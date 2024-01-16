管理文件传输 (MFT) 是一种技术平台，支持企业在系统与人员之间以安全的方式可靠地交换电子数据，满足合规需求。 这些数据移动可以是企业内部和外部的，并且包含各种类型，包括敏感数据、合规保护数据或大容量数据。 它可以作为软件或服务提供，并且可能包含 用于可见性和管制的单个窗格。
MFT 是一种更可靠、更高效的方法，用于安全数据和文件传输，其性能远超文件传输协议 (FTP)、超文本传输协议 (HTTP)、安全文件传输协议 (SFTP) 等应用以及其他方法。
企业越来越依赖 MFT 来支持其业务需求和目标，所采用的方式也是 FTP 力所不及的。 FTP 带来诸多挑战 (PDF, 6.1 MB) ，如数据安全缺口、发生问题时缺乏可见性、及时从故障手动恢复，以及由于性能较差而带来的高昂 SLA 费用。
“数据交换解决方案的需求将持续旺盛，因为没有哪一家企业会是一座孤岛，业务网络也会持续发展壮大，此时所需的服务质量只有专用软件方才能够提供”，IDC 数据集成和完整性软件研究总监 Stewart Bond 这样说道。¹
公司运营每天都依赖于电子文件数据的交换。 根据 IBM 赞助的 Vanson-Bourne 的研究，51% 的系统间集成是通过文件传输实现的。 如果没有 MFT软件，非结构化数据（从报告、合同和项目数据到客户和员工信息的所有内容）都容易受到操控和发生损失。 在内部系统和外部合作伙伴之间以安全且带有审计跟踪的方式高效移动文件，对企业的成功至关重要。
有几个因素促使公司移动到 MFT：
加密动态和静态的内部传输和外部传输。 具有会话中断和协议检查等高级功能的安全文件传输，可以最大限度地保护多层敏感数据。
提供跨一系列文件传输活动的及时、灵活的数据传输，并支持多种文件类型，包括多媒体、PDF、电子邮件、XML、EDI 等。
近乎实时地提供 360 度全方位视图。 公司可以看到谁在传输文件、共享的内容以及通过系统传输的量。 可以及时发现延迟和失败传输等潜在问题，避免其影响下游业务流程或无法满足 SLA。
强大的加密技术可以帮助企业避免出现违规行为，而违规行为可能导致巨额罚款。 彻底的审计跟踪可确认监管合规性。
提供高安全性、点到点的文件传输，可以减少对不可靠文件传输协议 (FTP) 传输的依赖性。
跟踪 B2B 和管理文件传输基础架构中的关键事件，进而改进运营、客户服务和 B2B 治理情况。
标识和审计 Connect:Direct 许可权利、调度和部署补丁与更新以及管理服务器配置。
支持将所有基于互联网的文件传输整合到易于扩展、高度安全、永续可用的单一边缘网关中。
自动执行加入流程，在管理现有合作伙伴的同时，减少新合作伙伴加入所需的时间和资源。
安全地共享和跟踪企业内部和整个合作伙伴网络中的任务关键型信息的移动。