媒体、PDF、电子邮件、XML、EDI 等。
完全透明

近乎实时地提供 360 度全方位视图。 公司可以看到谁在传输文件、共享的内容以及通过系统传输的量。 可以及时发现延迟和失败传输等潜在问题，避免其影响下游业务流程或无法满足 SLA。
合规性标准

强大的加密技术可以帮助企业避免出现违规行为，而违规行为可能导致巨额罚款。 彻底的审计跟踪可确认监管合规性。
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