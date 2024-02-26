随着消费者对银行服务消费的偏好从实体分行转向数字设备，新的颠覆者进入市场从未如此容易。老牌银行要想保持竞争力，就必须像初创公司一样灵活地调整自己的产品，同时又不能导致运营成本急剧失控。

Rabobank，一家总部位于荷兰的国际领先的金融服务供应商决定正面应对这些新挑战。

Rabobank 中间件专家 Carsten van den Bogert 解释道：“在荷兰，我们通过为客户提供满足其所有批发、零售和私人银行业务需求的一站式服务，赢得了市场领先地位。 随着银行业务转向线上，我们面临新机遇，可建立创新商业和零售服务，满足客户需求，但与此同时，这也让我们面临敏捷竞争对手的新威胁。”

制定外包战略

他继续说道：“为了保持我们的行业领先地位，我们的目标是将投资转向核心竞争力，例如产品开发和客户服务。 将打印银行对账单和创建信用卡等非核心功能外包给专业贸易伙伴是实现这一目标的强有力工具。

“我们意识到，实现我们的目标将意味着我们的贸易伙伴群将大幅增长。 过去，引入新合作伙伴是一个复杂且耗时的过程，需要长达三周的时间才能完成。 至关重要的是，我们以前的电子数据交换 [EDI] 系统缺乏支持目标消息量所需的可扩展性，尤其是内部和外部 Web 服务之间流量的预计增长。

“随着我们的贸易伙伴群体迅速增长，我们正在寻找一种网关，能够以安全、经济高效的方式管理文件和 FTP 传输的网络边缘活动。 易于使用至关重要，我们的目标是找到一种解决方案，使我们能够快速迁移现有的合作伙伴集成并加入新的合作伙伴。”