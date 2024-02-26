Rabobank 创建了一个可扩展、安全、有弹性的平台，以支持其与所有贸易伙伴的电子数据交换 (EDI)。
随着消费者对银行服务消费的偏好从实体分行转向数字设备，新的颠覆者进入市场从未如此容易。老牌银行要想保持竞争力，就必须像初创公司一样灵活地调整自己的产品，同时又不能导致运营成本急剧失控。
Rabobank，一家总部位于荷兰的国际领先的金融服务供应商决定正面应对这些新挑战。
Rabobank 中间件专家 Carsten van den Bogert 解释道：“在荷兰，我们通过为客户提供满足其所有批发、零售和私人银行业务需求的一站式服务，赢得了市场领先地位。 随着银行业务转向线上，我们面临新机遇，可建立创新商业和零售服务，满足客户需求，但与此同时，这也让我们面临敏捷竞争对手的新威胁。”
制定外包战略
他继续说道：“为了保持我们的行业领先地位，我们的目标是将投资转向核心竞争力，例如产品开发和客户服务。 将打印银行对账单和创建信用卡等非核心功能外包给专业贸易伙伴是实现这一目标的强有力工具。
“我们意识到，实现我们的目标将意味着我们的贸易伙伴群将大幅增长。 过去，引入新合作伙伴是一个复杂且耗时的过程，需要长达三周的时间才能完成。 至关重要的是，我们以前的电子数据交换 [EDI] 系统缺乏支持目标消息量所需的可扩展性，尤其是内部和外部 Web 服务之间流量的预计增长。
“随着我们的贸易伙伴群体迅速增长，我们正在寻找一种网关，能够以安全、经济高效的方式管理文件和 FTP 传输的网络边缘活动。 易于使用至关重要，我们的目标是找到一种解决方案，使我们能够快速迁移现有的合作伙伴集成并加入新的合作伙伴。”
为了解决这一挑战，Rabobank 决定通过标准化合作伙伴连接和自动化引入流程来构建一种新的贸易合作伙伴集成方法，并选择 IBM Sterling Commerce 解决方案来支持新的工作方式。
“除了高性能 EDI 处理之外，我们的全新 B2B 集成平台的关键要求之一是可用性，”Carsten van den Bogert 回忆道。 “我们知道许多集成（尤其是与支付处理器的集成）至少需要全天候正常运行时间。 由于我们某些信息具有敏感性，我们的目标是建立一个能够尽可能轻松遵守严格监管要求的平台。
“在我们考虑的所有供应商中，IBM 团队的概念验证演示给我们留下了最深刻的印象。 IBM 解决方案不仅使我们能够达到我们所寻求的可用性和性能水平，而且还能够与我们的 IBM Sterling Connect:Direct 应用程序环境完全互操作——这是业务的重要战略需求。”
Rabobank 与 IBM 的专家顾问团队合作，部署了 IBM Sterling B2B Integrator 作为其 EDI 消息处理平台，并使用 IBM Sterling File Gateway 来管理其 FTP 需求。 为了有效监控和管理端到端贸易合作伙伴集成解决方案，Rabobank 实施了 IBM Sterling Control Center 和 IBM DataPower Gateway。
Carsten van den Bogert 评论道：“我们的零售银行组织现在使用 IBM 解决方案来处理各种事务，从高风险交易（例如为 ATM 订购现金和订购新信用卡）到低风险交易（例如打印银行对账单）。”
贸易伙伴快速增长
如今，Rabobank 已实现所需的可扩展、安全和弹性平台，将非核心功能外包给其信赖的合作伙伴，并专注于开发新服务以磨练其竞争优势。
“在短短几年内，我们的贸易伙伴已从 40 个增加到 200 多个，而我们的 IBM 平台使我们能够几乎毫不费力地适应这种扩张，”Carsten van den Bogert 说道。 “每天，我们平均会在 IBM 平台上传输约 300,000 个 Connect:Direct 文件，但我们信任该系统，可为我们提供足够的容量，从而满足我们至少在未来三年内的需求，而无需进行扩展。”
Rabobank 的 IBM 解决方案帮助其快速加入新的合作伙伴，并确保其关键连接全天候可用。
Carsten van den Bogert 评论道：“我们现在只需一周即可引入新的贸易伙伴，比以前加快 66%。 事实上，现在使用 IBM 解决方案建立新的合作伙伴是如此简单，以至于我们预测，在今年年底之前，我们将能够把引入时间缩短到一个工作日。
"更重要的是，我们的 B2B 集成平台全天候可用，这让我们完全放心；自 IBM 解决方案上线以来，我们从未经历过计划外停机"。
实现合规性具成本效益
Rabobank 正在使用其新的 B2B 集成平台来降低监管合规的成本和复杂性。
"Carsten van den Bogert 说：“IBM 解决方案提供了许多强大的功能，帮助我们简化合规流程。 "例如，IBM Sterling B2B Integrator 可默认执行 SSL 长密钥。 这可确保我们的所有合作伙伴都遵守最严格的监管标准，而且无需手动检查每个贸易合作伙伴的配置。
"在使用 IBM Sterling B2B Integrator 之前，我们需要手动检查和重新配置我们的系统，以确保每个合作伙伴都在按照美国国家标准与技术研究院 [NIST] 的安全标准使用正确的证书和加密——这是一个漫长的过程，每年至少需要 80 个小时。 由于 IBM 解决方案可以自动验证 NIST 安全标准，因此我们现在只需按一下按钮，就可以省去所有这些工作。”
为未来做好准备
Carsten van den Bogert 补充说：“利用 IBM 解决方案推动我们的 B2B 集成流程，我们可管理五倍数量的贸易伙伴，同时几乎保持成本不变。 我们估计，如果将我们以前的系统扩大到支持我们今天所支持的贸易伙伴数量，我们的运营支出将增加 30%——迄今为止，我们已成功避免了这些支出增加。
他总结道：“我们的 IBM B2B 集成平台正在帮助我们推动外包战略，专注于核心银行业务竞争力，并最终为我们全球的客户提供更高质量的服务。”
Rabobank（链接位于 ibm.com 外部）成立于 1972 年，总部位于荷兰乌得勒支，是一家提供全方位金融服务的银行，并以合作为运营原则。 如今，Rabobank 业务遍及全球 40 个国家/地区，拥有超过 48,200 名员工，为超过 880 万客户提供服务。
若要了解有关 IBM B2B 集成解决方案的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：ibm.com/software/products/en/category/b2b-integration
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