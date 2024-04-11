IBM Sterling Connect: Direct

提供大容量、可靠且高度安全的企业文件传输

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获得企业所需的可信文件传输解决方案

IBM® Sterling Connect:Direct 提供安全强化的点到点文件传输，减少对不可靠文件传输协议 (FTP) 传输的依赖。它针对企业内部和企业之间的大量文件传输进行了优化。无论是大图像或目录的批量整合和传输，还是与远程位置同步，此解决方案都可以提高文件传输的可靠性。Sterling Connect:Direct 还通过经过认证的容器支持混合云部署，确保轻松一致的部署生命周期管理。

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IBM Sterling Connect:Direct 的优势
可靠的文件交付

提供自动调度、检查点重启和自动恢复功能，以帮助确保可预测且有保障的文件交付。

 Secure File Transfer

帮助保护客户信息并支持监管合规措施。

 高性能

处理要求最苛刻的工作负载，从大量的小文件到数 GB 的文件。

 缩短安装和修补时间

使用具备所有所需组件的经过认证容器部署解决方案，可将安装和修补时间从数小时大幅缩短至几分钟。
要点
经认证的容器

适用于 Sterling Connect:Direct 的 IBM 认证容器是高度安全的企业级产品版本，其中集成了通用软件服务，可实现一致的部署生命周期管理，包括轻松安装和配置选项、升级和回滚管理、可扩展性以及安全性。

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性能功能

减少延迟并将通过高速网络的大文件传输速度提高至先前的四倍。提供针对现有 FTP 传输的自动重试、压缩、检查点和重启等功能。该解决方案还支持一系列网络协议，例如 TCP/IP、系统网络架构 (SNA) 以及基于 Aspera FASP 技术的可选高速附加组件。
自动、可靠的文件传输

支持 24 小时无人值守，并可一次性、循环或连续调度作业。该解决方案还可分配和管理文件传输工作负载，并在网络中断时自动执行恢复流程。您可从通知用户文件传输已成功或失败的自动警报中受益。

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专为多个平台而设计

支持多种平台，包括 IBM z/OS、OpenVMS、i5/OS、HP NonStop、Microsoft Windows、UNIX 和 Linux。
高级安全功能

通过安全套接字层 (SSL) 和传输层安全性 (TLS) 以及 X.509 证书来提供用户认证和数据加密，并可让您满足联邦信息处理标准 (FIPS) 140-2 和通用标准认证。此外，该软件还会执行证书和证书吊销列表 (CRL) 检查，并通过大量统计日志提供全面的数据移动审计跟踪。
资源 数据表：IBM Sterling Connect:Direct

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每天，我们平均会在 IBM 平台上传输约 300,000 个 Connect:Direct 文件，但我们信任该系统可为我们提供足够的容量，从而满足我们至少在未来三年内的需求，而无需进行扩展。 Carsten van den Bogert 中间件专家 Rabobank 阅读 Rabobank 的故事 借助 IBM Sterling 解决方案套件，我们能满足客户对文件传输协议和加密标准的几乎所有要求......我们使用 IBM Sterling Connect:Direct 已有 30 多年，但它仍是一个极其可靠的解决方案。 Ove Kolstad 托管文件传输技术主管经理 Nets 阅读成功案例
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