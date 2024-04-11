提供大容量、可靠且高度安全的企业文件传输
IBM® Sterling Connect:Direct 提供安全强化的点到点文件传输，减少对不可靠文件传输协议 (FTP) 传输的依赖。它针对企业内部和企业之间的大量文件传输进行了优化。无论是大图像或目录的批量整合和传输，还是与远程位置同步，此解决方案都可以提高文件传输的可靠性。Sterling Connect:Direct 还通过经过认证的容器支持混合云部署，确保轻松一致的部署生命周期管理。
提供自动调度、检查点重启和自动恢复功能，以帮助确保可预测且有保障的文件交付。
帮助保护客户信息并支持监管合规措施。
处理要求最苛刻的工作负载，从大量的小文件到数 GB 的文件。
使用具备所有所需组件的经过认证容器部署解决方案，可将安装和修补时间从数小时大幅缩短至几分钟。
适用于 Sterling Connect:Direct 的 IBM 认证容器是高度安全的企业级产品版本，其中集成了通用软件服务，可实现一致的部署生命周期管理，包括轻松安装和配置选项、升级和回滚管理、可扩展性以及安全性。
减少延迟并将通过高速网络的大文件传输速度提高至先前的四倍。提供针对现有 FTP 传输的自动重试、压缩、检查点和重启等功能。该解决方案还支持一系列网络协议，例如 TCP/IP、系统网络架构 (SNA) 以及基于 Aspera FASP 技术的可选高速附加组件。
支持 24 小时无人值守，并可一次性、循环或连续调度作业。该解决方案还可分配和管理文件传输工作负载，并在网络中断时自动执行恢复流程。您可从通知用户文件传输已成功或失败的自动警报中受益。
支持多种平台，包括 IBM z/OS、OpenVMS、i5/OS、HP NonStop、Microsoft Windows、UNIX 和 Linux。
通过安全套接字层 (SSL) 和传输层安全性 (TLS) 以及 X.509 证书来提供用户认证和数据加密，并可让您满足联邦信息处理标准 (FIPS) 140-2 和通用标准认证。此外，该软件还会执行证书和证书吊销列表 (CRL) 检查，并通过大量统计日志提供全面的数据移动审计跟踪。
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