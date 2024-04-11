IBM® Sterling Connect:Direct 提供安全强化的点到点文件传输，减少对不可靠文件传输协议 (FTP) 传输的依赖。它针对企业内部和企业之间的大量文件传输进行了优化。无论是大图像或目录的批量整合和传输，还是与远程位置同步，此解决方案都可以提高文件传输的可靠性。Sterling Connect:Direct 还通过经过认证的容器支持混合云部署，确保轻松一致的部署生命周期管理。