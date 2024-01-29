Western Union 在 2015 年平均每秒处理 31 笔交易，即使是几分钟的意外停机也会对其业务造成重大影响。通过部署 IBM Sterling Global Mailbox，Western Union 将其目标恢复时间从数小时缩短至几分钟，确保始终按时传输关键文件。
世界各地的企业和私人客户都依靠 Western Union 进行快速可靠的转账。Western Union 是一家真正的国际企业，全天候处理付款业务，在 2015 年平均每秒完成 31 笔交易。因此，即使是几分钟的意外停机也会对其业务造成重大影响。
Western Union 高级系统分析师 Brenda Gillespie 解释道：“我们的文件传输基础架构支持汇款、电汇、结算等业务。当传输价值较高的文件时，绝对不能发生停机状况。可用性对于防止客户服务出现任何延误至关重要。”
与许多领先企业一样，Western Union 使用 IBM B2B Integrator 作为贸易通信的灵活网关。此外，该公司还依靠 IBM Secure Proxy 为其内部网络提供外围保护，并依靠 IBM® Sterling Connect:Direct 实现大规模的高速传输。为了满足严格的 SLA，Western Union 希望在上线环境出现意外中断时，能够迅速恢复这些 B2B 整合功能。
Brenda Gillespie 评论道：“我们每天通过由 4,000 名活跃用户和 8,500 个邮箱组成的广泛网络传输约 2 万份文件。任何中断都可能使我们面临风险，因为我们的客户和供应商依赖我们及时传输数据。为了满足我们严格的服务级别协议 [SLA]，我们寻找一种只需一键触控即可从上线环境切换到灾难恢复环境的方法。”
为了提高业务连续性，Western Union 决定构建新的主动／主动灾难恢复配置，并由 IBM Sterling Global Mailbox 提供支持。这个新解决方案将在公司现有的上线数据中心和最先进的全新灾难恢复数据中心中运行。
Brenda Gillespie 指出：“近十年来，我们一直使用 IBM B2B Integrator 作为文件网关，而且我们依然对 IBM 解决方案非常满意。我们的信息安全团队非常喜欢 Secure Proxy 中的验证和身份认证功能，我们很多主要的大客户也使用 Connect:Direct。最重要的是，IBM B2B Integrator 使我们精干的双人团队能够以最少的人力管理企业交易网络。
通过使用 Sterling Global Mailbox 增强现有的 B2B 整合基础架构，我们意识到可以创建低延迟的主动／主动数据中心配置，并在我们的上线网站和灾难恢复网站之间实时同步文件传输数据。”
当 Western Union 灾难恢复新网站建成后，Sterling Global Mailbox 将在上线数据中心和灾难恢复数据中心之间同步复制文件传输数据，从而实现快速故障转移。与以前一样，外围服务器将为两个网站的进出流量提供服务，IBM Secure Proxy 将在互联网和公司内部网络应用程序之间建立一个隔离区。
Brenda Gillespie 评论道：“我们与 IBM 有着多年的良好合作关系。我们每月定期举行一次电话会议，这让我们有机会讨论遇到的任何技术问题。一旦有需要，只需一个电话或一封电子邮件即可获得专家指导，这让我们非常放心。”
Western Union 希望借助 Global Mailbox 加快并自动执行灾难恢复流程，同时缩短目标恢复时间，确保无论发生什么情况，都能全天候顺利传输文件。
Brenda Gillespie 表示：“我们对 Global Mailbox 即将提供的全新功能感到非常兴奋。无需复制文件并费力地检查已发送或未发送的文件。Global Mailbox 将为我们的文件传输服务提供坚如磐石的可用性，确保每次都能按时传输关键文件，从而降低错过关键 SLA 的风险。
由于我们的文件将被同步复制，我们将能够非常迅速地切换到灾难恢复网站。事实上，我们预测只需五分钟即可从上线网站切换到灾难恢复网站。由于我们将采用主动／主动配置，而不是主动／被动配置，因此我们可以最大限度地利用对灾难恢复数据中心的投资。
此外，IBM 解决方案将较以往大幅精简修补和系统维护流程。如果我们需要维护上线环境，可以将上线业务转移到灾难恢复数据中心，直到完成相关工作。”
Brenda Gillespie 总结道：“我们相信，在 Global Mailbox 的支持下，我们全新的灾难恢复解决方案将为企业带来巨大的价值，帮助我们确保全天候顺利传输文件。”
Western Union（ibm.com 外部链接）是全球支付服务领域的领导者，2015 年为消费者和企业客户跨境转账近 1,500 亿美元。截至 2016 年第三季度，该公司在 200 多个国家和地区拥有超过 55 万个代理网点，为亲朋好友和企业提供最便捷的汇款方式，几乎可以在全球任何地方保持联系。
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