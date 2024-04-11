IBM Sterling Secure Proxy 通过防止外部合作伙伴与内部服务器之间的直接连接，帮助保护您的可信网络。它可以确保网络和网络边缘数据交换的安全，从而实现可信的企业间交易和托管文件传输（MFT）文件交换。作为基于非军事区（DMZ）的代理，Secure Proxy 使用多重身份验证、SSL 会话中断、入站防火墙漏洞关闭、协议检查和其他控制来确保受信任区域的安全。
提供防火墙导航最佳实践，确保外围安全性，从而增强对企业数据和可信区域的保护。
在连接到后端系统之前提供多重身份验证，以加强控制和验证。
包括代理支持和功能，以提高边缘文件交换安全性。
提供高级路由功能，可简化基础架构更改，从而降低迁移过程中的风险并节省时间。
IBM® Sterling Secure Proxy 经过认证的容器为企业级安全强化版产品，集成了多种常见软件服务，可实现一致的部署生命周期管理。可扩展容器包括轻松安装和配置选项，以及升级和回滚管理。
提供安全、独立的中介服务器作为非保护区 (DMZ)。这是合作伙伴成功通过验证之前的“无菌”等候区。然后，可建立从 DMZ 到可信区域的单独会话。
确保文件、用户凭据和数据永远不会存储在 DMZ 的物理驱动器上，从而最大限度地减少 DMZ 中的丰富目标。取消对防火墙入站漏洞的要求。
利用 SSL 或 TLS 加密在 DMZ 中建立安全会话中断，防止外部和内部会话之间直接通信。
提供身份验证选项，包括 IP 地址、用户 ID 和密码、数字证书、SSH 密钥和 RSA SecurID。
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借助 IBM 认证容器提高运营效率。
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