IBM Sterling Secure Proxy 通过防止外部合作伙伴与内部服务器之间的直接连接，帮助保护您的可信网络。它可以确保网络和网络边缘数据交换的安全，从而实现可信的企业间交易和托管文件传输（MFT）文件交换。作为基于非军事区（DMZ）的代理，Secure Proxy 使用多重身份验证、SSL 会话中断、入站防火墙漏洞关闭、协议检查和其他控制来确保受信任区域的安全。

