世界各地的企业和私人客户都依靠 Western Union 进行快速可靠的转账。Western Union 是一家真正的国际企业，全天候处理付款业务，在 2015 年平均每秒完成 31 笔交易。因此，即使是几分钟的意外停机也会对其业务造成重大影响。

Western Union 高级系统分析师 Brenda Gillespie 解释道：“我们的文件传输基础架构支持汇款、电汇、结算等业务。当传输价值较高的文件时，绝对不能发生停机状况。可用性对于防止客户服务出现任何延误至关重要。”

与许多领先企业一样，Western Union 使用 IBM B2B Integrator 作为贸易通信的灵活网关。此外，该公司还依靠 IBM Secure Proxy 为其内部网络提供外围保护，并依靠 IBM® Sterling Connect:Direct 实现大规模的高速传输。为了满足严格的 SLA，Western Union 希望在上线环境出现意外中断时，能够迅速恢复这些 B2B 整合功能。

Brenda Gillespie 评论道：“我们每天通过由 4,000 名活跃用户和 8,500 个邮箱组成的广泛网络传输约 2 万份文件。任何中断都可能使我们面临风险，因为我们的客户和供应商依赖我们及时传输数据。为了满足我们严格的服务级别协议 [SLA]，我们寻找一种只需一键触控即可从上线环境切换到灾难恢复环境的方法。”